'POVIJESNI DOGAĐAJ'

Netanyahu: Postignute su velike pobjede, ali borba još nije gotova

VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
12.10.2025.
u 20:41

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je

Izrael je u dvije godine rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze postigao "velike pobjede", ali "borba nije gotova", rekao je u nedjelju navečer izraelski premijer Benjamin Netanyahu

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je. 

Netanyahu je također izrazio nadu da će u Izraelu unatoč "mnogobrojnim nesuglasicama" zavladati "jedinstvo srca".

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

Ključne riječi
Izrael Gaza

Komentara 2

Pogledaj Sve
SL
slavenZadravec
21:18 12.10.2025.

Izraelske vlasti već pomalo pripremaju prekid primirja. Pitanje je samo namjeravaju li nadmudriti Trumpa ili je on od početka u dogovoru o nastavku uništavanja palestinaca i njihovih gradova.

AN
Antidominium
20:54 12.10.2025.

Dobro kaže, nije borba gotova jer zna da je masakrom Gaze i Palestinaca uspio motivirati hiljade boraca koji vise i nemaju sto izgubiti i regrutirati rijeke novih boraca iz svijeta. Na medunarodnom i domaćem tere nu Izrael je teroristicka drzavaa pozvana pred ICC, na domaćem terenu Bibi je obicni kriminalac i ratni zločinac.

