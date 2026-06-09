Ključno pitanje je kakav je nož, koji nije nađen, imao Matija Vrdoljak

Dvojica prijatelja Matije Vrdoljaka (28), kojem se na Županijskom sudu u Zagrebu sudi zbog optužbi za pokušaj ubojstva, nisu se pojavili kako bi sjeli na klupu za svjedoke, pa je u nastavku suđenja saslušana vještakinja medicinske struke. Ona je trebala razjasniti kakvo je oružje unuk poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka 9. prosinca 2023. imao kod sebe, jer nož s kojim je kako se pretpostavljao napao drugog mladića, nije nađen.

Prema optužnici, Matija Vrdoljak se tereti da je 9. prosinca 2023. u 4.27 ispred zagrebačkog hotela Sheraton sudjelovao u sukobu dvije skupine mladića. Tijekom tog sukoba je, prema optužnici, s leđa napao Luku D. (21) kojeg je više puta ubo nožem. Vrdoljak je nakon sukoba napustio mjesto događaja.

Žrtva nije dobro vidjela napadača, pa je policija pozvala u pomoć građane te je mjesec dana od događaja objavila video snimku, tada nepoznatog počinitelja. To je urodilo plodom jer im se javio jedan građanin pa je Matija Vrdoljak uskoro nađen i uhićen, a pretražena je i kuća njegovog djeda Antona Vrdoljaka, poznatog redatelja, jer je Matija Vrdoljak živio s djedom. Nakon što je uhićen u prosincu 2023. jedno je vrijeme bio u istražnom zatvoru u Remetincu, nakon čega mu je istražni zatvor zamijenjen mjerama opreza. Luka D. nije bio, kako je kasnije kazao, svjestan da je zadobio ubodnu ranu. Toga je postao svjestan tek nakon sukoba zbog čega je potražio pomoć i KBC Rebro, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Kako je pitanje kakav je nož Vrdoljak imao važno i za kvalifikaciju djela, Vrdoljakovu obranu je zanimalo i je li moguće govoriti o smrtnom ishodu, ako bi se radilo o manjem nožiću. U svom nalazu vještakinja je navela kako ozlijede koje je zadobio Luka D. ukazuju da se moralo raditi o nožu ili sličnom sredstvu manjih dimenzija.

Pojasnila je i da je Luka D je zadobio jednu ubodnu ranu rani čiji je otvor bio duljine tri centimetra te još dvije rane duljine oko jednog centimetra. Utvrđeno je i da su rane bile plitke, dubine oko dva centimetra, te su dopirale samo do potkožnog masnog tkiva. Upitana jesu li rane mogle biti dublje da se radilo o nožu oštrice duljine do osam centimetara, vještakinja je odgovorila kako bi se u tom slučaju mogle očekivati dublje rane. - Moguće je da se radilo o nožu duljine oštrice od tri do pet centimetara i u tim okolnostima vjerojatnost nastanka težih ozljeda bila bi manja.