Što je sve u karijeri prošla Pejčinović-Burić do pozicije glavne tajnice Vijeća

Marija Pejčinović Burić postala je ministrica vanjskih poslova prije točno dvije godine, u lipnju 2017., nakon što je njezin prethodnik, Davor Ivo Stier, dao ostavku na tu dužnost. Iako se za mandata držala neprimjerno i izbjegavala istupe, njezini suradnici govore o njoj kao o izvrsnoj stručnjakinji s iznimnim poznavanjem europskih i euroatlantskih integracija na više razina - od nevladinog sektora, preko EU fondova, do političkog aspekta.

Rođena je u Mostaru 1962., a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Završila je Collège d’Europe u Brugesu i u Varšavi na kojem je stekla titulu magistrice europskih znanosti, da bi nakon zaposlenja u Končaru i Plivi, ali i angažmanu u proeuropskim pokretima (bila je direktorica Europskog doma) 2000. došla u MVP i to - kako je sama rekla u intervjuu - na poziv ministra eurointegracija Ivana Jakovčića.

Ipak, sve do 2007. i ulaska u HDZ nije bila politički aktivna. Tada je i detaljnije govorila o svom svjetonazoru, kazavši kako se svrstava u demokršćane i u desni centar, kako je vjernica te kako važnost polaže u obitelj i tradicionalne vrijednosti. Iz imovinske kartice se da iščitati kako joj suprug radi u tvrtki MCC Ekskluzivne nekretnine, kako imaju stan od 121 četvorna metra, zemljišta i oranicu, ali i kredit od 80 tisuća eura.

Iako u MVP dolazi kao članica pregovaračke skupine za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU, ubrzo postaje pomoćnica ministra, a od 2004. do 2008. obnaša dužnost državne tajnice. Cijelo to vrijeme bavila se fondovima i europskim integracijama te sudjelovala kao pregovaračica u više poglavlja.

Nakon odlaska Kolinda Grabar Kitarović iz MVP-a, pojavile su se špekulacije kako će je naslijediti upravo Marija Pejčinović Burić, no to se nije dogodilo. Umjesto toga, izlazi na izbore na listi HDZ-a i do 2011. zastupnica je HDZ-a u Saboru.

Nakon toga radi kao savjetnica za europske politike na projektima koje financira EU u Hrvatskoj, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, a 2013. srbijanski su mediji, bez potvrde, objavili kako će s Tamarom Obradović Mazal raditi na projektu Vladinog ureda za europske integracije koji financira EU.

Zanimljivo jest da kako je dva je puta trebala postati veleposlanicom: prvo imenovanje za veleposlanicu u Parizu stopirao je predsjednik Ivo Josipović, koji je odbio listu kandidata koje su predložio ministar Gordan Jandroković. Umjesto nje, tamo je naposljetku otišao Ivo Goldstein. Njezino imenovanje ministricom u Madridu dvije godine kasnije, govorilo se, zaustavio premijer Zoran Milanović.