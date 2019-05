Nije joj dao da se parkira jer je mislio da je iz Srbije: 'Problem je kada niste iz Dubrovnika'

Studiranje je jedno od najljepših perioda života, još kada se zna da taj dio života provedete u jednom od najljepših hrvatskih pa i svjetskih gradova teško šta vam može pokvariti taj doživljaj. Ili ipak može?

Primjer iz Dubrovnika pokazuje baš suprotno. Studentica koja je doselila u Dubrovnik zbog studija iz Slavonije doživjela je pravu neugodnost kada ju je jedan od susjeda "zamolio" da premjesti automobil s javnog parkinga. Sve to zbog, po njemu, kontroverznih PŽ registarskih tablica za koje je on mislio da predstavljaju Požarevac, grad u istočnom dijelu Srbije.

Kako djevojka kaže da Dubrovački dnevnik, nedaleko njezina stana postoji parking dijelom privatni dijelom javni. Ona je svoj automobil parkirala na javnom parkirnom mjestu.

- Nazvao me jedan gospodin, moj susjed, koji je kazao kako tu ne mogu parkirati i kako mu dolazi kombi za svadbu. Kazali smo kako ćemo pomaknuti vozilo ako treba. Onda je on na to još ponešto nadodao i svađao se s nama. Pitao je jesmo li iz Srbije jer je mislio kako su požarevske tablice, a požeške su. I da jesmo iz Požarevca, ne znam zašto je to bitno. Pokušala sam mu na pristojan način objasniti kako je riječ o javnom, a ne privatnom parkirnom mjestu. Rekao je kako 'nastaju problemi čim nisu u pitanju dubrovačke tablice' - rekla je studentica dodavši da je muškarac rekao da mu "mjesto treba do nedjelje, a iza toga će vidjeti hoće li se ona tu moći parkirati".

Uoči tog "svadbenog" vikenda ona je i pomaknula automobil. Do ponedjeljka problematično mjesto bilo je prazno pa je djevojka odlučila ponovno parkirati na istome mjestu. Ubrzo nakon što se vratila na mjesto uočila je ogrebotine na vozilu.

Ne zna tko joj je to točno učinio, ali ima sumnje.

- Bila je kiša, jednostavno mi je tu bilo lakše parkirati kako bi lakše stigla do stana, a i riječ je o javnom parkirnom mjestu. I jučer sam svoje vozilo zatekla izgrebano. Znam kako je izgrebano namjerno. To su ogrebotine od prednjih stakala pa sve do polovice stražnjih vrata - izjavila je.

Nije se javljala policiji jer smatra da je poprilično nevažan slučaj

Osim ove neugodnosti, znali su joj bacati i smeće u dvorište.

- Svugdje se može dogoditi neugodnost, svugdje ima ljudi koji će napraviti problem, ali ne razumijem zašto pojedinci iz Dubrovnika to rade vlastitim sunarodnjacima i ponašaju se prema nama kao da smo niža rasa. Ja sam samo jedna studentica koja se bori da preživi u ovoj zemlji, baš kao i svi mi i zbog navedenog sam ponašanja neizmjerno razočarana - kazala je za kraj rezignirana studentica.

