Baby Lasagna podijelio oproštajnu poruku: 'Uvijek ću biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak'

Bivši hrvatski predstavnik na Euroviziji, Baby Lasagna, na društvenim mrežama podijelio je vijest da nakon dvije godine njegov bend napušta klavijaturist Mihael Žipovski. Kako navodi u oproštajnoj poruci, Žipovski se planira posvetiti solo karijeri, radu u studiju i produciranju glazbe.

- Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle dvije godine donijele su mi prekrasno i jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan, no odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i posvetiti se studijskom radu i glazbenoj produkciji - napisao je u emotivnom obraćanju klavijaturist, koji se zahvalio svim kolegama:

Foto: Instagram screenshot

- Želim zahvaliti Marku, Martinu, Matiji i Roku, bila mi je velika čast dijeliti pozornicu s njima i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju i podršci u mojoj odluci. Nastavit ćemo surađivati, samo na drukčije načine, a pojavit ću se i u novom spotu. Bendu želim puno uspjeha u svemu što ih čeka. I dalje ću pratiti njihov rad, ovaj put ne kao član, nego kao fan! Hvala i vama na podršci koju ste mi pružali sve ovo vrijeme. Veselim se svemu što slijedi i nadam se da ćete biti uz mene kako bih to mogao podijeliti s vama - zaključio je Žipovski objavu na Instagramu.

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Podsjetimo, Mihael Žipovski je s Markom Purišićem, koji nastupa pod umjetničkim pseudonimom Baby Lasagna, dijelio pozornicu na Eurosongu 2024. godine u švedskom Malmou. Ondje su s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj donijeli povijesno drugo mjesto na najvećem glazbenom natjecanju u ovom djelu svijeta.