'Nemam ništa protiv spajanja teritorija RH Pelješkim mostom, ali ići ćemo na sud'

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ponovo je u nedjelju najavio kako će njegova zemlja pred međunarodnim sudovima tražiti pravorijek o tome je li legalna gradnja Pelješkog mosta bez definiranja morske granice s Hrvatskom.

U intervjuu kojega je u nedjelju objavio portal Faktor, blizak Stranci demokratske akcije (SDA), Izetbegović je kazao kako za BiH nije problem to što Hrvatska mostom spaja svoj teritorij, nego to što nije definiran način pristupa BiH otvorenome moru, a izrazio je žaljenje zbog toga što hrvatski dužnosnici u tijelima vlasti u BiH nisu prepoznali koliko je to važno za državu u kojoj žive.

"Najmanje što su zajedno s nama trebali učiniti je bilo zastupanje izbalansiranog stava – neka Hrvatska spaja svoj teritorij, ali neka prethodno odredi koridor za pristup BiH otvorenom moru u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. Nisu to učinili, već su se jednostrano stavili na stranu Hrvatske. Unatoč tome, mi imamo ranije odluke Predsjedništva BiH i novu rezoluciju Zastupničkog doma Zastupničkog doma parlamenta BiH koje nam daju dovoljno osnova da prava BiH branimo pred međunarodnim institucijama. I mi ćemo to učiniti", kazao je Izetbegović.

Izetbegović se poziva na stajalište što ga je Predsjedništvo BiH zauzelo još 2007. po kojemu most ne bi trebalo graditi bez definiranja međudržavne granice, a rezolucija Zastupničkog doma parlamenta BiH na koju se poziva i u kojoj je također izraženo protivljenje gradnji mosta je neobvezujući dokument jer ga nije podržao Dom naroda državnog parlamenta. Pokretanje tužbe kakvu najavljuje Izetbegović u postojećim okolnostima zapravo nije moguće jer bi to morala biti odluka Predsjedništva BiH, no druga dvojica članova Predsjedništva BiH se tome odlučno protive.

Komentirajući ukupne odnose Hrvata i Bošnjaka u BiH Izetbegović je kazao kako je njegov kolega u Predsjedništvu BiH i lider bosanskohercegovačkog HDZ-a Dragan Čović odabrao "krivu metodu" u komunikaciji, odnosno kako je umjesto gradnje odnosa kroz jačanje suradnje i povjerenja izabrao metodu pritiska na Bošnjake.

Izetbegović Čoviću posebice zamjera odnos prema bošnjačkim ratnim žrtvama, prema Islamskoj zajednici, ali i prema SDA kao i državi BiH.

Smatra kako je Čović pogriješio kada je za ključnog partnera u BiH odabrao Milorada Dodika.

"Udruživanje s Dodikom dok ovaj vrijeđa Bošnjake i BiH, suradnja s Beogradom i Zagrebom na račun suvereniteta vlastite domovine ne mogu pomoći da Hrvati u BiH konačno pronađu smiraj. Oni žive izmiješani s Bošnjacima i s nama im je živjeti i surađivati", poručio je Izetbegović uz konstataciju kako upravo zbog te izmiješanosti nije moguća uspostava trećeg odnosno hrvatskog entiteta u BiH niti njegovo izdvajanje "bez ulaska u opasnu avanturu s potpuno neizvjesnim ishodom".

Izetbegović je ocijenio kako, bez obzira na povremene izazove, politika Hrvata u BiH kao i politika Hrvatske prema toj zemlji nisu opasnost za njen opstanak i suverenitet, za razliku od politike koju vodi Srbija pod aktualnom vlašću, uključujući tu nekritičku potporu Dodiku i njegovoj politici koja je, kako ocjenjuje Izetbegović, destabilizirajuća za odnose BiH i Srbije.

"Srbijanski lideri vode tu dvostruku politiku, lijepe riječi za BiH, ali i lijepe riječi za one koji su protiv BiH, podrška procesu pomirenja Srba i Bošnjaka, ali i podrška onima koji vrijeđaju Bošnjake, i tako u krug", zaključio je Izetbegović.

