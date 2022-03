Čelni čovjek europske diplomacije: Sve će biti odlučeno u sljedećih 15 dana. Rusi: Zauzeli smo Izium

Ruska invazija na Ukrajinu traje već mjesec dana. Unatoč brojnim pozivima i oštrim sankcijama, Rusija i dalje inzistira na provođenju "specijalne vojne operacije" kako bi provela "demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajinu". Američki predsjednik Joe Biden stigao je u Europu gdje će prisustvovati na sastanku NATO-a. Očekuje se kako će tamo biti objavljene proširene sankcije protiv Rusije.

Ključni događaji:

Hakerska skupina Anonymous tvrdi da su hakirali rusku Središnju banku i da će objaviti u narednih 48 sati više od 35 000 dokumenata

Volodimir Zelenski obratio se francuskim parlamentarnim zastupnicima, rekavši da očekuje od Francuske da pomogne Ukrajini zaustaviti "rat protiv slobode, jednakosti i bratstva"

Američki predsjednik Joe Biden stigao je u Bruxelles gdje se sljedeća dva dana održavaju samiti NATO-a, G7 i Europske unije. SAD će novi paket sankcija protiv ruskih političara i oligarha objaviti u četvrtak

stigao je u Bruxelles gdje se sljedeća dva dana održavaju samiti NATO-a, G7 i Europske unije. SAD će novi paket sankcija protiv ruskih političara i oligarha objaviti u četvrtak Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Moskva neće više prihvaćati plaćanje u dolarima i u eurima za isporuku plina Europskoj uniji.

Tijek događaja:

10:10 - Ruska vojska tvrdi da su zauzeli u četvrtak ukrajinski grad Izium. Međutim, savjetnica zapovjednika ukrajinske vojske Ljudmila Dolhonovska odbacuje te navode za CNN i tvrdi da 'borbe za grad još uvijek traju'.

10:07 - Oružane snage Ukrajine objavile su najnovije operativno izvješće u kojem navode kako je u rat u Ukrajini poginulo oko 15 800 vojnika, srušeno je 108 vojnih aviona i 124 helikoptera. Uništeno je 530 tenkova, 4 broda i 50 bespilotnih letjelica.

Napomena, navedene brojke nemaju neovisnu potvrdu.

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 24, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/DhzL30Nhon — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 24, 2022

10:00 - Bilo kakvo rusko korištenje kemijskog oružja u napadu na Ukrajinu moglo bi dovesti do kontaminacije na teritoriju NATO-a, upozorio je u četvrtak glavni tajnik Jens Stoltenberg.

"Svaka upotreba kemijskog oružja iz temelja bi promijenila prirodu sukoba. Bilo bi to očito kršenje međunarodnog prava, a imalo bi široko rasprostranjene i teške posljedice", rekao je Stoltenberg uoči izvanrednog samita čelnika NATO-a.

"Ozbiljnost upotrebe kemijskog oružja, naravno, postaje još očitija znajući da uvijek postoji rizik od kontaminacije... Mogli bi vidjeti širenje kemijskih agenasa i na teritorij NATO-a", rekao je.

9:42 - Ruska Vlada nema interes da dogovori prekid vatre u Ukrajini s obzirom na to da njihova vojska nije ostvarila svoje vojne ciljeve, izjavio je čelni čovjek europske diplomacije Josep Borrell.

- U ovom trenutku, Rusija ne želi sjesti i išta dogovoriti. Ovo što želi jest okupirati teritorij. Želi okružiti obalu sve do granice s Moldavijom i izolirati Ukrajinu s mora. Želi početi pregovore tek kad postigne poziciju moći.

Foto: Reuters/PIXSELL

Borrell je kazao da će Europska unija i njezini saveznici nastaviti dostavljati vojnu pomoć Ukrajini.

- Važno je da će sve biti odlučeno u sljedećih 15 dana. Ono što će ući u povijest je sposobnost Ukrajinaca da se odupru - kazao je Borrell, prenosi Reuters.

9:33 - Nakon što je na kratko zatvorio pa opet otvorio svoju tvornicu u Moskvi i nakon što ga je ukrajinski predsjednik - u paketu s ostalim francuskim kompanijama koje su nastavile raditi u Rusiji - prozvao zbog 'financiranja ubojstava žena i djece', francuski je Renault objavio da će odmah zatvoriti svoju tvornicu u Moskvi. (S. Mikulčić)

9:32 - Hrvatsku je do sada ušlo 9000 ukrajinskih izbjeglica, rekao je u četvrtak načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju Ravnateljstva civilne zaštite Tomislav Marević.

