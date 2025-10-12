FOTO Kaos u Gazi: Stigli kamioni s pomoći, Palestinci pohrlili po hranu

Teška srca, ali s nadom u povratak svojim domovima, stotine Palestinaca se u subotu, zahvaljujući primirju, vraćaju u grad Gazu koji je postao "grad duhova" i pustoši.
Teška srca, ali s nadom u povratak svojim domovima, stotine Palestinaca se u subotu, zahvaljujući primirju, vraćaju u grad Gazu koji je postao "grad duhova" i pustoši.
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS
Share
Podijeli
"Ne znam što reći. Slike su snažnije od riječi: destrukcija, destrukcija i još destrukcije", kazao je Saher Abu al-Ata za AFP.
"Ne znam što reći. Slike su snažnije od riječi: destrukcija, destrukcija i još destrukcije", kazao je Saher Abu al-Ata za AFP.
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS
Share
Podijeli
Sredinom rujna, izraelska vojska je započela veliku kopnenu ofenzivu kako bi zauzela grad Gazu, koji je Izrael prikazivao kao jedno od posljednjih utočišta palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.
Sredinom rujna, izraelska vojska je započela veliku kopnenu ofenzivu kako bi zauzela grad Gazu, koji je Izrael prikazivao kao jedno od posljednjih utočišta palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
Share
Podijeli
U gradu gdje je u kolovozu prema Ujedinjenim narodima živjelo oko milijun ljudi, mnoge zgrade su oštećene, bez prozora ili posve uništene.
U gradu gdje je u kolovozu prema Ujedinjenim narodima živjelo oko milijun ljudi, mnoge zgrade su oštećene, bez prozora ili posve uništene.
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Ulicama ispunjenim krhotinama u subotu su hodali pješaci, uglavnom muškarci i pretežito bez svojih stvari, prema snimkama AFPTV-a.
Ulicama ispunjenim krhotinama u subotu su hodali pješaci, uglavnom muškarci i pretežito bez svojih stvari, prema snimkama AFPTV-a.
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
Share
Podijeli
Bolnica za djecu i onkološke bolesnike al-Rantisi je razorena. Njene sobe se sada sastoje od prevrnutih kreveta, velikih rupa u stropovima i razbacane opreme.
Bolnica za djecu i onkološke bolesnike al-Rantisi je razorena. Njene sobe se sada sastoje od prevrnutih kreveta, velikih rupa u stropovima i razbacane opreme.
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
Share
Podijeli
Dok se u subotu izraelska vojska povukla na dogovorene položaje unutar Pojasa Gaze, tisuće stanovnika Gaze je nastavilo putovati prema sjeveru priobalnom cestom al-Rašid, pješice ili automobilima, pri čemu su neki prevozili madrace i pokrivače.
Dok se u subotu izraelska vojska povukla na dogovorene položaje unutar Pojasa Gaze, tisuće stanovnika Gaze je nastavilo putovati prema sjeveru priobalnom cestom al-Rašid, pješice ili automobilima, pri čemu su neki prevozili madrace i pokrivače.
Foto: EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Službenik civilne zaštite u Gazi, organizacije za prvu pomoć koja djeluje pod autoritetom Hamasa, u podne u subotu je kazao da se oko 250.000 ljudi vratilo na sjeverni dio palestinskog teritorija otkako je prekid vatre stupio na snagu prethodnog dana u 11 sati.
Službenik civilne zaštite u Gazi, organizacije za prvu pomoć koja djeluje pod autoritetom Hamasa, u podne u subotu je kazao da se oko 250.000 ljudi vratilo na sjeverni dio palestinskog teritorija otkako je prekid vatre stupio na snagu prethodnog dana u 11 sati.
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
U četvrtak, dan prije stupanja na snagu primirja, Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kao "katastrofalnu" opisao situaciju na sjeveru Pojasa Gaze, "gdje je prije dva mjeseca proglašena glad", u regiji "koje je zapravo odsječeno od prehrambene pomoći" na gotovo mjesec dana.
U četvrtak, dan prije stupanja na snagu primirja, Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kao "katastrofalnu" opisao situaciju na sjeveru Pojasa Gaze, "gdje je prije dva mjeseca proglašena glad", u regiji "koje je zapravo odsječeno od prehrambene pomoći" na gotovo mjesec dana.
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: Ramadan Abed/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/