FOTO Objavljene prve fotografije oštećene dijamantne krune koja je ispala pljačkašima Louvrea

Iako je prošlog listopada završila zgnječena na podu nakon spektakularne pljačke Louvrea, povijesna kruna francuske carice Eugénie nije izgubljena zauvijek. Kako je objavio muzej, jedan od najvrjednijih simbola francuske carske baštine ostao je gotovo u potpunosti očuvan te se može vratiti u izvorno stanje.

Kruna, optočena dijamantima i smaragdima, pripadala je supruzi Napoleona III. i dio je neprocjenjive zbirke nakita koji svjedoči o političkoj moći i raskoši Francuskog Carstva 19. stoljeća. Tijekom pljačke u kojoj je ukradeno dragulja u vrijednosti od oko 88 milijuna eura, lopovi su je ispustili dok su bježali, ostavivši je iza sebe na ruti bijega, piše BBC.

Muzej je prvi put nakon krađe objavio fotografije oštećene krune, navodeći da je teško deformirana jer su je počinitelji pokušali izvući kroz preuski otvor izrezan u staklenoj vitrini. Unatoč tome, stručnjaci ističu da je šteta ograničena. Nedostaje samo jedan od osam zlatnih orlova koji su je ukrašavali, dok su gotovo svi dijamanti i svi smaragdi ostali sačuvani. Restauracija će se provesti bez potrebe za rekonstrukcijom, što znači da će se originalni materijali i struktura u potpunosti očuvati. Proces nadzire posebno imenovani stručni odbor na čelu s predsjednicom Louvrea, Laurence des Cars.

Pljačka, koja se dogodila 19. listopada, bila je iznimno brza i precizno isplanirana. Lopovi su uz pomoć mehaničke dizalice pristupili Galeriji Apolona preko balkona uz Seinu, provalili u muzej električnim alatima i u svega nekoliko minuta ispraznili dvije vitrine s kraljevskim i carskim nakitom. Nakon toga su pobjegli na skuterima.

Iako su četiri osumnjičenika uhićena, policija još uvijek traga za osobom za koju se vjeruje da je organizirala cijelu operaciju. Većina ukradenog nakita, uključujući tijare, ogrlice, naušnice i broševe, i dalje se smatra nestalom. Sudbina krune carice Eugénie, međutim, nudi rijetko optimističnu notu u priči o jednoj od najvećih muzeoloških krađa u novijoj europskoj povijesti. Unatoč brutalnosti pljačke, jedan od najvažnijih simbola francuske carske prošlosti uskoro će ponovno zasjati pred očima javnosti.