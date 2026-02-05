Nakon prvih 7 predstavljamo sljedećih 7 nominiranih u kategoriji 'Najpopularnija amaterska sportska momčad'

Svečana dodjela nagrada 20. izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.), koju zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin, održat će se 14. ožujka u Bad Homburgu, a s približavanjem tog datuma privodi se kraju i predstavljanje svih nominiranih kandidata.

Dosad smo predstavili nominirane kandidate u kategorijama „Glazba“, „Gluma“, „Showbizz / Spektakli“, „Događaj godine“ i „Najuspješnije hrvatske udruge“, te prvih sedam iz kategorije „Najpopularnija amaterska sportska momčad“. Danas predstavljamo drugi dio nominiranih iz iste kategorije, odnosno preostalih sedam nominiranih amaterskih sportskih momčadi.

U hrvatskom iseljeništvu djeluje velik broj amaterskih sportskih klubova, a u ovogodišnjem izboru nominirano ih je ukupno 14. Prvih sedam klubova predstavljeno je jučer, dok danas predstavljamo preostalih sedam. Oni su KK Komušina Haiterbach, SK Cro Vienna , HKSD Croatia Helsingborg, NK Croatia Oslo, HNK Croatia Mainz, FC Cro Sokoli Aachen i Croatia Hawks.

Glasovanje u tri kruga

Kako je već ranije najavljeno, glasovanje se provodi u tri kruga. U prvom krugu čitatelji imaju mogućnost odabrati svoje favorite među svih 75 nominiranih, koji su podijeljeni prema pripadajućim kategorijama. Ovaj krug traje približno dva tjedna, odnosno završava nakon što budu predstavljeni svi nominirani kandidati.

U nastavku pročitajte samo kratak dio onoga što oni predstavljaju i dajte im svoj glas na linku OVDJE

KK Komušina Haiterbach

Košarkaški klub Komušina Haiterbach godinama je najbolji hrvatski košarkaški klub u Njemačkoj i jedan od najboljih hrvatskih košarkaških klubova izvan domovine. Uz tri muške momčadi, od kojih prva igra u Regionalnu ligu Baden-Württemberg, Komušina u svojim redovima ima i dvije omladinske momčadi U10 i U18. Najveći uspjeh kluba postignut je u 2023. kada je Komušina u svojoj dvorani Kuckuckshalle izborila ulazak u 1. Regionalliga Südwest (četvrta liga). Hrvatski klub iz Haiterbach postoji već više od 50 godina. Početkom 1990. godine, klub mijenja ime u "Kroatisches Kultur und Sportverein Komušina Haiterbach e.V." (Hrvatski kulturni i športski klub Komušina Haiterbach). Košarkaški odjel današnjeg KK Komušina Haiterbach postoji od 1996. godine. Reorganizacija košarkaškog odjela napravljena je u sezoni 2001./2002. godine otkad KK Komušina Haiterbach niže sjajne uspjehe. Članovi Komušine aktivni su i na humanitarnom planu pomažući potrebitima, kako u svom komušinskom kraju tako i potrebitima u BiH i Hrvatskoj.

SK Cro Vienna – Beč

Iako je jedan od mlađih hrvatskih klubova u Austriji, Sportsko i kulturno društvo (SK) Cro Vienna iz Beča je, po mnogim mišljenjima, jedan od najbolje ustrojenih hrvatski klub u Austriji. Član je Austrijskog nogometnog saveza, Bečkog nogometnog saveza i Saveza austrijskih sportskih društava, a prva momčad Cro Vienne uspješno se natječe u bečkoj 2. Landesligi. Od svog osnutka, od 2006. godine Cro Vienna okuplja članove hrvatske zajednice u Beču i, osim sportskim uspjesima, teži i promociji hrvatske zajednice u Beču. Klub je poznat i kao rasadnik dobrih igrača pa nije čudo što igrači Cro Vienne pojačavaju višerangirane austrijske ali i hrvatske nogometne klubove. U klubu ističu kako su, od najmlađih do najstarijih, jedna velika i složna sportska obitelj.

HKSD Croatia Helsingborg

Hrvatsko kulturno sportsko društvo (HKSD) Croatia iz Helsingborga je hrvatski klub koji uz folklorni ima i nogometni odjel te još nekoliko drugih odjela. HKSD Croatija je utemeljena u prosincu 1979. godine. Klub je poseban po tome što ima svoj vlastiti prostor koji nose naziv Hrvatski dom, a kojeg su izradili sami članovi svojim radom i sredstvima. Prostori Hrvatskog doma su svečano otvoreni koncem 1997. godine Croatia u svom sastavu ima muški i ženski A sastav, te muške i ženske juniorske sastave. Uz sport i folklor, hrvatski jezik i tradicija su prioritet u radu i djelovanju Croatije Helsingborg. Prema posljednjim podacima, HKSD u svom članstvu sveukupno ima oko 400 aktivnih članova. Najbrojniji je nogometni odjel čije momčadi često nastupaju po raznim turnirima u Švedskoj i susjednoj Norveškoj.

