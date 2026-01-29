Od Europe do Australije - Predstavljamo 12 kandidata u kategoriji 'Spektakli/Showbizz'

Pod blještavilom reflektora pozornica showbizza postala je dom mnogim Hrvatima koji svoje snove ostvaruju daleko od domovine. Svijet osvajaju kroz glamur, modu, zabavu, fotografiju, performans…, jednom riječju, kroz sve ono što svijet voli nazivati showbizzom. Do sada smo predstavili 25 kandidata u kategorijama „Glazba“ i „Gluma“, koji se natječu za nagradu u 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.), a kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin.

Danas je red da "pozornicu" prepustimo nominiranima u kategoriji „Spektakli/Showbizz“. Ove godine, njih 12 svojim talentom i karizmom ostavljaju hrvatski pečat u svjetskoj industriji zabave kao televizijski i radijski voditelji, modeli, modni dizajneri, influenceri, umjetnici, drag performeri i fotografi. Svaki od njih na svoj način promiče zabavu, modu, kulturu i digitalni sadržaj.

Nominirani dolaze iz cijelog svijeta: iz Njemačke Sabina Scelza (modna dizajnerica), Helena Ivančić (model), Marina Knezović (influencerica) i Iva Nikolina Jurić (modna blogerica). Iz Španjolske Lana Love (influencerica i poduzetnica), iz Švedske Katica Rakuljić (televizijska voditeljica), iz Austrije Barbara Karlich i Marin Berlakovich (televizijski voditelji), iz Australije Ante Radić (radijski voditelj), iz Francuske Filip Mrzljak, umjetničkog imena Le Filip (drag performer i umjetnik). Iz Švicarske je tu Martin Mitrović (fotograf), te iz Italije Nina Morić (model i modna ikona).

Glasovanje

Podsjetimo, glasovanje će se odvijati u tri kruga. U prvom krugu čitatelji imaju mogućnost glasovati za sve nominirane kandidate, ukupno njih 75, koji su raspoređeni po kategorijama. Prvi krug glasovanja trajat će do završetka predstavljanja svih nominiranih kandidata, odnosno približno dva tjedna ili koji dan više dok ne predstavimo sve nominirane kandidate. Podržite kandidate svojim glasom i dovedite ih u Bad Homburg, na svečanu dodjelu nagrada koja će se održati 14. ožujka. Glasovati možete na linku OVDJE. A prije nego odlučite glasovati, u nastavku pročitajte tko su kandidati u "Showbizzu" i zašto ćete im dati svoj glas!

Katica Rakuljić – voditeljica, Švedska

Katica Rakuljić je televizijska voditeljica, model i medijska osoba s međunarodnom karijerom. Rođena je u Splitu, a odrasla u Švedskoj, gdje je završila studij ekonomije i javne administracije na Sveučilištu u Göteborgu, a čak je šest godina radila za švedsku Vladu. Govori hrvatski, švedski i engleski jezik. Karijeru je započela u modnoj industriji te je sudjelovala na brojnim međunarodnim izborima ljepote. Godine 2011. bila je prva pratilja na izboru Miss Universe Hrvatske, dok je ranije predstavljala Švedsku na natjecanju Supermodel of the World. Kao model surađivala je s brojnim svjetskim brendovima i agencijama. Nakon uspješne manekenske karijere, razvija se kao televizijska voditeljica i reporterka. Radila je na švedskim televizijama te se istaknula kao voditeljica i sugovornica na crvenim tepisima najvećih svjetskih događanja, uključujući Filmski festival u Cannesu, gdje redovito razgovara s istaknutim imenima iz filmske industrije. Paralelno s radom u medijima, nekoliko je godina bila zaposlena u javnom sektoru u Švedskoj. Danas djeluje kao međunarodna voditeljica i moderatorica događanja, prepoznata po profesionalnosti, multikulturalnom iskustvu i sigurnom nastupu pred kamerama.