9:29 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je države članice Europske unije da odbiju Putinov zahtjev da se plaća ruski plin i nafta u rublju.

- Ako koja europska zemlja prihvati Putinove sramotne zahtjeve da se nafta i plan plaća u rublju, to će biti kao pomaganje Ukrajini s jedne strane, a s druge pomaganje Rusima da ubijaju Ukrajince. Pozivam relevantne zemlje da naprave mudar i odgovoran izbor - stoji u tvitu.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

9:06 - Ukrajinski ministar poljoprivrede Roman Leschenko je podnio ostavku, a u ovom trenutku nije poznato zašto, javlja Reuters.

Leschenko je jučer izjavio kako će zbog rata biti prepolovljen proljetni urod u Ukrajini. Ukrajina je jedan od najvećih izvoznika žitarica na svijetu.

8:52 - Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk kazala je da je za danas dogovoreno sedam humanitarnih koridora za sigurnu evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova. Međutim, Reuters navodi da je jasno istaknula da nije dogovoren sigurni koridor iz Mariupolja.

Kazala je da civili koji pokušavaju napustiti opkoljeni grad mogu pronaći transport u obližnjem gradu Berdyansk. Podsjećamo, Berdyansk je lučki grad pod kontrolom Rusa u kojem je ukrajinska mornarica navodno jutros uništila ruski vojni brod.

8:47 - Ukrajinska zdravstvena infrastruktura napadnuta je 64 puta otkad je Rusija izvršila invaziju na svog zapadnog susjeda prije mjesec dana, objavio je WHO u četvrtak.

Ti napadi, dva do tri svaki dan, uzrokovali su 15 smrti i 37 ranjavanja, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. "WHO osuđuje te napade na najsnažniji mogući način".

"Napadi na zdravstvo su kršenje međunarodnog humanitarnog prava, ali uznemirujuće uobičajena taktika rata – uništavaju kritičnu infrastrukturu, ali još gore, uništavaju nadu”, rekao je Jarno Habicht, predstavnik WHO-a u Ukrajini.

8:44 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg komentirao je aktualnu političku situaciju uoči današnjeg summita. Kazao je da su saveznici pružili podršku Ukrajini kako bi joj pomogli u njezinom fundamentalno pravu na obranu, ali je ponovo naglasio da je glavna zadaća saveza obrana i zaštita članica NATO-a, prenosi BBC.

Stoltenberg je kazao da će čelnici NATO-a danas razgovarati o resetiranju.

- Prvi korak je uspostava četiri nove borbene skupine u istočnom dijelu saveza, u Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i Slovačkoj - kazao je čelni čovjek NATO-a.

8:08 - Ukrajinska mornarica priopćila je da je uništen ruski vojni brod "Orsk" u luci Berdyansk

8:07 - Zamjenik ruskog diplomata pri Ujedinjenim narodima Dmitri Polianski kazao je da Rusija zadržava pravo da koristi nuklearno oružje u slučaju provokacije NATO-a.

Upitan imali Putin pravo da drži mogućnost nuklearnog rata nad ostakom svijeta, visokopozicionirani je odgovorio: - Ako Rusiju provocira NATO, ako je Rusiju napadne NATO, zašto ne Mi smo nuklearna sila.

- Ne mislim da je to prava stvar za reći. Ali nije ni ispravno prijetiti Rusiji ili se pokušati umiješati. Stoga kad imate posla s nuklearnom silom, morate izračunati sve moguće ishode vašeg ponašanja - kazao je za Polianski za Sky News.

7:59 - Bijela kuća nazvala je rusko planiranje djelomičnog otvaranja svoje burze u Moskvi je jednako "otvaranju Potemkinove burze".

- Ovo što vidimo je šarada. Nakon što su im tržišta zatvorena gotovo mjesec dana, Rusija je objavila da će dopustiti promet 15 posto uvrštenih dionica, strancima je zabranjena prodaja njihovih dionica, a zabranjena je kratka prodaja. Rusija je, u međuvremenu, dala do znanja da će investirati vladine resurse u umjetno podupiranje dionica tvrtki koje trguju - kazao je zamjenik savjetnika za sigurnost Bijele kuće Daleep Singh.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS Photo: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Napomena, pojam 'Potemkinovo selo' potječe iz 18. stoljeća i označava privid nečega što u stvarnosti ne postoji. Naime, ruski knez Potemkin postao je namjesnik novoosvojenih krajeva nakon rusko-turskog rata, međutim ništa nije radio. Kako bi zavarao rusku caricu Katarinu II. i prikazao uspješnu obnovu tog područja sagradio je lažna sela u kojima su 'živjeli' Potemkinovi ljudi koji su glumili seljake.

