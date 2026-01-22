Netko je upao u Veleposlanstvo Indije: 'Osuđujemo incident neovlaštenog ulaska i vandalizma'

Ministarstvo vanjskih poslova Indije izvijestilo je kako se u Zagrebu dogodio neovlašteni ulazak na prostor Veleposlanstva Indije. "Osuđujemo incident neovlaštenog ulaska i vandalizma na našem Veleposlanstvu u Zagrebu", istaklo je Ministarstvo te dodalo:
"Prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori su nepovredivi i moraju biti zaštićeni. U skladu s tim, snažno smo pokrenuli ovo pitanje pred hrvatskim vlastima, kako u New Delhiju tako i u Zagrebu, te od njih zatražili da počinitelje pozovu na odgovornost za njihove prijekorne i nezakonite radnje. Takve radnje također govore o karakteru i motivima onih koji stoje iza njih, a tijela za provođenje zakona svugdje bi trebala dobro uzeti u obzir te činjenice."
PREVODITELJ U PRIJENOSU NA HRT-U
Cijela Hrvatska slušala Trumpa, a zapravo je ovaj glas bio zvijezda prijenosa: Znate li čiji je sin?
PRAVA LJEPOTICA
FOTO Lidija Bačić gori! Pokazala novo vatreno izdanje i zaludjela obožavatelje: 'Ljepoto'
jeste li među njima?
Žene rođene u ova 3 horoskopska znaka su sve što želite – ali definitivno nisu za brak!
SPEKTAKL