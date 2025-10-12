Naši Portali
POVIJESNI DAN?

Sve oči uprte u Trumpa i Egipat! Što će dogovoriti na summitu o Gazi?

Autor
Hassan Haidar Diab
12.10.2025.
u 20:50

Prema službenom priopćenju, cilj je summita okončati rat u Gazi, ojačati napore za uspostavu trajnog mira i stabilnosti na Bliskom istoku te otvoriti novu stranicu regionalne sigurnosti i suradnje

Za mnoge će ponedjeljak biti povijesni dan jer će u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikhu biti potpisan sporazum o okončanju jednog od najkrvavijih ratova na Bliskom istoku. U gradu su već u tijeku intenzivne pripreme za dolazak svjetskih čelnika i izaslanstava koji će sudjelovati na egipatsko-američkom mirovnom summitu, posvećenom završetku rata u Pojasu Gaze. Egipatsko predsjedništvo najavilo je održavanje međunarodnog skupa pod nazivom “Sharm el-Sheikh Mirovni summit”, kojim će supredsjedati egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump.

Ključne riječi
Izrael Gaza

