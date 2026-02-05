Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVA VELIKA RAZMJENA

VIDEO Prizor oca koji čeka svog sina slama srca: Nakon više od tri godine ukrajinski vojnik pušten iz zarobljeništva

Foto: Ured Volodimira Zelenskog
1/6
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
05.02.2026.
u 20:56

Kako je ispričao, vijest mu je javljena telefonom, a sina je u međuvremenu vidio i na videosnimci među oslobođenima

Teško je tko mogao ostati hladan na video koji se u četvrtak proširio društvenim mrežama. Posebnu pozornost javnosti privukla je dirljiva priča o ocu ukrajinskog vojnika Ivana Romana, koji je više od tri godine čekao povratak sina iz ruskog zarobljeništva. Između Ukrajine i Rusije u četvrtak je provedena prva razmjena ratnih zarobljenika u 2026. godini.

Novinari RBK-Ukrajina razgovarali su s ocem oslobođenog vojnika neposredno nakon što je dobio potvrdu o sinovu povratku. Kako je ispričao, vijest mu je javljena telefonom, a sina je u međuvremenu vidio i na videosnimci među oslobođenima. 'Već je na putu ovamo. Iz minute u minutu, nadam se da ću ga uskoro zagrliti', podijelio je svoje emocije otac.

Nedugo potom objavljena je i snimka u kojoj otac obavještava obitelj i prijatelje da je njegov sin stigao u Ukrajinu nakon dugog razdoblja zatočeništva. 'Autobus bi trebao stići svakog časa. Sad ćemo ga svi zagrliti', rekao je otac.

Prema navodima ukrajinskih portala, otac je sina čekao tri godine i tri mjeseca. Ivan Roman zarobljen je u studenome 2022. godine u borbama kod Vuhledara. Obitelj je u tom razdoblju primila tek nekoliko pisama iz zarobljeništva, dostavljenih preko volontera, dok su ostatak vremena proveli u neizvjesnosti i iščekivanju. Kada je stigla potvrda da se nalazi na popisu za razmjenu, emocije su prevladale. 'Bože, kako sam sretan. Sine moj, hvala svima koji su molili… Dragi Vanja je kod kuće', rekao je otac.

Ukrajinski javni servis Suspilne navodi da je Ivan Roman rodom iz sela Zalizni Mist u Semenivskoj zajednici u Černigivskoj oblasti. Služio je u 72. brigadi, a zarobljen je u Pavlivki u Donjeckoj oblasti. Dirljivi trenutak susreta oca i sina zabilježen je kamerama, a snimke su se brzo proširile društvenim mrežama. 'Galja, gledaj! Naš dječak. Tri godine i tri mjeseca smo čekali. Ne.. sutra bi bila tri mjeseca. Više neće biti. Danas je kod kuće. Kakva radost', rekao je otac pri susretu sa sinom.

Podsjećamo, prema službenim podacima, i Rusija i Ukrajina su oslobodile po 157 zarobljenika. Dogovor o razmjeni postignut je tijekom mirovnih pregovora održanih ovih dana u Abu Dhabiju, uz sudjelovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Ciklonalna plima probila rive, ljudi probdjeli noć spašavajući kuće, pogledajte nevjerojatne prizore
Ključne riječi
zarobljeništvo Rusija Ukrajina

Komentara 6

Pogledaj Sve
ZO
zoranlelic
21:29 05.02.2026.

Uskoro će biti jasno, Ukrajina je sada američki teritorij i Rusija će se povući iz dijelova koje je dogovorila s Amerikom. Europa je tamo strani element.

NI
nitkoinista
21:59 05.02.2026.

herojima slava!

DU
Dubokogrlo
22:45 05.02.2026.

dirljivo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!