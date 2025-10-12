Sve oči uprte u Trumpa i Egipat! Što će dogovoriti na summitu o Gazi?

Za mnoge će ponedjeljak biti povijesni dan jer će u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikhu biti potpisan sporazum o okončanju jednog od najkrvavijih ratova na Bliskom istoku. U gradu su već u tijeku intenzivne pripreme za dolazak svjetskih čelnika i izaslanstava koji će sudjelovati na egipatsko-američkom mirovnom summitu, posvećenom završetku rata u Pojasu Gaze. Egipatsko predsjedništvo najavilo je održavanje međunarodnog skupa pod nazivom “Sharm el-Sheikh Mirovni summit”, kojim će supredsjedati egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump.