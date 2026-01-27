Sisački biskup Košić o ZDS-u: 'Dom je previše drag hrvatskom srcu da bi se zabranio'

Sisačka biskupija je, na svojim internetskim stranicama, objavila intervju sa sisačkim biskupom Vladom Košićem, kojeg je Ivan Kraljević radio povodom nedavno završene Molitvene osmine u za jedinstvo kršćana. U intervjuu se biskup Košić, između ostaloga, dotakao i pozdrava „za dom spremni“, zatim Marka Perkovića Thompsona, kao i „crnila u javnom prostoru“

Biskup Vlado Košić smatra kako pozdrav „za dom spremni“ nema potrebe zabranjivati. „Ne, taj pozdrav ne treba zabranjivati, jer njime su se ponosno pozdravljali naši branitelji u Domovinskom ratu i tako iskazivali svoju spremnost da za Dom – a to je drugo ime za Domovinu – spremno polože i živote. I mnogi su to učinili. Ne vidim stoga nikakva razloga da se progone oni koji se tako pozdravljaju. Meni je lijep pozdrav i Domovini vjerni.

Oba ta pozdrava, zapravo jednakoznačna, potječu iz Domovinskog rata i mogli bi biti u Hrvatskoj vojsci, čime bi se anulirale tenzije i nepotrebna ideološka sporenja koja se sad vode oko toga. Pogledajte video uratke s početka Domovinskog rata, imate ih na Youtubu, vidjet ćete da su se svi branitelji pozdravljali sa ZDS – i Tigrovi i Gromovi i 123. požeška… Hugo Badalić autor je libreta opere Nikola Šubić Zrinski iz 1885. a koju je uglazbio Ivan pl. Zajc, u kojoj se Zrinski i njegovi junaci pozdravljaju: Za dom, za dom… Dom je previše drag hrvatskom srcu da bi ga bilo tko mogao zabraniti. A to što su ga upotrebljavali i u NDH, to ništa ne znači. Pa u NDH se svirala i himna Lijepa naša, i Zagreb je bio glavni grad… Zar bi sve to trebalo mijenjati?“ – odgovorio je sisački biskup Vlado košić na pitanje o zabrani tog pozdrava.

Pohvalio je stvaralaštvo Marka Perkovića Thompsona istaknuvši kako je on „najpopularniji hrvatski glazbenik, pjevač i kantautor, no ne treba zaboraviti da je on bio i branitelj u Domovinskom ratu“.

„Zato njegove pjesme, osim što izriču duboku povezanost s tradicijskim etničkim glazbenim izričajem svih naših krajeva i ljudi, nose i jedan borbeni naboj jer je kao branitelj pjesmom podizao domoljubni duh u narodu. On pjeva o temama u trolistu: Bog – obitelj – Domovina. Osobito ohrabruje što ga mladi rado slušaju. Čestitam mu na izboru za osobu godine što su mu udijelili hrvatski branitelji prošle godine.“ – rekao je biskup Košić u intervjuu objavljenom na stranicama Sisačke biskupije.

Govorio je i o političarima ocijenivši kako taj posao „nije lak“ jer su ograničeni mandatom u kojem trebaju postići nešto, no da „ako misle na ljude, tada doista mogu učiniti puno“. No, kritizirao je stranačku stegu. „Tu bih prije svega istaknuo tzv. stranačku stegu koja se meni ne sviđa. To su mi znali govoriti i sami političari kako im je ponekad teško zbog vjernosti svojoj stranki dići ruku za nešto što po savjesti ne bi učinili. Ja sam ih znao ohrabrivati da je potrebno postupati po savjesti. No svjestan sam da mogu doći nekada za to teške situacije i da nije lako biti dosljedan.“ – istaknuo je sisački biskup koji smatra kako je trenutačno u društvu previše „crnila i isticanja podjela“ za što su, po njemu, krivi političari i mediji.

„Mislim da nas zavode ne samo političari nego i mediji koji su u službi pojedinih ideologija i politika. Previše je crnila i isticanja podjela u javnom prostoru, dok u samom životu nije tako. Ljudi jedni s drugima žive i ne postoje tako duboke podjele, ali nekom to očito treba. Ne bi trebalo gledati sve crno.

Mislim da ima puno više dobra negoli zla u našem društvu. No istina je da ideološki gledano još uvijek vladaju zablude i krive ideologije. Nedavno mi je jedan general rekao da on u sadašnjem javnom i medijskom prizivanju ideologija iz Drugog svjetskog rata vidi ponavljanje scenarija koji je prije Domovinskog rata dolazio iz Beograda. Trebalo je Hrvate ocrniti da bi ih se moglo napasti. Sad međutim to izmišljanje neprijatelja i slični takvi napadi dolaze iz same naše zemlje. Mir može nastati samo na istini. Stoga bi bilo potrebno javno osuditi ne samo jednu zabludu nego sve zablude, i osobito one koje su odnijele najviše života u našem narodu. A to još nije učinjeno.“ – rekao je sisački biskup Vlado Košić.