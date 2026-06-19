HOK o zabrani jednokratne ambalaže u ugostiteljskim objektima i nošenju hrane kući

Hrvatska obrtnička komora zatražila je i dobila od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije službeno pojašnjenje primjene Uredbe (EU) 2025/40 o ambalaži i ambalažnom otpadu te njezina utjecaja na ugostiteljski sektor, nakon brojnih upita obrtnika i različitih interpretacija koje su se u posljednje vrijeme pojavile u javnosti. - Hrvatska obrtnička komora podržava ciljeve smanjenja otpada i odgovornijeg korištenja resursa, no istodobno je važno voditi računa o tome da svaka nova obveza za ugostitelje znači i dodatne organizacijske, administrativne i financijske izazove. Upravo zato zatražili smo službeno tumačenje Ministarstva kako bismo našim članovima na vrijeme pružili jasne i točne informacije te otklonili nedoumice koje su se pojavile u javnosti. Naš je cilj da ugostitelji budu pravodobno upoznati sa svim promjenama, da imaju dovoljno vremena za prilagodbu te da se nove obveze provode na način koji neće ugroziti održivost njihova poslovanja.

HOK će i dalje aktivno pratiti provedbu Uredbe te zastupati interese ugostitelja i svih ostalih obrtnika u dijalogu s nadležnim institucijama - kaže Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore. Podaci Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije pokazuju da je tijekom 2023. godine na hrvatsko tržište stavljeno više od 320.000 tona ambalaže, odnosno oko 83 kilograma po stanovniku. Najzastupljeniji materijali bili su papir i karton (35%), staklo (27%) te plastika (22%). Ugostiteljski objekti svakodnevno koriste velike količine ambalaže za posluživanje hrane i pića, posebno u segmentu dostave i prodaje za van, zbog čega upravo ovaj sektor može dati značajan doprinos smanjenju nastanka otpada i povećanju uporabe višekratnih rješenja. Iako je Uredba stupila na snagu 11. veljače 2025. godine, njezina se primjena uvodi postupno od 12. kolovoza ove godine, pri čemu se obveze koje se odnose na ugostiteljski sektor primjenjuju kroz više prijelaznih razdoblja tijekom narednih godina.

Prema službenom tumačenju Ministarstva, za ugostitelje su posebno važna tri područja koja Uredba uređuje da se od 12. veljače 2027. godine uvodi obveza omogućavanja ponovnog punjenja za hranu i napitke, odnosno korištenja vlastitih spremnika (take-away). Ugostiteljski objekti dužni su omogućiti potrošačima korištenje vlastitih spremnika za hranu i piće za ponijeti pod uvjetima koji nisu nepovoljniji od onih za jednokratnu ambalažu, uz poštovanje higijenskih zahtjeva i odgovarajuće informiranje. Od 12. veljače 2028. godine uvodi se obveza ponude ponovne uporabe u sektoru hrane i napitaka, pa će ugostiteljski biti dužni potrošačima ponuditi mogućnost kupnje hrane i pića za ponijeti u ponovno uporabljivoj ambalaži pod uvjetima koji nisu nepovoljniji od onih za jednokratnu ambalažu, uz obvezu odgovarajućeg informiranja potrošača.

Od 1. siječnja 2030. godine uvodi pak se ograničenje uporabe određenih formata jednokratne ambalaže za hranu i napitke koji se pune i konzumiraju u prostorijama ugostiteljskog sektora, npr. podlošci, tanjuri i čaše za jednokratnu uporabu, vrećice, kutije, uključujući pojedinačna pakiranja u ugostiteljstvu, uz iznimku koja se odnosi na objekte u ugostiteljskom sektoru koji nemaju pristup pitkoj vodi. Zabrana se odnosi i na jednokratnu plastičnu ambalažu za začinske tvari, voćne namaze umake, vrhnje za kavu, šećer i mirodije u ugostiteljskom sektoru osim u nekim određenim slučajevima.