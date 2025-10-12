FOTO Kaos u Gazi: Stigli kamioni s pomoći, Palestinci pohrlili po hranu

Sredinom rujna, izraelska vojska je započela veliku kopnenu ofenzivu kako bi zauzela grad Gazu, koji je Izrael prikazivao kao jedno od posljednjih utočišta palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze.
Dok se u subotu izraelska vojska povukla na dogovorene položaje unutar Pojasa Gaze, tisuće stanovnika Gaze je nastavilo putovati prema sjeveru priobalnom cestom al-Rašid, pješice ili automobilima, pri čemu su neki prevozili madrace i pokrivače.
Službenik civilne zaštite u Gazi, organizacije za prvu pomoć koja djeluje pod autoritetom Hamasa, u podne u subotu je kazao da se oko 250.000 ljudi vratilo na sjeverni dio palestinskog teritorija otkako je prekid vatre stupio na snagu prethodnog dana u 11 sati.
U četvrtak, dan prije stupanja na snagu primirja, Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kao "katastrofalnu" opisao situaciju na sjeveru Pojasa Gaze, "gdje je prije dva mjeseca proglašena glad", u regiji "koje je zapravo odsječeno od prehrambene pomoći" na gotovo mjesec dana.