Sabina Scelza – dizajnerica, Njemačka

Sabina Scelza je umjetnica i modna dizajnerica iz Frankfurta. Prisutna je na međunarodnoj modnoj i umjetničkoj sceni više od 20 godina. Rođena je u Frankfurtu, u obitelji snažnog mediteranskog identiteta. Otac joj je Talijan iz Salerna, a majka Hrvatica iz Zadra, što duboko prožima njezin kreativni izraz. Svoj je umjetnički i modni put započela mnogo prije osnivanja vlastitih brendova, kroz individualne projekte, eksperimentalni dizajn i suradnje koje su povezivale modu, umjetnost i performans. Osnivačica je brenda DJODIVIN, kroz koji njeguje suvremeni couture lifestyle i surađuje s brojnim modelima, umjetnicima i profesionalcima iz svijeta mode u Frankfurtu, Parizu, Milanu i Dubaiju. Prepoznatljiva je po ručno oslikanim modnim kreacijama, koje se proizvode u strogo ograničenim, ekskluzivnim količinama te distribuiraju ponajprije u Parizu i Dubaiju. Njezin rad obuhvaća odjeću, umjetničke objekte te muške i ženske parfeme, kroz koje prenosi mediteranski način života i osjećaj slobode. Jedan od njezinih parfema nosi naziv „Sea Organ of Zadar“, inspiriran poznatim Morskim orguljama, simbolično povezujući dizajn, miris i kulturnu baštinu Mediterana. Godine 2025. zajedno sa svojim životnim i kreativnim partnerom Benjaminom Gremmom osniva Divine4Karma, platformu koja objedinjuje njihove umjetničke vizije u konceptualni art-fashion izraz.

Barbara Karlich – voditeljica, Austrija

Barbara Karlich iz Beča je austrijska televizijska voditeljica i novinarka, najpoznatija po dugogodišnjoj emisiji Die Barbara Karlich Show na ORF‑u. Potječe iz obitelji burgenlandskih Hrvata i odrasla je u Trausdorfu. Studirala je publikologiju, psihologiju i teatrologiju na Sveučilištu u Beču te završila studij odnosa s javnošću. Karlich je karijeru započela u radiju i tiskanim medijima, a 1999. pridružila se ORF‑u. Njezina talk‑show emisija Die Barbara Karlich Show postala je najdulje emitirana dnevna talk‑show serija u njemačko‑govornom području, prepoznata po otvorenom pristupu temama iz svakodnevnog života i interakciji s publikom. Osim toga, vodila je humanitarne projekte poput Kinder für Licht ins Dunkel, dokumentarne emisije i spin‑off formate poput Karlich danach, reality-dokumentarac Wie das Leben so spielt te specijalne zabavne emisije s Arminom Assingerom. Od 2026. vodi i magazin Studio 2 na ORF‑u i dokumentarnu seriju Barbara Karlich unterwegs. Poznata po profesionalnom i pristupačnom nastupu, Karlich je tijekom više od 25 godina postala jedna od najprepoznatljivijih figura austrijskog televizijskog prostora. Cijenjena je, a austrijski novinari često ističu kako ima sposobnost povezivanja s gledateljima i moderiranja sadržaja različitih žanrova.

