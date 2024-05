Nevjerojatna opravdanja oca koji nije plaćao alimentaciju: Sestra mi je oprala papirić s adresom odvjetnice bivše supruge

Općinski sud u Čakovcu dao je ocu troje maloljetne djece novi rok za ispunjenje obveze plaćanja alimentacije. A. B. je 2022. godine zbog kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja osuđen na deset mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, uz obvezu da u roku od šest mjeseci podmiri dug odf 61.500 kuna za uzdržavanje za svoju malodobnu djecu.

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podnijelo je prijedlog za opoziv uvjetne osude jer je A. B. nakon isteka roka od šest mjeseci ostao još dužan 15.868 kuna alimentacije. Pravdao se da nije mogao platiti jer mu je mu bivša supruga nije htjela dati broj tekućeg računa na koji bi joj položio novac, te da ga nije htjela dati ni kćeri koju je zamolio da dozna broj njenog tekućeg računa.

Odvjetnice bivše supruge poslala mu je dobio da novac može donijeti u odvjetnički ured, no u međuvremenu je, rekao je, otišao na teren, a "sestra je oprala papirić na kojem su pisali podaci odvjetnice tako da nije znao kamo mora ići". Sud nije povjerovao u te nemušte pokušaje opravdanja.

Bivša supruga je zbog nedostatnih financijskih sredstava bila prisiljena tražiti da im malodobnu djecu privremeno uzdržava država jer nije doprinosio za njihovo uzdržavanje kad je to trebao, naveo je sud. Osim toga, u pravomoćnoj presudi se na više mjesta spominje odvjetnički ured koji je zastupao suprugu i djecu, a i u današnje internetsko doba do adrese i broja telefona tog ureda mogao je doći bez problema da je doista htio odnijeti novac. Sud mu ipak nije opozvao uvjetnu osudu jer smatra da takva odluka ne bi bila u interesu njegove malodobne djece. Zato je i dobio dodatna dva mjeseca za plaćanje. Ne učini li to, ide u zatvor.