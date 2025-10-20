Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIMIRJE NA KLIMAVIM NOGAMA

Zet Donalda Trumpa nakon posjeta Pojasu Gaze: 'Bilo je kao da je eksplodirala nuklearna bomba'

Ceasefire between Israel and Hamas goes into effect
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
1/5
Autor
Hassan Haidar Diab
20.10.2025.
u 09:04

U nedjelju, izraelske snage izvele su nove zračne napade na Pojas Gaze, u kojima je poginulo pedeset Palestinaca.

U novom valu izraelskih zračnih napada na Pojas Gaze u nedjelju je poginulo pedeset Palestinaca, unatoč formalnom primirju koje je, prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, i dalje na snazi. Dok diplomacija govori o miru, stvarnost na terenu pokazuje suprotno. Kako danas izgleda Pojas Gaze slikovito je opisao Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon posjeta razorenoj enklavi rekao je: „Bilo je kao da je tamo eksplodirala nuklearna bomba“, rekao je Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov posebni savjetnik, nakon posjeta Pojasu Gaze s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom. Kushner, koji je sudjelovao u posredovanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, opisao je razmjere razaranja kao nezamislive.

U intervjuu za CBS News dodao je da su prizori bili gotovo nadrealni – ljudi su se, unatoč svemu, vraćali na mjesta gdje su im domovi sravnjeni sa zemljom, postavljali šatore nad ruševinama i pokušavali obnoviti makar privid normalnog života. „Vrlo je tužno jer pomislite: nemaju kamo drugdje otići“, rekao je Kushner, dodajući da za stanovnike Gaze mira zapravo nema, unatoč formalnom primirju. U istom danu, u nedjelju, izraelske snage izvele su nove zračne napade na Pojas Gaze, u kojima je poginulo pedeset Palestinaca. Napadi su uslijedili unatoč prekidu vatre koji je, prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, i dalje na snazi. Trump je izjavio da se primirje između Izraela i Hamasa formalno poštuje, iako su izraelske snage gađale „mete“ u Gazi.

Naglasio je kako Sjedinjene Države nemaju strogi raspored ni konkretan plan razoružavanja Hamasa, ali i upozorio: „Ako se Hamas ne razoruža, mi ćemo to morati učiniti umjesto njih.“ Podsjetio je da je Hamas dao obećanja o razoružavanju, no da ih mora ispuniti ako želi dugoročni mir. Unatoč diplomatskim naporima, stanje na terenu ostaje katastrofalno. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se deset dana nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre ništa nije promijenilo. „Žuta linija“ koju je Izrael uspostavio unutar Gaze i dalje blokira pristup brojnim bolnicama, dok su ljekarne i medicinska skladišta gotovo prazna.

Nestašica lijekova, medicinskog materijala i laboratorijske opreme predstavlja jedan od najvećih izazova – mnogi pacijenti umiru čekajući terapiju koja nikada ne stiže. Bolnice rade s minimalnim kapacitetima, osoblje je iscrpljeno i bez predaha od početka rata, a ranjeni i bolesni prepušteni su sami sebi. Iako izraelske vlasti tvrde da dopuštaju ulazak kamiona s humanitarnom pomoći, Svjetska zdravstvena organizacija potvrđuje da nijedan lijek nije isporučen Ministarstvu zdravstva Gaze niti distribuiran bolnicama. Kushnerov opis „nuklearne pustoši“ tako ostaje najbolji prikaz stvarnosti Gaze danas – razorene, iscrpljene i bez nade. Dok politički vrhovi govore o primirju i mirovnim inicijativama, stanovnici te uske trake zemlje svakodnevno žive u sjeni ruševina, gladi i smrti, bez stvarnog mira i bez ikakve sigurnosti da će sutra dočekati živi.
Ključne riječi
SAD Izrael novi napad Palestina pojas gaze Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još