NK Croatia Oslo

NK Croatia Oslo je najstarije hrvatsko sportsko društvo u Norveškoj. Od osnivanja 1973. godine, a nakon slamanja Hrvatskog proljeća, Croatija je postala simbol zajedništva i promicanja hrvatske kulture, identiteta i sportskih vrijednosti u Norveškoj. Zadnjih godina hrvatski klub iz Osla ostvaruje značajne sportske rezultate, a članovi kluba ističu se i kao navijači u podršci hrvatskim reprezentacijama koje gostuju u Oslu i Norveškoj. Za svoj rad, Croatija je prošle godine primila priznanje predsjednika RH Zorana Milanovića, a iste je godine nagrađena i Večernjakovom domovnicom. U prošloj godini organiziran je i omladinski nogometni turnir Croatia Cup Oslo 2025, uz sudjelovanje klubova iz Njemačke i Švedske, Croatia München i Croatia Helsingborg.

HNK Croatia Mainz

Od svog nastanka davne 1974. godine, pod voditeljskom palicom fra Stjepana Pavića, pa do danas, Croatia Mainz predstavlja sjajan primjer hrvatskog sportskog zajedništva i domoljublja u iseljeništvu. Koliki značaj Croatia ima među Hrvatima u Rheinland Pfalzu pokazala je i veličanstvena proslava 30. obljetnice postojanja kluba na kojoj su uručena priznanja svima koji su pomagali i doprinijeli opstanku hrvatskom kluba kroz sve te godine. Koliku važnost njemački domaćini iz Mainza daju hrvatskom klubu, koji je osvojio prvo mjesto u natjecanju C Klase Mainz-Bingen Mitte pokazano je i kroz prijateljsku utakmicu Croatije sa bundesligašem Mainz 05 na njihovu stadionu. Croatia Mainz je također poznata i po humanitarnom radu te prikupljanju pomoći potrebitima u Hrvatskoj i BiH.

FC Cro Sokoli Aachen

Iako po rezultatima nisu u vrhu hrvatskog nogometa u Njemačkoj, FC Cro Sokoli Aachen ubrajaju se u red najpoznatijih i najprepoznatljivijih hrvatskih klubova u hrvatskom iseljeništvu. Kako i ne bi bili kada su igrači i navijači Cro Sokola Aachen prisutni na svim važnijim utakmicama hrvatske reprezentacije, hrvatskih klubova i hrvatskih igrača profesionalaca. Hrvatske navijačke zastave i natpisi Cro Sokoli vidljivi su na većini njemački stadiona na koje se dolazi bodriti hrvatske reprezentativce. Premda su Hrvati počeli organizirano igrati nogomet u Aachenu od 1995. pod imenom "HKM – Aachen", prva službena ligaška utakmica pod imenom FC Cro Sokoli Aachen odigrana je u sezoni 2000./2001. Cilj kluba u nadolazećim sezonama je povratak u Kreisligu B u kojoj su Cro Sokoli više od desetljeća bili stabilan ligaš.

Croatia Hawks

Košarkaški klub Croatia Hawks jedan je od odjela Croatije Stuttgart, hrvatskog kluba iz Stuttgarta koji je osnovan 1971. godine. Košarkaški odjel pod nazivom Croatia Hawks posljednjih godina ispisuje povijest jer gotov svake godine jedna od njihove tri momčadi ulazi u viši rang natjecanja. Prva momčad, koja je se natječe u Oberligi je perjanica kluba kojeg s funkcije sportskog direktora vodi Mario Domnjak. Druga momčad je prošle godine ušla u Bezirksligu, dok je treća, mlada momčad po prvi put osvojila naslov i ušla u Kreisligu A. Osim te tri natjecateljske momčadi, u fazi je kompletiranje veteranske momčadi koja će se uskoro također uključiti u natjecanje. Uspjeh hrvatskih košarkaša iz Stuttgarta, popularnih „Sokola“, temelji se na predanom radu igrača i uprave kluba te strastvenoj podršci navijača koji u povećem broju putuju gotovo na sva gostovanja te tako pomažu svom klubu u njegovu stalnom rastu. Kažu da priča o Croatiji Hawks je priča o košarkaškoj strasti, odlučnosti i neugasloj vjeri u bolju budućnost hrvatskog košarkaškog kluba.