Ante Radić – radijski voditelj, Australija

Ante Radić je rođen u Splitu i hrvatsko-australski je radijski voditelj, ali i nogometni trener, sportski djelatnik i medijski profesionalac. Dugogodišnji je član Hrvatskog radio programa na etničkoj radio postaji 3ZZZ u Melbourneu, voditelj i urednik programa, bivši zamjenik ravnatelja. Trenutačno obavlja funkciju ravnatelja Hrvatskog radija u Melbourneu. Ante je karijeru započeo u 12. godini u Jadranu iz Kaštel Sućurca, a nakon uspješnih nastupa u Slogi iz Mravinaca potpisuje za Hajduk Split. Nastupao je i za splitske klubove Split i Rudar, a 1990. odlazi u Australiju gdje četiri godine igra za St. Albans Dinamo u Melbourneu. Tokom karijere aktivno je trenirao juniore i seniore više australsko-hrvatskih klubova, uključujući Melbourne Croatiju i Hajduk Chelsea, a akreditirani je trener FFA/AFC, C Certificate. Uz sportski angažman, obnašao je funkcije potpredsjednika i predsjednika Melbourne Croatije S/C, te je dugogodišnji član Australsko-hrvatskog kongresa i Globalnog Hrvatskog svjetskog kongresa. Koordinator je Hrvatskih svjetskih igara za Australiju, a već dugi niz godina radi u etničkim medijima: bivši je zamjenik, a sada ravnatelj Hrvatskog radija u Melbourneu, gdje uređuje i vodi program. Oženjen je Katicom Mesić, otac je dvojice sinova, Michael-Antea i Daniela-Ivana. Uz nogomet, piše poeziju i stihove za obitelj i prijatelje, nastavljajući njegovanje kulturne i sportske povezanosti hrvatske zajednice u Australiji.

Helena Ivančić – model, Njemačka

Helena Ivančić je hrvatsko-njemačka manekenka i modnel s međunarodnom karijerom. Rođena je u Grabovici na Buškom blatu, a odrasla i školovala se u Kölnu, gdje je završila studij sportskog menadžmenta. U modni svijet ušla je nakon što su je primijetili predstavnici L’Oréala, što joj je otvorilo vrata za suradnju s brojnim prestižnim modnim brendovima, uključujući Ralph Lauren, Escadu, Laurèl, Tom Ford i Diesel. Tijekom karijere krasila je stranice svjetskih časopisa, uključujući indijsko izdanje Elle i GQ, te se redovito pojavljivala na modnim pistama i editorijalima u Europi i Latinskoj Americi. Sudjelovala je i u televizijskim projektima, među kojima je i nastup u showu s Claudijom Schiffer, te je prisutna na prestižnim modnim događanjima poput Berliner Fashion Weeka. Uz profesionalni modeling, Helena aktivno koristi digitalne kanale i društvene mreže, promičući lifestyle i modne trendove. Njezina predanost i međunarodni angažmani čine je jednim od najprepoznatljivijih hrvatskih lica u svjetskoj modnoj industriji, a njezin rad kontinuirano doprinosi promociji hrvatskog identiteta u globalnom kontekstu.

Martin Mitrović – umjetnički fotograf, Švicarska

Martin Mitrović je hrvatski pomorac i ekspedicijski časnik čija karijera spaja profesionalni rad na moru, međunarodne ekspedicije i prepoznatljiv fotografski rad. Kao prvi časnik palube na ekspedicijskim kruzerima plovio je prema najnedostupnijim dijelovima svijeta, uključujući Arktik i Sjeverni pol, gdje je dokumentirao rijetke, povijesne i prirodno iznimne trenutke. Njegove fotografije i reportaže redovito se objavljuju u uglednim međunarodnim publikacijama, a 2025. godine ostvario je niz značajnih priznanja: 3. mjesto na međunarodnom foto-natječaju Proceedings Magazine (United States Naval Institute), 1. mjesto u Clyde Maritime Calendar (UK), finalist na Great Photo Awards “World of Nature” te nagradu za putopisnu fotografiju na Croatian Travel Festivalu. U Hrvatskoj je prepoznat za doprinos promociji zemlje i lokalne zajednice, što potvrđuje i Godišnja nagrada Grada Biograda na Moru za 2025. Njegov rad redovito prate hrvatski i međunarodni mediji, a Martin Mitrović svojim profesionalizmom i vizualno snažnim sadržajem kontinuirano gradi međunarodni ugled i promiče hrvatski identitet i dugu pomorsku tradiciju.

