Kraj posljednje nuklearne kočnice? Trump rekao 'ne' Putinovu prijedlogu

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je odbio ponudu ruskog kolege Vladimira Putina da produlji ograničenje razmještanja strateškog nuklearnog oružja nakon što je istekao sporazum koji ga je držao pod kontrolom više od dva desetljeća. "Umjesto produljenja Novog START-a, trebali bismo angažirati nuklearne stručnjake koji će raditi na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Trump je time odgovorio na Putinov prijedlog da se na godinu dana pridržavaju ograničenja utvrđenih sporazumom iz 2010. o razmještaju strateških nuklearnih bojevih glava i raketa, zrakoplova i podmornica koje ih nose. Novi START bio je posljednji sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između dvije svjetske sile s najviše bojevih glava. Bilo je moguće samo jedno produljenje, što su 2021. učinili Putin i bivši američki predsjednik Joe Biden. Svako novo zahtijeva izvršnu odluku o dobrovoljnom produljenju ograničenja sporazuma.

Ranije je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da je Rusija i dalje spremna za dijalog sa SAD-om ako Washington konstruktivno odgovori na Putinov prijedlog da se nastavi pridržavati ograničenja iz Novog START-a. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u srijedu razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, želi da se Kina uključi u sporazum o smanjenju nuklearnog oružja. Peking je do sada odbijao pregovore s Moskvom i Washingtonom jer ima procijenjenih 600 bojevih glava u odnosu na otprilike 4000 koliko ih imaju i Rusija i SAD.