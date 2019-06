'Kad smo čuli brojke, prelomio se urnebesni izraz zadovoljstva'

Marija Pejčinović-Burić jučer je dvotrećinskom većinom glasova osvojila utrku za mjesto glavnog tajnika Vijeća Europe, organizacije sa sjedištem u Strasbourgu koja obuhvaća 47 država članica, a glavni joj je cilj promicanje suradnje, ljudskih prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava. U svojem govoru, posebno je zahvalila premijeru Andreju Plenkoviću koji je spomenuo njezin uspjeh i na sjednici Vlade.

Na današnjoj konferenciji za medije u Banskim dvorima javnosti su se obratili premijer Andrej Plenković i glavna tajnica Vijeća Europe, Marije Pejčinović-Burić.

- Razgovarali smo ranije o ovoj kandidaturi i Hrvatska je imala sjajno predsjedanje Odborom ministara. Žao mi je što medijski odjek toga nije bio veći. I tu je krenulo zapravo sve. Odluku smo donijeli kada smo shvatili da je ovo jedna izvrsna prilika. Marija sa svojim angažmanom i političkim profilom je briljirala. Shvatili smo da nema aspekta Vlade koje Marija nije prošla. Nije bilo aspekta koji bi pokazao da se ne kandidira. Protukandidati su bili jaki, ali zajednički smo intenzivno radili i lobirali za njen uspjeh. Jučerašnji rezultat govori o ogromnom povjerenju zastupnika Parlamentarne skupštine- rekao je premijer uputivši novoizabranoj tajnici Vijeća Europe čestitke.

- Jako smo sretni i zadovoljni Marijinom uspjehom- dodaje.

- Želim zahvaliti premijeru na inicijativi, povjerenju i nominaciji. Nominaciju mora podnijeti država-članica iz koje je kandidat i zahvalna sam što sam to bila ja. Nakon šest mjeseci to je povjerenje bilo dobro usmjereno. Put do jučerašnjeg glasanja je bio kompliciran s dva kruga natjecanja. U prvom krugu glasaju sve članice za kandidate. Prvi veliki korak je bio ulazak u drugi krug, to mi je dalo veliku snagu. Druga faza je glasanje unutar parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Tu je mogućnost predviđanja rezultata bio teži- objansila je Marija Pejčinović-Burić.

O trenutku dobivanja rezultata glasanja kaže kako su imali osjećaj da su blizu te da će rezultat biti tijesan.

- Kad smo čuli brojke, prelomio se urnebesni izraz zadovoljstva našeg izaslanstva. Nevjerojatno je što u ovoj utakmici su tako velike brojke došle na moju stranu. To pokazuje da je Vijeće Europe sazrelo jer se prvi puta od osnutka bira osoba iz jugoistočne Europe. Svi iz ovog dijela su bili sretni i zadovoljni. Drugi važan korak bio je ravnopravnost spolova. U ovih 70 godina postojanja je samo jedna ženska osoba prije mene koja je vodila instituciju- objašnjava Pejčinović- Burić.

- Iz Europske pučke stranke, političke obitelji, maksimalan broj glasova je bio oko 80. S tim brojem glasova nikad ne bi mogla dobiti ovu funkciju. Razgovarala sam više puta sa svim izaslanstvima i pokazalo se to na brojkama. Kroz taj proces intervjua je sigurno to povjerenje stiglo, temeljno na zaključcima iz razgovora. Iznimna čast je imati 159 glasova. Maksmalan broj glasova bio je 324, ali 270 je glasalo- komentirala je i dodala da smatra da je to bio jedan od ključnih aspekata njezine pobjede.

Prva indikacija mogućeg uspjeha bila joj je to što je vidjela koliko zemalja- članica ima na svojoj strani. Smatra ovo velikim uspjehom države.

- Mnogo je kolega meni prilazilo i govorilo da sam postavila standard vođenja te da to očekuju od mene da prenesem drugima i da tako nastavim dalje- rekla je Pejčinović- Burić.

Na upite tko će naslijediti novoizabranu glavnu tajnicu Vijeća Europe na Zrinjevcu, nisu dali konkretan odgovor.

- Moj najveći upitnik je bio ako se kandidiram, što ćemo učiniti s tim mojim drugim poslom. Dobro se poklopilo sve ipak. Drugačija je situacija ako dolazite na utrku izvana. Zaista sam kroz svoje normalne aktivnosti mogla pristupiti svim ministrima. To je puno pomoglo da taj posao lakše napravimo. Bez ikakvog straha možemo ući u fazu kad predajem drugome posao. Moja je uloga prvog u orkestru, ali tim radi već na tome jako puno i jako duboko. Bez ikakvih turbulencija ću predati taj posao drugome- objasnila je Pejčinović- Burić.

Premijer se nadovezao kako i on smatra ovo pobjedom Hrvatske te da imaju još par mjeseci razmišljati o zamjeni dok Marija Pejčinović-Burić ne preuzme službeno svoju ulogu u Europskom Vijeću.

- Imamo vremena. U konzultacijama s njom i drugim kolegama ćemo odlučiti tko će ju naslijediti. Htio bih samo reći da je ovo potvrda hrvatskog ugleda i diplomacije- rekao je premijer Plenković.

Na pitanja o špekulacijama o rekonstrukciji Vlade i aferi ministra Lovre Kuščevića nije htio odgovarati.