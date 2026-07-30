Poljak sve priznao: Otkrio motiv za vandalizam u Međugorju i poručio da se ne kaje

Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, osumnjičenom za skrnavljenje Gospinih kipova i podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju. Sud BiH priopćio je da postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak počinio kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanja opće opasnosti. Prihvaćen ja zahtjev tužiteljstva i određen je pritvor zbog opasnosti od bijega i procjene da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. Sud BiH je pojasnio da pritvor može trajati do 28. kolovoza 2026. ili do drukčije odluke Suda BiH. Obrana ima pravo uložiti žalbu u roku od 24 sata od rješenja o pritvoru, no žalba ne odgađa izvršenje. Sudsko vijeće o toj eventualnoj žalbi prema procedurama mora odlučiti u roku od 48 sati. No, kako su naveli mediji u BiH, Krakowiak je na početku ročišta odbijao branitelja, govoreći da mu odvjetnik nije potreban i da želi ostati u pritvoru. Sudac mu je objasnio da prema zakonu mora imati branitelja. Tužiteljstvo BiH na ročištu je navelo da je Krakowiak tijekom ispitivanja rekao kako se ne kaje zbog svojih postupaka te da bi sve ponovio. Njegova braniteljica Denisa Gačanin usprotivila se tvrdnji da je osumnjičenik postupao iz mržnje.

Podsjetimo, Poljak je priznao da je oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju zbog čega je i Tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor, potvrdila je za Hinu njegova odvjetnica Danisa Gačanin. Krakowiak je tijekom ročišta pred Sudom BiH koje je trajalo svega 15-tak minuta kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su Gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara te da je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to.

"U suštini je priznao radnje, ali drži se svoga stava i uvjerenja te razloga zbog kojih ih je počinio. To je njegovo uvjerenje i razočaranje nakon istraživanja i prikupljanja dokaza u Međugorju. Nije imao namjeru bilo koga povrijediti, nego je želio pokazati svoja viđenja", rekla je Gačanin. Tužiteljstvo BiH tvrdi da nije postupao impulzivno, nego da je kaznena djela planirao nekoliko mjeseci. Predstavnica obrane, niti sam Krakowiak tijekom postupka nije se protivio određivanju pritvora.

Krakowiak je osumnjičen da je u noći na utorak zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju te crnom bojom oskvrnuo Gospine kipove i ispisao uvredljive poruke te time počinio niz kaznenih djela za koje je zapriječena kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Krakowiak je i ranije dolazio u Međugorje. Godine 2017. pješice je prevalio približno 1300 kilometara od Varšave do tog hodočasničkog mjesta, a putovanje je opisivao kao duhovnu prekretnicu. Tada je javno govorio da mu je bila dijagnosticirana depresija te da je u Međugorju i vjeri tražio mir i izlaz iz psihičke krize.

On je na društvenim mrežama nedugo nakon vandalizma u Međugorju napisao kako osobno poznaje Krakowiaka i njegovu je životnu priču. Pojasnio je da se 31-godišnjak suočavao s ozbiljnim psihičkim problemima i životnim krizama. Naveo je da je s njim više puta razgovarao i pokušavao ga nagovoriti da zatraži psihološku pomoć.