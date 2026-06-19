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REAKCIJA NA ŠEFA SDP-a

Ministar: 'Malo je reći da me šokirala ta izjava. Ovdje se radi o osobi koja pretendira biti budući premijer'

Zagreb: Dolazak ministara i premijera na 175. sjednicu Vlade Republike Hrvatske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
19.06.2026.
u 17:01

Komentirajući odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda, Habijan je rekao kako je riječ o važnoj odluci u kontekstu uloge najvišeg suda u ujednačavanju sudske prakse

Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je u srijedu da je odluka Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravomoćna, ali da pravni put za potrošače i banke time nije završen te da im i dalje stoje na raspolaganju ustavna tužba i međunarodni pravni mehanizmi.

Komentirajući odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda, Habijan je rekao kako je riječ o važnoj odluci u kontekstu uloge najvišeg suda u ujednačavanju sudske prakse. "S pozicije izvršne vlasti, poštujemo trodiobu vlasti. Stranke imaju mogućnost koristiti pravne mehanizme koji su im na raspolaganju, ali ovo je prije svega pitanje uloge Vrhovnog suda i njegova zadatka ujednačavanja sudske prakse. Smatram da je riječ o važnoj odluci", rekao je ministar.

Naglasio je da pravni put za uključene strane nije iscrpljen te da i potrošači i banke mogu koristiti daljnje pravne lijekove. "Što se tiče samih stranaka, bilo potrošača bilo banaka, oni i dalje imaju na raspolaganju određena pravna sredstva. Koliko sam vidio iz medija i njihovih najava, ta će sredstva i koristiti. Tu je prije svega mogućnost obraćanja Ustavnom sudu, a nakon toga postoji i mogućnost postupka pred Europskim sudom za ljudska prava", rekao je Habijan.

Dodao je da je odluka Vrhovnog suda pravomoćna, ali da time postupak za stranke nije nužno završen. Osvrnuo se i na objavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, koji je poručio da je premijer Andrej Plenković "dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru" u slučaju kredita u švicarskim francima te ga prozvao jer, kako je rekao, nije javno pritisnuo sud niti stao uz građane. "Malo je reći da me šokirala ta izjava. Ovdje se radi o osobi koja pretendira biti budući premijer i govoriti iz te pozicije da je netko iz pozicije izvršne vlasti trebao vršiti javni pritisak na sudbenu vlast je potpuno u suprotnosti s trodiobom vlasti", rekao je Habijan.

Naime, prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su prihvatili zakonsku konverziju kredita u euro nemaju pravo na isplatu glavnice po osnovi ništetnih ugovornih odredbi, već samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije. Na odluku je u petak reagirala i Udruga Franak, čiji su predstavnici na konferenciji za novinare ustvrdili da je riječ o nezakonitoj, protuustavnoj i diskriminatornoj odluci kojom su korisnici konvertiranih kredita stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na potrošače koji nisu prihvatili konverziju.

Iz Udruge Franak najavili su podnošenje ustavnih tužbi nakon okončanja pojedinačnih postupaka te zatražiti zaštitu svojih prava pred Ustavnim sudom, ističući i izdvojena mišljenja četvorice sudaca Vrhovnog suda koja, prema njihovu stajalištu, podupiru argumente koje udruga iznosi godinama.
Meloni odgovorila Trumpu: 'Zapamti ovo...'
Ključne riječi
udruga Franak europski sud Damir Habijan

Komentara 1

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GH
Gholum
17:10 19.06.2026.

Ne želim ni pomisliti kakav bi to kaos nastao u državi da nekim čudnim slučajem Hajdaš postane premijer.

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