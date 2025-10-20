Zet Donalda Trumpa nakon posjeta Pojasu Gaze: 'Bilo je kao da je eksplodirala nuklearna bomba'

U novom valu izraelskih zračnih napada na Pojas Gaze u nedjelju je poginulo pedeset Palestinaca, unatoč formalnom primirju koje je, prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, i dalje na snazi. Dok diplomacija govori o miru, stvarnost na terenu pokazuje suprotno. Kako danas izgleda Pojas Gaze slikovito je opisao Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon posjeta razorenoj enklavi rekao je: „Bilo je kao da je tamo eksplodirala nuklearna bomba“, rekao je Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov posebni savjetnik, nakon posjeta Pojasu Gaze s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom. Kushner, koji je sudjelovao u posredovanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, opisao je razmjere razaranja kao nezamislive.

U intervjuu za CBS News dodao je da su prizori bili gotovo nadrealni – ljudi su se, unatoč svemu, vraćali na mjesta gdje su im domovi sravnjeni sa zemljom, postavljali šatore nad ruševinama i pokušavali obnoviti makar privid normalnog života. „Vrlo je tužno jer pomislite: nemaju kamo drugdje otići“, rekao je Kushner, dodajući da za stanovnike Gaze mira zapravo nema, unatoč formalnom primirju. U istom danu, u nedjelju, izraelske snage izvele su nove zračne napade na Pojas Gaze, u kojima je poginulo pedeset Palestinaca. Napadi su uslijedili unatoč prekidu vatre koji je, prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, i dalje na snazi. Trump je izjavio da se primirje između Izraela i Hamasa formalno poštuje, iako su izraelske snage gađale „mete“ u Gazi.

Naglasio je kako Sjedinjene Države nemaju strogi raspored ni konkretan plan razoružavanja Hamasa, ali i upozorio: „Ako se Hamas ne razoruža, mi ćemo to morati učiniti umjesto njih.“ Podsjetio je da je Hamas dao obećanja o razoružavanju, no da ih mora ispuniti ako želi dugoročni mir. Unatoč diplomatskim naporima, stanje na terenu ostaje katastrofalno. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se deset dana nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre ništa nije promijenilo. „Žuta linija“ koju je Izrael uspostavio unutar Gaze i dalje blokira pristup brojnim bolnicama, dok su ljekarne i medicinska skladišta gotovo prazna.

Nestašica lijekova, medicinskog materijala i laboratorijske opreme predstavlja jedan od najvećih izazova – mnogi pacijenti umiru čekajući terapiju koja nikada ne stiže. Bolnice rade s minimalnim kapacitetima, osoblje je iscrpljeno i bez predaha od početka rata, a ranjeni i bolesni prepušteni su sami sebi. Iako izraelske vlasti tvrde da dopuštaju ulazak kamiona s humanitarnom pomoći, Svjetska zdravstvena organizacija potvrđuje da nijedan lijek nije isporučen Ministarstvu zdravstva Gaze niti distribuiran bolnicama. Kushnerov opis „nuklearne pustoši“ tako ostaje najbolji prikaz stvarnosti Gaze danas – razorene, iscrpljene i bez nade. Dok politički vrhovi govore o primirju i mirovnim inicijativama, stanovnici te uske trake zemlje svakodnevno žive u sjeni ruševina, gladi i smrti, bez stvarnog mira i bez ikakve sigurnosti da će sutra dočekati živi.