Ankica Mamić ocjenjuje tko od kandidata zasad ima najbolju kampanju

Stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić gostovala je u TV studiju Večernjeg lista gdje je komentirala dosadašnji tijek predsjedničkih izbora, kao i kampanju predsjedničkih kandidata.

- Ja bih rekla da su potpisi prvo pokazivanje mišića favorita. S tako velikim brojem Milanović je mudro prekinuo potpisivanje nakon jednog vikenda, no njega podupire 13 stranaka. Čačićevi reformisti sakupili su 7,5 tisuća potpisa tijekom jednog vikenda dok je Milan Bandić sakupio za Kolindu Grabar-Kitarović 6 tisuća potpisa. To je zanimljiv detalj - smatra Ankica Mamić koja ističe kako potpisi nisu važni za one koji ih sigurno mogu sakupiti.

- Mene je iznenadilo što je Ivan Pernar sakupio potpise. Mislila sam da će imati više problema nakon što je napustio Živi zid. Važna je infrastruktura stranaka. Dejana Kovača je kandidirao HSLS. HSLS je na nacionalnoj razini nepostojeći, no oni su aktualni. Imaju načelnike i gradonačelnike, pa imaju kakvu-takvu strukturu. Kolakušić je poručio svojim volonterima da rade uzaludni posao ako ne sakupe 600 tisuća glasova - smatra ugledna stručnjakinja za političku komunikaciju

Na pitanje zaoštravanje odnosa između HDZ i HNS-a uoči predsjedničkih izbora i nedavnih izjava Kolinde Grabar-Kitarović o štrajku te odgovornosti ministrice Divjak, Mamić je istaknula kako je Kolinda Grabar-Kitarović kandidatkinja vladajućeg HDZ-a i ne može napadati Vladu.

- Najlakše je sakupljati političke poene kad se nekog napada. HNS je onako slaba karika kad je riječ o percepciji biračkog tijela HDZ-a, pa im se to činilo dobrom strategijom. Vidjeli smo da se na to nalijepio i SDP koji traži izglasavanje nepovjerenja ministrice Divjak. To je bila strateška odluka njezina tima. HNS joj je odlična meta - istaknula je Ankica Mamić.

Na pitanje kako su sve glasniji glasovi nezadovoljnih u HDZ-u koji za situaciju s prosvjetarima smatraju odgovornu ministricu Blaženku Divjak i može li se oko toga dogoditi raskol u koaliciji, poznata stručnjakinja za političku komunikaciju smatra kako to nije realno.

- Mi smo u predsjedničkim izborima. Drugi krug će biti u siječnju kad Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem EU. Plenković je pokazao da je njemu najvažnija stabilnost. Predsjedanje EU je vrhunac premijerove političke karijere i on to neće ugroziti. HNS bi mogao dobiti nešto sitno izlaskom, no njihovi ljudi u ministarstvima bi se našli u neugodnoj poziciji nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora. - kazala je Mamić i dodala: - HNS bi progutao smjenu ministrice Divjak. Premijer je riješio problem s prosvjetarima tako da nije ispao gubitnik. Nije posve pristao, bio je kooperativan, nije ispao glavni gubitnik.

- Ono što bi bilo pragmatično da je smijenio Divjak kad je ona prije štrajka stala na stranu prosvjetara. Sad ne bi dobio ništa sa smjenom, a imao bi još jedan problem, još jednog neprijatelja.

Mamić se osvrnula i na kampanju Kolinde Grabar-Kitarović, aktualne hrvatske predsjednice za drugi mandat.

- Izuzetno je važno da ste vi centralna figura. Svi izazivači trebaju biti proaktivni i izazivati teme. Škoro je počeo s time kad je tražio velike ustavne promjene. Predsjednica je gafovima postala centralna figura i ona polako osigurava si ulazak u drugi krug. Tu je važno vidjeti kako će se ponijeti sama stranka. Sad ćemo vidjeti kad krenu plaćeni mediji. Vidjet ćemo je li Grabar-Kitarović svojim videouradcima probudila tu neku emociju kod birača. Ona već može računati na HDZ-ove birače, a izvan HDZ-ovih birača izazvala je minus.

Ocjenjujući kampanju, Mamić je navela kako se predsjednicu i dalje pita za sve jer ona i dalje predstavlja instituciju, te da su njezini stavovi u fokusu medija. Komentirajući druge predsjedničke kandidate, Mamić je istaknula kako su izazivači još i lošiji od aktualne predsjednice.

Ankica Mamić smatra kad je riječ o kampanji Miroslava Škore da su tu vidljive tri grupe pogrešaka.

- On je krenuo u kampanju tako da mi ne znamo tko je njega stavio u ispitivanje javnog mijenja. To je po meni bio launch kampanje. Taj prvi korak pokazao je da postoji neki plan. Mogli smo tada špekulirati kakav je plan. Tad je on izašao sa svojim videom gdje je on napravio fantastičnu najavu. Adresirao je teme vrlo artikulirano. Nakon toga nastavio se ponašati kao pjevač, ali ne kao političar. Mislim da je to bila strateška pogreška njegova tima - smatra Mamić.

- Umjesto da priča s biračima, on je nastavio pjevati i ponašati se kao netko tko priča sa svojim obožavateljima. Ne možete vi izgledati kao starleta, a natjecati se za Nobelovu nagradu. Trebate prihvatiti odgovornost posla kojim se želite baviti. Treća pogreška jest da je on je trebao ići prema centru. Kako je on poduzetnik, mogao je otvarati teme koje su zanimljive poduzetnicima. On se ne mora boriti za desnicu. U Republici Hrvatskoj krajnja desnica nikad nije bila dominantna. Škorin savjetnički tim je promašio ključnu publiku.

Ugledna stručnjakinja za političku komunikaciju komentirala je kampanju Zorana Milanovića.

- Uzeti si na leđima da ste vi taj arbitar koji govori što je normalno ili nenormalno je bio korak previše. Nije mi se dopala njegova posljednja poruka o predsjednici i kolačima. Nije bilo semantički točno. Treba biti pismen. To bi trebala biti neka pristojnost ako ste politička elita. Ta cijela kampanja je reaktivna. Izazivači moraju nametati teme. Milanović ima sreće što je jedini relevantan izazivač na ljevici. Trenutak Dalije Orešković je prošao i ona mu ne predstavlja prijetnju. Kandidatkinja krajnje ljevice Katarina Peović je kao kandidat krajnje desnice Anto Đapić. Mogu računati na mali birački bazen. - navela je Mamić koja smatra kako Milanović sigurno ide u drugi krug i kako on ima jednu komfornu situaciju do tada.

- Mislim da je bila ključna izjava Mislava Kolakušića ako ne sakupe 600 tisuća glasova. On svojim podupiranjima šalje poruku 'Dečki, vas je premalo'. Tražiti plaću od 70 tisuća kuna, a kad razgovarate sa svojim biračkim tijelom kojima je 7 tisuća kuna puno to sigurno neće motivirati njegove birače, smatra Mamić i dodaje: - Juričan ima odličnu kampanju. Oni kojima se on obraća to i očekuju.To je kampanja kojoj je cilj ukazati na najvažniju temu. To je najbolja kampanja za sad. On što on radi je kritika sustava. - izjavila je Mamić koja smatra da predsjednički kandidat Dean Kovač otvara bitne teme u svojoj kampanji, no da odaziv glasača na njih ukazuje i na stanje u kojem se nalazi hrvatsko društvo.