7:44 - Više od 2 milijuna ukrajinskih izbjeglica prešlo je u Poljsku otkako su ruske snage napale Ukrajinu prije mjesec dana, navodi Međunarodni odbor za pomoć (IRC) i dodaje da je to "najbrža kriza raseljavanja koju smo vidjeli od Drugog svjetskog rata"

IRC je rekao da je Poljska brzo djelovala kako u vezi s boravkom Ukrajinaca i omogućila im pristup socijalnim uslugama poput zdravstvene skrbi, obrazovanja i financijske pomoći, prenosi CNN.

7:33 - Većina požara na području Černobila su pod kontrolom, tvrdi ukrajinski ministar ekologije i prirodnih resursa Ruslan Strelets. U televizijskom intervjuu kazao je da su zabilježili na tom području više od 30 požara u posljednja dva tjedna.

⚡️Most fires in Chornobyl Exclusion Zone contained, according to Ukrainian Minister of Ecology and Natural Resources Ruslan Strelets.



Strelets also said in a televised interview on March 24 that more than 30 fires have been recorded in the area over the past two weeks. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 24, 2022

Podsjećamo, brojne stručnjake su zabrinuli šumski požari u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Černobil zbog mogućnosti da dođe do širenja 'radioaktivnog oblaka'.

7:28 - Rizik puča koji bi mogao organizirati FSB ( Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije o.a.) protiv predsjednika Putina raste sa svakim tjednom rata u Ukrajini - stoji u pismu zviždača koji za sebe tvrdi da je analitičar koji radi za ruske obavještajne službe.

Zviždač tvrdi da kaos i nezadovoljstvo prožimaju obavještajne agencije nakon neuspješne ruske invazije na Ukrajinu.

Pismo je objavio ruski aktivist Vladimir Osečkin, navodi The Guardian

7:07 - Hakerska skupina Anonymous tvrdi da su hakirali Središnju banku Rusije.



- Više od 35.000 datoteka bit će objavljeno u roku od 48 sati - poručili su Anonymousi i dodali da će objaviti i tajne sporazume.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

7:05 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke o ratu u Ukrajini. Napominju kako je gotovo sigurno da je je Rusija imala gubitke u ljudstvu koje se mjere u tisućama.

- Rusija vjerojatno sada želi mobilizirati svoje rezerviste i ročnike, kao i privatne vojne tvrtke i strane plaćenike, kako bi nadomjestila ove značajne gubitke. Nejasno je kako će se te skupine integrirati u ruske kopnene snage u Ukrajini i kakav će utjecaj to imati na borbenu učinkovitost - navode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Pbtd58bPbQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022

7:03 - Analitičar u institutu Le Beck Michael Horowitz kazao je za The Guardian da su Rusi nedavno počeli koristiti luku Berdyansk da iskrcaju vojnu opremu. On vjeruje da bi brod mogao gorjeti, ali to u ovom trenutku nije mogao potvrditi. U medijima su se pojavili navodi da je eksplodiralo skladište oružja kao i to da su projektili pogodili ruske vojne brodove.

Another picture from Berdyansk



Geolocation (which could point to the possibility that a ship is on fire on the other side of the platform)https://t.co/QufHnt6jiQ pic.twitter.com/6z0QUxPk6W — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 24, 2022

6:44 - Luka Berdyansk koja se nalazi u oblast Zaporižje gori, tvrde lokalni ukrajinski mediji. Iako je prva vijest bila da su Rusi dignuli u zrak rezervoar benzina, u ukrajinskim medijima pojavila se i nepotvrđena informacija da gori ruski brod. Podsjećamo, spomenuta luka je pod kontrolom ruskih snaga.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

6:40 - Gradonačelnik Černihiva Vladislav Atrošenko kazao je za CNN da gradsko groblje ne može pokopati sve mrtve koliko ih je zbog ruskih napada na grad na sjeveru Ukrajine.

Snimka koju je objavio na društvenim mrežama prikazuju teško oštećene zgrade, požare koji još gore i gusti dim.

The mayor of #Chernihiv showed what the city looks like after the “liberation” by #Russian troops pic.twitter.com/C7k1ZJIm40 — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

- Gradska groblje ne može podnijeti sve te mrtve, pa tijela ljudi držimo u mrtvačnicama duže nego inače. Pokapamo ljude na starim grobljima koja se neko vrijeme nisu koristila - rekao je Atrošenko.

