Dvije osobe poginule u izlijetanju tramvaja u Milanu, desetci ozlijeđenih. Obavljena snimka nesreće

Teška nesreća dogodila se danas u Milanu kada je tramvaj iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu, pri čemu su dvije osobe poginule, a najmanje 39 ih je ozlijeđeno. Jednog od poginulih udario je tramvaj kada je iskočio iz tračnica, dok je druga žrtva bio putnik, rekao je novinarima na mjestu događaja gradonačelnik Giuseppe Sala. Vatrogasci su šokirane putnike umotali u deke za hitne slučajeve, dok su kola hitne pomoći odvezla teže ozlijeđene u bolnicu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izrazila je "najdublju sućut" zbog smrti. Prema izvješćima medija, početna istraga sugerirala je da strojovođa nije aktivirao skretnicu. Navodno je strojovođa projurio i kroz posljednju stanicu na pruzi prije nesreće. "Jedan je čovjek bio zarobljen ispod tramvaja, ruka mu je bila zarobljena", rekao je svjedok Valerio Gaglione za AFP. "U tramvaju je bilo puno ozlijeđenih. Vidio sam starca potpuno prekrivenog krvlju". Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke nesreće.

Tužitelj Marcello Viola rekao je da je udar tramvaja na zgradu bio "razoran". Prema riječima gradonačelnika, jedna žrtva bio je Talijan u šezdesetima, dok je druga bio strani državljanin koji je živio u gradu. Riječ je o Ferdinandu Favii (59) iz Vigevana (Pavia) i Abdou Karimu Toureu (58), rođenom u Senegalu, piše Corriere Milano. "Ne čini se da je riječ o tehničkom problemu, već da je povezan s vozačem", dodao je gradonačelnik. Svjedoci su medijima rekli da se tramvaj kretao brzo. No, nije odmah bilo jasno je li prekoračio ograničenje brzine od 50 km na sat za tramvaje. Istraga o ubojstvu iz nehaja već je započela, a vozač je, razgovarajući s istražiteljima, rekao da se osjećao loše.

"Čula sam ogroman prasak", rekla je Anna, koja je bila u svom uredu u blizini kada se dogodio sudar. "Vidjela sam da je dio tramvaja ušao u trgovinu", dodala je. Žuto-bijeli tramvaj bio je prebačen preko ceste, odmah izvan centra grada. "Mislio sam da je potres. Sjedio sam i završio na podu, zajedno s ostalim putnicima. Bilo je strašno", rekao je jedan putnik medijima.