VIDEO Prizor oca koji čeka svog sina slama srca: Nakon više od tri godine ukrajinski vojnik pušten iz zarobljeništva

Teško je tko mogao ostati hladan na video koji se u četvrtak proširio društvenim mrežama. Posebnu pozornost javnosti privukla je dirljiva priča o ocu ukrajinskog vojnika Ivana Romana, koji je više od tri godine čekao povratak sina iz ruskog zarobljeništva. Između Ukrajine i Rusije u četvrtak je provedena prva razmjena ratnih zarobljenika u 2026. godini.

Novinari RBK-Ukrajina razgovarali su s ocem oslobođenog vojnika neposredno nakon što je dobio potvrdu o sinovu povratku. Kako je ispričao, vijest mu je javljena telefonom, a sina je u međuvremenu vidio i na videosnimci među oslobođenima. 'Već je na putu ovamo. Iz minute u minutu, nadam se da ću ga uskoro zagrliti', podijelio je svoje emocije otac.

Nedugo potom objavljena je i snimka u kojoj otac obavještava obitelj i prijatelje da je njegov sin stigao u Ukrajinu nakon dugog razdoblja zatočeništva. 'Autobus bi trebao stići svakog časa. Sad ćemo ga svi zagrliti', rekao je otac.

This video brought tears to my eyes.



A dad has been waiting and praying for his son Ivan to return from Russian captivity for over three years.



Today, he received the message he prayed for: "The Defender has been released from captivity."



Prema navodima ukrajinskih portala, otac je sina čekao tri godine i tri mjeseca. Ivan Roman zarobljen je u studenome 2022. godine u borbama kod Vuhledara. Obitelj je u tom razdoblju primila tek nekoliko pisama iz zarobljeništva, dostavljenih preko volontera, dok su ostatak vremena proveli u neizvjesnosti i iščekivanju. Kada je stigla potvrda da se nalazi na popisu za razmjenu, emocije su prevladale. 'Bože, kako sam sretan. Sine moj, hvala svima koji su molili… Dragi Vanja je kod kuće', rekao je otac.

Ukrajinski javni servis Suspilne navodi da je Ivan Roman rodom iz sela Zalizni Mist u Semenivskoj zajednici u Černigivskoj oblasti. Služio je u 72. brigadi, a zarobljen je u Pavlivki u Donjeckoj oblasti. Dirljivi trenutak susreta oca i sina zabilježen je kamerama, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama. 'Galja, gledaj! Naš dječak. Tri godine i tri mjeseca smo čekali. Ne.. sutra bi bila tri mjeseca. Više neće biti. Danas je kod kuće. Kakva radost', rekao je otac pri susretu sa sinom.

Podsjećamo, prema službenim podacima, i Rusija i Ukrajina su oslobodile po 157 zarobljenika. Dogovor o razmjeni postignut je tijekom mirovnih pregovora održanih ovih dana u Abu Dhabiju, uz sudjelovanje Sjedinjenih Američkih Država.