Marina Knezović – influencerica, Njemačka

Marina.kc, odnosno Marina Knezović je njemačka influenserica i digitalna kreatorica sadržaja specijalizirana za modu, lifestyle i urbanu estetiku. Sa sjedištem u Düsseldorfu, Marina je postala prepoznatljivo ime u online svijetu zahvaljujući svom autentičnom pristupu kombiniranju mode, putovanja i svakodnevnog stila. Kroz svoje vizualno usklađene fotografije i kreativne videozapise, Marina inspirira tisuće pratitelja da izraze svoj osobni stil, istraže nove trendove i pronađu ljepotu u svakodnevnim trenucima. Njena prisutnost na društvenim mrežama ističe se pažljivim odabirom sadržaja koji spaja estetiku i praktičnost, čineći je poželjnim partnerom za brendove iz modnog i lifestyle sektora. Osim što gradi vlastiti brend, Marina aktivno surađuje s internacionalnim brendovima na kampanjama koje kombiniraju digitalni marketing i storytelling. Njena stručnost u kreiranju angažiranog i vizualno privlačnog sadržaja čini je istaknutom figurom u svijetu influencera. Kako stoji u opisu njezine biografije, Marina Kc je simbol moderne kreativnosti i inspiracije, a njezin rad kontinuirano pokazuje kako autentičnost, stil i digitalna prisutnost mogu ići ruku pod ruku.

Lana Love – influencerica, Španjolska

Lana je influencerica, poduzetnica, vizionarka i osnivačica međunarodno priznatog brenda Passion, mjesta posvećenog zdravoj hrani, pićima i životnom stilu. Rođena u Hrvatskoj, Lana je od malih nogu znala da će svoje snove tražiti i ostvarivati izvan domovine. Nakon što je preživjela rat u Hrvatskoj, preselila se u London gdje je studirala na London College of Fashion i radila u restoranima i kafićima. Iako je prvotno planirala karijeru u modi, Lana je otkrila svoju istinsku strast – glumu. Audicirala je na nekoliko prestižnih londonskih dramskih škola, ali životni izazovi i financijske prepreke doveli su je do stvaranja vlastitog poduzetničkog puta. Tako je 2002. godine nastao koncept Passion – mjesto inspirirano njezinom ljubavlju prema domaćoj, zdravoj hrani i napitcima, koje je ubrzo postalo prepoznatljivo po jedinstvenom pristupu i inovativnom konceptu. Kroz godine, Passion je prerastao u platformu za inspiraciju i zdrav životni stil, dosegnuvši širok krug klijenata i ljubitelja brenda. Lana je svojim radom pokazala kako poslovna vizija može biti i umjetnički izraz – i mjesto gdje se zajednica okuplja, dijeli i inspirira. Iako njezin put nije vodio glumačkim daskama, Lana je Passion učinila svojom pozornicom za stvaranje, dijeljenje i motiviranje drugih. Iako Lana nije „celebrity influencerica” s milijunima pratitelja i fokusom isključivo na sadržaj društvenih mreža, ona koristi društvene platforme kako bi dijelila priču brenda, događaje i viziju zdravog života.

Iva Nikolina Jurić – modna blogerica, Njemačka

Iva Nikolina Jurić je hrvatsko-njemačka influencerica i lifestyle kreatorica, poznata po svom iznimnom utjecaju na društvenim mrežama i strastvenom promoviranju mode, ljepote i putovanja. Rođena i odrasla u Njemačkoj, Iva je zadržala snažne veze s Hrvatskom. Često dijeli svoja iskustva i inspiraciju iz rodne zemlje svojih predaka. Njezina karijera na društvenim mrežama počela je 2014. godine na Instagramu, a ubrzo zatim i kroz osobni blog gdje je dijelila modne savjete, lifestyle trendove, beauty preporuke i putopisne sadržaje. Kroz godine je izgradila veliku globalnu zajednicu pratitelja — njezin Instagram profil dosegao je gotovo milijun pratitelja, a u vrhuncu popularnosti bio je veći od mnogih estradnih imena u Hrvatskoj, što svjedoči njezinom utjecaju i dosegu među različitim publikama. Iva je često opisivana kao stilistica i trendseterica, poznata po estetski privlačnim i pažljivo kuriranim objavama koje kombiniraju modu, osobni stil i putovanja. Uz vlastiti sadržaj, Iva surađuje s različitim modnim i beauty brendovima, promovira lifestyle proizvode i predstavlja destinacije kroz svoje vizualno privlačne kampanje.

