Nestvarna priča iz Slavonije: 'Kažu da sam glasao na izborima, a uopće nisam bio u Hrvatskoj'

U Vrhovini, malom mjestu u Brodsko-posavskoj županiji, izbore je dobio HDZ. Općinskom načelniku Mati Grgiću ovo je treći mandat. Osvojio ga je u prvom krugu.

Tomislav Tolić sjedio je 16. svibnja u biračkom odboru. Tvrdi da sve nije bilo prema zakonu.

"Zaokruživani su ljudi koji nisu fizički tu, koji ne izlaze na glasanje. Vidio sam da su zaokruživani ljudi, pokupio sam se i izašao van. Potpisivali smo papire i nismo htjeli biti dio toga", rekao je za RTL Potragu Tomislav Tolić, član biračkog odbora Vrhovine.

Pokazao je i poruku koju je dobio od promatrača HDZ-a na lokalnim izborima Drage Andrića u ponedjeljak u 9 sati i 33 minute. Dan nakon izbora.

"Ako te netko slučajno bude zvao u vezi izbora, treba reći da je bio na glasanju."

Kaže i da je obavijestio porukom predsjednicu Općinskog izbornog povjerenstva o nepravilnostima, ali nije dobio nikakav odgovor. Tvrdi da se glasalo za ljude koji žive u inozemstvu.

Jedan od njih navodno je Antonio Babić koji tvrdi da je zadnji put bio u Hrvatskoj 1. travnja i da je ostao dva tjedna.

"Privremeno sam se odjavio 12. travnja i krenuli smo taj vikend za Njemačku i više nismo dolazili", kaže Antonio Babić.

Na dan izbora nazvao ga je prijatelj.

"Ja sam dobio poziv od prijatelja koji me pitao kad sam stigao u Hrvatsku. Ja sam rekao da nisam dolje, a on da sam glasao na lokalnim izborima. Poslao sam upit u Općinu Garčin i nakon par sati oni su mi odgovorili da sam izašao na izbore i da je moje ime zaokruženo. Krivo mi je što sam glasao, a nisam bio dolje", govori Antonio.

RTL je telefonom razgovarao s još jednom osobom koja privremeno radi u Njemačkoj. Proslijedio im je e-mail koji je dva dana nakon izbora poslao istom povjerenstvu.

"U Njemačkoj sam sedam godina i privremeno sam odjavljen iz Hrvatske. Iako fizički nisam dolazio u Hrvatsku, imam informaciju da je netko glasao u moje ime u nedjelju na lokalnim izborima u Vrhovini. Povodom toga želim potvrdu da li je to istina."

A odgovor glasi: "Provjerom u Izvatku iz popisa birača na biračkom mjestu Vrhovina, utvrđeno je da je glasač evidentiran da je obavio glasovanje."

Međutim, on tvrdi da nije glasao ni bio u Hrvatskoj, kao ni njegova supruga. No, ne želi u javnost.

Na razgovor pred kamerama je pristao Gabrijel Prgomet. Ima 23 godine, bravar je i radi za tvornicu Đuro Đaković. U Hrvatskoj je bio prije dva tjedna. No, ne i u vrijeme izbora. Saznao je da je i njegovo ime bilo zaokruženo na listi glasača.

"Rekao sam da je to nemoguće zato što se nisam nalazio u Hrvatskoj. Nakon toga dobio sam drugi poziv od osobe koja je bliska predsjedniku biračkog odbora. Rekli su mi da je došlo do zabune, da je moje ime zaokruženo umjesto brata i onda sam nazvao brata zato što znam što se dešava u tom mjestu i pitao sam jel izašao na izbore i on je isto negirao i rekao da nije i tu sam shvatio o čemu se radi", kaže Gabriel Prgomet.

Nazvao je, kaže, predsjednika biračkog odbora Vrhovine.

"Rekao mi je da je došlo do zabune i ispričao sam mu malo više. Moj brat nije bio zaokružen i mogli su se izvući na to i mogao je tijekom dana doći na glasanje i to je mogao biti problem, a ovako su bili sigurni da se ja neću pojaviti", poručuje Gabriel Prgomet.

Predsjednik biračkog odbora, promatrač HDZ-a i predsjednica Izbornog povjerenstva Općine Garčin su odbili stati pred kamere, a odbili su i odgovoriti na pitanja.