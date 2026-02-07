Naši Portali
POTEZE TUMAČI KAO NEPRIJATELJSKE

Srpski analitičar o Vučiću: 'Njegova vanjska politika doživjela je potpuni krah...'

Autor
Hassan Haidar Diab
07.02.2026.
u 06:29

Ministri obrane Hrvatske, Albanije i Kosova Ivan Anušić, Pirro Vengu i Ejup Maqedonci u ožujku prošle godine u Tirani potpisali su Deklaraciju u svjetlu novih geopolitičkih okolnosti i zainteresiranosti za očuvanje mira i stabilnosti na jugoistoku Europe, što je izazvalo bijes službenog Beograda

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već dulje vrijeme pokazuje opsjednutost Hrvatskom, posebno njenom obrambenom politikom. Svaki pokušaj modernizacije ili nabave naoružanja u Hrvatskoj on percipira kao prijetnju Srbiji, što često vodi do refleksnog jačanja srbijanskih vojnih kapaciteta. Takvo ponašanje odražava trajnu paranoju u kojoj sve poteze Zagreba tumači kao neprijateljske, bez obzira na stvarni kontekst. Posebno ga opterećuje jačanje političke i sigurnosne suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova, koju sustavno prikazuje kao budući savez protiv Srbije. Svaku priliku koristi da u domaćoj i regionalnoj javnosti plasira narativ o navodnom okruženju Srbije neprijateljima koji je žele uništiti.

Ključne riječi
Srbija Albanija Kosovo Hrvatska Aleksandar Vučić