Filip Mrzljak (Le Filip) – drag queen i umjetnik, Francuska

Filip Mrzljak, umjetnički poznat kao Le Filip, hrvatski je drag performer i međunarodna zvijezda scene koji danas živi u Parizu. Rođen u Zagrebu, a s 12 godina se s majkom preselio u Francusku. Kao drag umjetnica, Le Filip postala je prepoznatljivo lice pariške queer scene. Brzo je postao prepoznatljiv po svom jedinstvenom spoju glamura, humora i provokativne umjetnosti koja spaja francuski šik s pop-kulturom. Kako pišu francuski mediji, njegov talent i karizma doveli su ga do pobjede u trećoj sezoni Drag Race France, gdje je oduševio publiku i žiri originalnim nastupima, neustrašivim stylingom i vlastitom pjesmom kojom progovara o svom indetitetu. Le Filip kombinira humor, društvenu kritiku i performans, inspiriran ikonama poput Barbarelle i Pamela Anderson, ali uvijek sa svojim prepoznatljivim pečatom. Njegova karijera simbolizira hrabrost i kreativnost, a njegova umjetnost promovira inkluzivnost i samopouzdanje. Kao hrvatski umjetnik koji je osvojio međunarodnu publiku, Le Filip ne samo da zabavlja, već i pomiče granice drag scene, ostavljajući snažan trag u svijetu umjetnosti i queer kulture.

Marin Berlakovich – voditelj, Austrija

Marin Berlakovich iz Oberpullendorfa je austrijski novinar i televizijski voditelj poznat po svom radu na ORF-u, Austrijskoj radioteleviziji. Potječe iz burgenland-hrvatske zajednice i odrastao je dvojezično, govoreći njemački i hrvatski jezik, što ga je oblikovalo kao promicatelja kulturne raznolikosti i manjinskih prava. Studirao je slavistiku na Sveučilištu u Beču, gdje je diplomirao radom o povijesti tjednika burgenlandskih Hrvata. Od 2015. radi u ORF Landesstudio Burgenland, najprije kao novinar i urednik, a zatim kao voditelj. Vodi emisije poput Heimat Fremde Heimat, koje obrađuju teme integracije, migracije i interkulturnog dijaloga, te Daheim – das Volksgruppenmagazin, fokusiranu na život narodnih manjina u Austriji. Austrijski mediji o njemu pišu kao o osobi interkulturnog dijaloga, te kako je posvećen predstavljanju različitih kultura, njihovih izazova i priča širem austrijskom društvu.

Nina Morić – model, Italija

Nina Morić je rođena u Zagrebu. Hrvatsko-talijanska manekenka je i međunarodno priznata modna ikona. Karijeru je započela krajem 1990-ih, sudjelovanjem na izboru Elite Model Look, što joj je otvorilo vrata suradnje s najvećim imenima modne industrije, uključujući Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein i Valentino. Poznata je po svom jedinstvenom stilu, prisutnosti na pistama i u kampanjama te pojavljivanju u kultnom glazbenom spotu Rickyja Martina “Livin’ La Vida Loca”. Tijekom godina, Nina Morić je postala i medijska ličnost zbog svojih javnih istupa, društvenih mreža i života u Italiji, gdje je bila u braku s fotografom Fabriziom Coronom, s kojim ima sina Carlosa Mariu. Osim modelinga, isprobala se i u televizijskom nastupu u Italiji gdje živi i radi, a imala je i uloge u show programima. U zadnje vrijeme se posvetila TV gostovanjima i obitelji.