6:23 - Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali više od 1 posto jer je rast cijena nafte podržao strahovanja od inflacije, dok lideri Zapada planiraju nove sankcije kojima bi pritisnuli Rusiju da prekine rat u Ukrajini. Dow Jones skliznuo je 448 bodova ili 1,29 posto, na 34.358 bodova, dok je S&P 500 pao 1,23 posto, na 4.456 bodova, a Nasdaq indeks 1,32 posto, na 13.922 boda.

Pad indeksa posljedica je strahovanja ulagača da će zbog rasta cijena nafte i plina dodatno porasti inflacija, koja se ionako u SAD-u kreće na najvišim razinama u 40 godina, blizu 8 posto.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo Photo: CAITLIN OCHS/REUTERS

Jučer je cijena barela na londonskom tržištu skočila 5 posto, na više od 120 dolara, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da će Moskva ubuduće tražiti da neprijateljske zemlje plaćaju ruski plin u rubljima, a ne dolarima i eurima.

6:22 - Procjene Ujedinjenih naroda su da je zbog rata Ukrajinu napustilo 3,626,546 njihovih građana. Mnogi putuju danima na busevima kako bi stigli do granice neke od susjednih zemalja.

6:12 - Japan još nije siguran kako će Rusija provesti svoj zahtjev da traži shemu plaćanja u rubljama za svoju energiju prodanu "neprijateljskim" zemljama, izjavio je u četvrtak ministar financija.

"Trenutno istražujemo situaciju s relevantnim ministarstvima jer ne razumijemo baš koja je namjera (Rusije) i kako bi to učinili", rekao je ministar financija Shunichi Suzuki na sjednici parlamenta. Suzuki je rekao da će vlada pomno pratiti "nuspojave" svojih sankcija usmjerenih na Rusiju na japansko gospodarstvo i financijska tržišta te poduzeti odgovarajuće korake u koordinaciji sa G7 i međunarodnom zajednicom.

5:59 - Između 7000 i 15 000 vojnika je poginulo u prva četiri tjedna rata u Ukrajini, procjena je NATO-a. Viši dužnosnik NATO-a kazao je kako su procjene Saveza bazirane na podacima koje su objavili Ukrajina, Rusija, ali i informacijama iz trećih izvora, piše The Guardian.

5:55 - Volodimir Zelenski se obratio Rusima i pozvao ih da "spase svoje sinove od rata". Ustvrdio je da Ukrajina nikad nije prijetila sigurnosti Rusije, te je dodao da ruska propaganda "laže o ratu, kojeg plaćaju s njihovim porezima".

Ukrajinci čine sve kako bi vratili mir u svoju zemlju, kazao je.

- Činimo sve da zaustavimo ovaj rat. A kad uspijemo, a budite sigurni da budemo, možete biti sigurni barem jedne stvari: vašu djecu više neće slati da umru na našoj zemlji, našem teritoriju - kazao je.

Foto: Reuters/PIXSELL

Komentirao je i tri nadolazeća Summita na kojima će prisustvovati.

- Na ta tri Sumita vidjet ćemo tko je prijatelj, tko je partner i tko nas je izdao za novac - kazao je Zelenski.

5:49 - Poziv za pristup pomoći i zaštitu civila u Ukrajini, koji je sastavila Rusija u kojem se ne spominje uloga Moskve u krizi, propao je u Vijeću sigurnosti UN-a u srijedu, a samo su Rusija i Kina glasovale za, dok je 13 ostalih članica bilo suzdržano.

"Da je Rusiji stalo do humanitarne situacije, prestala bi bombardirati djecu i prekinula njihovu taktiku opsade. Ali nisu", rekla je britanska veleposlanica u UN-u Barbara Woodward vijeću nakon glasovanja. Rusija poriče napad na civile. Za prihvaćanje rezolucije Vijeća sigurnosti potrebno je najmanje devet glasova za i bez veta Rusije, Kine, Britanije, Francuske ili Sjedinjenih Država.

Ruski veleposlanik u UN-u Vasilij Nebenzia optužio je one koji su u srijedu bili suzdržani da su to učinili "iz političkih razloga".

"Da je Rusiji stalo do humanitarne situacije, prestala bi bombardirati djecu i prekinula njihovu opsadu. Ali nisu", rekla je britanska veleposlanica u UN-u Barbara Woodward nakon glasovanja. Rusija poriče napad na civile.

