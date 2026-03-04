Nesreća na A3: Sudarilo se više automobila, jedan je završio u suprotnoj traci

Više automobila sudjelovalo je u prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3 kod skretanja za Spačvu. Kako pišu 24 sata, jedan je automobil nakon nesreće završio preko ograde u suprotnoj traci.

- Prometna nesreća na autocesti A3 na 291+900 km između čvora Spačva i čvora Lipovac na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Molimo korisnike za oprez - objavio je HAK.