Nevjerojatna gesta vozača autobusa: Putnik zaboravio tisuće eura u autobusu, pa mu ih je Ivan osobno vratio. 'Imam sve što mi treba'

Iako se često može činiti drukčije, još uvijek postoje pošteni i dobronamjerni ljudi među nama. Jedan od njih je Ivan Žunić iz Stare Ploščice, dugogodišnji vozač Čazmatransa, koji je nedavno učinio iznimno plemenitu gestu prema jednom svom putniku – događaj koji će obojici ostati urezan u sjećanje.

Nakon što je prošle subote oko 16:20 završio vožnju na liniji Osijek–Zagreb, kojom upravlja već deset godina, Žunić je, kao i obično, nakon iskrcavanja putnika i prtljage, krenuo pregledati autobus kako bi se uvjerio da je sve u redu prije polaska za Čazmu u 17 sati. Tijekom pregleda, ispod jednog sjedala, u mrežici je primijetio zaboravljenu torbicu koja je sadržavala dokumente i znatnu svotu novca, prenosi MojPortal.

Otvorivši torbicu, Žunić je u njoj pronašao dvije putovnice – slovensku i hrvatsku – uz dodatne dokumente, kartice i dvije kuverte pune novčanica, odvojene u eurima i dolarima. O visini iznosa nije htio govoriti, ali je dao naslutiti da se radi o dovoljno novca za kupnju novog automobila. Shvativši da se radi o vrlo vrijednim stvarima, odlučio je neko vrijeme ostati u nadi da će se vlasnik vratiti, ali nakon 15-ak minuta čekanja morao je nastaviti put prema Čazmi.

U torbici nije bilo nikakvog kontakta, ali je uočio avionsku kartu za let Zagreb–Toronto zakazan za sljedeće jutro, s imenom vlasnika. Pokušao ga je pronaći putem društvenih mreža, no nije imao uspjeha. Zatim je na karti primijetio e-mail adresu te odlučio poslati poruku. Nekoliko sati nije bilo odgovora, sve dok nije stigao do naplatnih kućica u Ivanić-Gradu – tada ga je vlasnik nazvao, duboko potresen, ali i iskreno zahvalan.

Putnik ga je pitao kako ga može pronaći, na što mu je Ivan odgovorio da će uskoro biti u Čazmi. Kad je ovaj rekao da nema prijevoz, Ivan se ponudio vratiti se osobnim automobilom u Zagreb kako bi mu vratio izgubljene stvari. Nakon što je autobus ostavio u Čazmi, Ivan se osobnim vozilom uputio prema Zagrebu gdje su se njih dvojica i sreli. Susret je bio pun emocija – putnik je bio duboko ganut i zahvalan, a Ivan ga je prvo uputio da provjeri novac. "Čovjek nije znao bi li me grlio, ljubio, plakao... Bio je izvan sebe. Kad smo se sreli u Zagrebu, prvo sam mu rekao da prebroji novac. Sve je bilo ondje. Pitao me što tražim za uslugu, no rekao sam mu da mi nije dužan ništa. Hvala Bogu, imam sve što mi treba. Na kraju mi je ostavio 50 eura, rekao je da uzmem makar to za gorivo, a ja sam se našalio da je to za sreću, da ne doživi opet sličnu nezgodu u Kanadi" rekao je Ivan.

"Svatko tko se nađe u ovakvoj situaciji trebao bi se zapitati kako bi njemu bilo da izgubi dokumente, novac i druge vrijednosti. Taj čovjek je otputovao rodbini na 40-ak dana, da je zaista izgubio sve, ne bi mogao na put. U našim autobusima ljudi znaju zaboraviti i manje vrijedne stvari, no kolege i ja ih čuvamo sve dok vlasnici ne dođu po njih" dodao je.

Njegov čin izazvao je oduševljenje kod roditelja, supruge, djece, kolega i nadređenih u Čazmatransu, koji su njegovu gestu istaknuli na društvenim mrežama. Uprava tvrtke također je reagirala – “Ivan je jako vrijedan radnik i pošten čovjek, a njegov čin u potpunosti je u skladu s načinom razmišljanja i poslovanja Čazmatransa. Ljudi često u autobusima zaboravljaju stvari, no rijetko kada se dogodi da ostave ovako velike količine novca. Ivan je postupio kako treba, a kako bismo mu dali do znanja koliko cijenimo taj čin, tvrtka će ga novčano nagraditi u skladu s našim kolektivnim ugovorom,” rekao je član Uprave Damir Pavlović za MojPortal.