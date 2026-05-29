Iskaz žrtve i snimka tučnjave se razlikuju, Matija Vrdoljak niječe krivnju

- Nisam kriv - kazao je Matija Vrdoljak (27), unuk poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka kojem se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog pokušaja ubojstva. Prema optužnici, Matija Vrdoljak se tereti da je 9. prosinca 2023. u 4.27 ispred zagrebačkog hotela Sheraton sudjelovao u sukobu dvije skupine mladića. Tijekom tog sukoba je, prema optužnici, s leđa napao Luku D. (21) kojeg je više puta ubo nožem. Mjesec dana prošlo je prije no što je identificiran kao napadač i to nakon što je zagrebačka policija objavila snimke videonadzora tražeći pomoć građana u identifikaciji osobe na snimkama. Na tim snimkama netko od građana prepoznao je Matiju Vrdoljaka, nakon čega je on bio uhićen i jedno je vrijeme proveo u istražnom zatvoru, koji mu je u ožujku 2024. bio zamijenjen mjerama opreza.

Zagrebačka policija je taj slučaj rekonstruirala po iskazima svjedoka, a sukob je bio produkt slučajne svađe kojoj je kumovao alkohol. Prema policijskoj rekonstrukciji događaja, Matija Vrdoljak je Luku D. tri puta ubo nožem kojeg je imao kod sebe, a Luka D. nije bio, kako je kasnije kazao, svjestan da je zadobio ubodnu ranu. Toga je postao svjestan tek nakon sukoba zbog čega je potražio pomoć i KBC Rebro, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Tijekom istrage Matija Vrdoljak se branio šutnjom, a nož kojim je Luka D. uboden nije nađen. On inače prema Vrdoljaku ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev. U svom iskazu opisao je što se te noći dogodilo.

- Prošlo je već tri godine pa se ne sjećam svega. Izašli smo iz noćnog kluba, bila je grupa ljudi. Došlo je do svađe, svi su se derali, dvoje-troje s jedne strane i dvoje - troje s druge. Bilo je par psovki, netko me udario, vidio sam optuženog iza ramena. On je bio manji od mene pa se nisam ni okretao. Sukobio sam se s nekim visokim tipom. U to vrijeme sam imao 20 kilograma više nego sada, oko 145. Kako mi je optuženi bio do ispod ramena, nisam ga doživljavao kao prijetnju. Nisam vidio nož ali sam čuo da se netko dere 'Ima nož, ima nož'. Nakon napada su mi prijatelji rekli da su vidjeli tko je to imao nož. Nakon te tučnjave, sam otišao. Za dvije do tri minute sam osjetio neku toplinu u leđima, stavio sam ruku i osjetio rupe. Prijatelji su zvali hitnu, a u bolnici su me zašili i rekli da mogu doma. Dok sam čekao otpusno pismo u čekaonici, došla su dva policajca. Kako mi je mobitel bio ugašen, policajac mi je dao svoj mobitel da kontaktiram prijatelja preko Snapchata pa su došli po mene. Tri tjedna je trajao moj oporavak. Iskreno vjerujem da nisam imao tih 20 kilograma više nego što imam sad, bilo bi drugačije jer je jedan od uboda bio usmjeren točno u kralježnicu - rekao je Luka D.

U sudnici su pregledane i snimke nadzornih kamera i na toj snimci se vide ljudi koji izlaze iz kluba, nakon čega dolazi do svađe. Vidi se i Luka D. koji dolazi do ekipa koje se svađaju. U nekom trenutku dolazi do naguravanja, a prema snimkama, prvi udarac prema osobi višoj od sebe zadaje Luka D. Nakon što je vidio snimku, Luka D. je kazao da se ne sjeća da je on zadao prvi udarac. Dodao je da je bilo mahanja i da se on - branio. Na snimci se vidi i da Luka D. podiže metalni stupić, a nakon toga pokušava podignuti šaht.

Branitelje Matije Vrdoljaka je zanimalo zašto je to učinio. - Njih je bilo više i viši su od mene pa sam ih htio valjda zastrašiti, ali ne bih nikoga udario time - kazao je Sutkinju je zanimalo zašto jednostavno nije otišao, na što joj je Luka D. odgovorio: - U pravu ste, mogao sam otići, moja je greška što nisam, vjerojatno zbog utjecaja alkohola - rekao je.

Jedan od njegovih prijatelja je također svjedočio, a na snimci se vidi da je Vrdoljaka udario nogom. Pojasnio je da ga je udario jer mu je u ruci vidio nož. Kazao je i da policiji nije kazao da je Luka D. prvi u ruke uzeo metalni stupić jer se, kako je kazao, boji policije. Tvrdio je i da Vrdoljaka prepoznaje sa stopostotnom sigurnošću, te je naveo da je Matija Vrdoljak taj koji je nožem ubo Luku. D.