KAD RAT UĐE U SVAKODNEVICU

Zapadni svijet, zanesen snovima o vječnom miru, loše je pripremljen za suočavanje s realnošću

Autor
Renata Rašović
18.10.2025.
u 06:28

Od Putinove invazije na Rusiju sve veći broj europskih državnika svojim građanima poručuje: Jamstvo mira više ne postoji

U posljednjoj minuti Prvoga svjetskog rata, koji počesto nazivaju i "ljudskom klaonicom", zvukovi u različitim dijelovima svijeta dramatično su se razlikovali, no zajednički im je bio snažan osjećaj prijelaza. Na aktivnim bojištima – posebno u dijelovima Europe i Azije – tutnjava topništva i hici iz pušaka postupno su ustupili mjesto neugodnoj tišini. Pucnjava je utihnula, prekidana samo udaljenim odjecima eksplozija koje su se pokrenule nekoliko trenutaka ranije. Škripanje tenkova se usporilo, motori su se zrakoplova utišali, a vojničke su se zapovijedi ublažile u mrmljanje nevjerice i olakšanja. U gradovima i selima počeli su se pojačavati drugi zvukovi. Zvonila su zvona, čule su se zviždaljke, a ljudi su otvoreno klicali ili plakali. Radioprijamnici su pucketali službenim objavama predaje, glasovi koji su dopirali iz njih, isprepleteni statičkim opterećenjem, nosili su teret godina konačnog završetka sukoba.

