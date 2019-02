Nijemci koče svjedočenje jer Perković zna previše o oružju

Đuro Gavrilović baš nema sreće sa svjedokom svoje obrane Josipom Perkovićem. Jer iako je Perkovićevo saslušanje Gavrilovića obrana predložila još polovinom prošle godine, a zagrebački Županijski sud prijedlog usvojio, od lanjskog rujna, za kada je saslušanje prvi put bilo zakazano, ono nikako da se održi.

Presuda u Njemačkoj

Rasprave se zbog toga odgađaju, pa je tako bilo i jučer na zagrebačkom Županijskom sudu. Razlog tome je Perkovićeva trenutačna pozicija. Kao bivši šef jugoslavenskih tajnih službi (kasnije i hrvatskih), osuđen je u Njemačkoj na doživotni zatvor zbog ubojstva Stjepana Đurekovića.

U međuvremenu je ta presuda stigla u Hrvatsku te je usklađena s hrvatskim zakonima, odnosno Perković je osuđen na 30 godina zatvora.

Ta odluka još nije pravomoćna, a dok ne bude pravomoćna Perković ne može biti izručen Hrvatskoj. Stoga na suđenju protiv Gavrilovića može svjedočiti iz Njemačke, i to videolinkom. No organizacija videolinka na relaciji Njemačka - zagrebački Županijski sud do sada se pokazala kao nepremostiv problem.

Nijemci su u rujnu i prosincu lani sud izvijestili da ne mogu organizirati videolink. Nije jasno zašto jer se videolinkom na zagrebačkom Županijskom sudu gotovo svakodnevno saslušavaju svjedoci koji nisu u Hrvatskoj.

Da ne mogu organizirati saslušanje Josipa Perkovića videolinkom Nijemci su ustvrdili i ovaj put, obavijestivši o tome sud dan prije održavanja zakazane rasprave. Ovaj put problem je bilo to što je Perković premješten u drugi zatvor na izdržavanje kazne.

Sva ta zapetljancija oko njegova svjedočkog iskaza na suđenju Gavriloviću, koji je optužen za ratno profiterstvo, pomalo je nejasna jer bi se moglo zaključiti i da Nijemcima nije u interesu da on svjedoči.

Gavrilovićeva obrana Perkovića je za svjedoka predložila na okolnost načina na koji se početkom 90-ih nabavljalo oružje za Hrvatsku. Hrvatska je u to vrijeme bila pod embargom, a Gavrilovića terete da je tvornicu Gavrilović kupio novcem koji je bio namijenjen obrani Hrvatske, i to nakon što mu je to omogućio tadašnji ministar financija Jozo Martinović, koji je u međuvremenu preminuo.

Puno toga zna

S obzirom na funkcije koje je Perković obnašao početkom 90-ih, o nabavi oružja za Hrvatsku trebao bi puno toga znati, zbog čega je i predložen za svjedoka.

No kako se njegovo svjedočenje videolinkom stalno odgađa, nije nemoguće da će se s time čekati sve do njegova izručenja Hrvatskoj. A kada bi se to trebalo dogoditi, također se ne zna. Naime, iako je istom presudom za isti zločin na istu kaznu osuđen i Zdravko Mustač, njegova presuda još nije usklađena s hrvatskim zakonima.

O tom usklađenju treba odlučivati Županijski sud u Velikoj Gorici, koji je njemačku presudu dobio tek nedavno. Kada njemačka presuda bude usklađena s hrvatskim zakonom u odnosu i na Mustača, on će imati pravo žalbe kao i Perković, o čemu će odlučivati Vrhovni sud.

I tek kada ta odluka bude pravomoćna, njih će dvojica biti izručena Hrvatskoj. A kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi skoro. Drugim riječima, dok se zavrzlama oko Perkovićeve pravne pozicije ne riješi, ni suđenje Gavriloviću neće se pomaknuti s mrtve točke. Osim ako Gavrilovićeva obrana ne odustane od Perkovićeva saslušanja, što je malo vjerojatno.

