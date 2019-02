Pakistan srušio dva indijska zrakoplova. Objavljena snimka zarobljenog pilota

Pakistanska vojska priopćila je u srijedu da je srušila dva indijska zrakoplova unutar zračnog prostora svoje zemlje.

Avioni indijskih zračnih snaga prešli su liniju kontrole koja dijeli dio Kašmira pod kontrolom Indije od dijela koji nadzire Pakistan, rekao je glasnogovornik vojske Asif Hafur.

"Jedna od zrakoplova pao je u dio Kašmira pod kontrolom Pakistana, a drugi u dio koji je okupirala Indija. Vojnici su uhitili jednog od pilota ", objavio je vojni glasnogovornik na Twitteru.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Mohamad Faisal kazao je kako su pakistanske zračne snage pokrenule napade kako bi pokazale "naše pravo, želju i sposobnost samoobrane".

Radio Pakistan objavio je snimku zarobljenog pilota.

"Ne želimo eskalaciju, ali smo u potpunosti spremni ako budemo na to prisiljeni", rekao je on.

I Indija i Pakistan pretendiraju na regiju Kašmir koji je većinom nastanjen muslimanima. Dvije nuklearne sile vodile su tri rata i manje konfrontacije zbog te regije.

