Zaharova: Život se vratio u normalu u oslobođenim dijelovima Ukrajine; Spomenula i Jugoslaviju

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova na današnjem je brifingu izjavila kako sve vojne operacije u Ukrajini ''idu po planu''.

''Danas je točno mjesec dana od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Sve ide po planu, a ciljevi vlade bit će i postignuti'', poručila je.

''Život se na teritorijima oslobođenim od nacionalista vraća u normalu'', dodala je, a njene riječi s konferencije prenilo ministarstvo vanjskih poslova u Rusiji.

