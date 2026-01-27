Predstavljamo kadidate u kategoriji "Gluma" - ima ih 15 i poznati su u cijelom svijetu

Nakon što smo predstavili kandidate u kategoriji „Glazba“, s kategorijom „Gluma“ nastavljamo predstavljanje nominiranih u 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026.), kojeg zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin.

Predstavljanje kandidata u kategoriji „Gluma“ nije bio nimalo lak zadatak. Svaki od 15 nominiranih ima iznimno bogat opus, a njihova glumačka i redateljska karijera prepoznata je diljem svijeta. Među njima se posebno ističe značajan broj glumaca iz Njemačke, odakle su nominirani glumci Alain Blažević, Aaron Altaras, Stipe Erceg, Carlo Ljubek, Mirjam Novak, Luka Dimić i Vedran Lovrić. Uz njih, u konkurenciji su i istaknuti hrvatski glumci iz drugih zemalja – australski glumci Eric Bana, Kat Dominis i Kristie Jandrić, švedski glumac Slaven Španović, američka glumica Izabela Vidović, švicarski glumac Boris Vuksa, švicarska redateljica Andreja Štaka te austrijska glumica Melita Jurišić.

Njihovi uspjesi i karijere su najbolja potvrda kako hrvatsko ime u glumačkom svijetu ostavlja snažan trag i značajan utjecaj diljem svijeta. Iako smo naveli tek djelić onoga što su tijekom karijere postigli, pozivamo vas da pročitate više o njima i glasujete za svoje favorite na linku OVDJE.

Glasovanje će se odvijati u tri kruga. U prvom krugu čitatelji imaju mogućnost glasovati za sve nominirane kandidate, ukupno njih 75, koji su raspoređeni po kategorijama. Prvi krug glasovanja trajat će do završetka predstavljanja svih nominiranih kandidata, odnosno približno dva tjedna od objave cijelog popisa nominacija.

Podržite ih svojim glasom i dovedite u Bad Homburg po zasluženu nagradu.

Eric Bana – glumac, Australija

Eric Bana (rođ. Banadinović) ugledni je australski glumac poznat po širokom rasponu uloga u međunarodnim filmskim i televizijskim produkcijama. Karijeru je započeo u komediji, stekavši popularnost u kultnoj australskoj sketch-seriji Full Frontal, a filmski debi ostvario je u komediji The Castle (1997.). Svjetsku pozornost privukao je ulogom u filmu Chopper (2000.), nakon čega je izgradio uspješnu hollywoodsku karijeru. Tijekom rada na drami Lucky You (2007.) surađivao je s legendarnim glumcem i dobitnikom Oscara Robertom Duvallom, kojeg smatra jednim od svojih najvećih uzora. Bana često ističe savjet koji mu je Duvall dao – važnost hobija kao ključa dugovječnosti i ravnoteže u glumačkoj profesiji. Iako je započeo u komediji, posljednjih godina češće tumači dramske uloge. U novoj Netflixovoj miniseriji Untamed glumi Kylea Turnera, specijalnog agenta Nacionalne službe parkova koji istražuje složen slučaj u Nacionalnom parku Yosemite, suočavajući se pritom s vlastitim unutarnjim demonima. Izvan glume, Bana je strastveni zaljubljenik u automobile i aktivni sudionik automobilskih utrka, kao i dugogodišnji navijač nogometnog kluba St Kilda Saints. Svih šest epizoda serije Untamed dostupno je na Netflixu. Otac Erica Bane, Ivan Banadinović, hrvatskog je podrijetla. Ivan se rodio u Hrvatskoj Kostajnici 1942. godine, a 1959. je emigrirao u Njemačku s majkom i očuhom, da bi 1960. stigli u Australiju. Prije nekoliko godina glumac je izjavio da na svim njegovim službenim dokumentima i dalje stoji prezime Banadinović. Ericova majka Eleanor (Ellen) rođena je u Njemačkoj i njemačkog je podrijetla.

Slaven Španović – glumac, Švedska

Slaven Španović trenutno je angažiran u ulozi glavnog negativca u novom švedskom filmu za Netflix. Njegov dolazak u Švedsku i uspješan rad na sceni i ekranu učvrstili su ga kao jednog od najzanimljivijih glumaca u regiji. Rođen je 23. kolovoza 1988. godine u Srijemskoj Mitrovici. Nakon završene gimnazije, upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje diplomira 2012. godine. Već 2013. osvaja niz priznanja, među kojima je i Nagrada Hrvatskog glumca za najboljeg mladog glumca za ulogu u predstavi Plemena (Planet Art i Teatar Exit, Zagreb). Osim uspješnih kazališnih nastupa, Španović ostvaruje i zapažene filmske i televizijske uloge. Posebno se ističe uloga u filmu „Broj 55“, koji je na Pulskom filmskom festivalu 2014. osvojio osam Arena. Također, 2014. godine tumači glavnu ulogu u televizijskoj seriji „Vatre lvanjske“. Godine 2015. postaje član stalnog ansambla Kazališta Komedija u Zagrebu, gdje nastavlja niz značajnih izvedbi. Krajem 2016. godine donosi odluku o preseljenju u Švedsku, a već u veljači 2018. ostvaruje prvu kazališnu premijeru na švedskom jeziku u Gradskom kazalištu u Uppsali. Nakon toga nastavlja niz uspješnih kazališnih uloga, a za ulogu u predstavi „Människans hemlighet“ (Ljudska tajna) u Playhouse Theatre u Stockholmu 2019. godine dobiva nominaciju za najboljeg kazališnog glumca u Švedskoj. Paralelno s kazališnim radom, Španović se pojavljuje i na filmskom platnu te ostvaruje ulogu u akcijskom filmu „Omerta 6/12“ za Netflix (2020./2021.). Njegove raznolike uloge u kazalištu, filmu i televiziji vode ga i do pojave u filmu „Wallander“ (2025.), u kojem glavnu ulogu tumači Gustaf Skarsgård.

Izabela Vidović – glumica, SAD

Izabela Vidović (rođena 27. svibnja 2001. u Chicagu, Illinois) američka je glumica međunarodne prepoznatljivosti, najpoznatija po zapaženim ulogama u filmovima i televizijskim serijama. Karijeru je započela u djetinjstvu, a publika ju je posebno prepoznala po ulogama u filmovima Wonder (2017) i Homefront (2013), te kao Taylor Shaw u televizijskoj seriji The Fosters. U filmu Wonder glumila je uz oskarovku Juliju Roberts, što je dodatno potvrdilo njezinu ulogu među najtalentiranijim mladim glumicama Hollywooda. Rođena u obitelji hrvatskog podrijetla, Izabela je odrasla u okruženju u kojem se govorilo hrvatski, a njezini roditelji, Marijo i Elizabeta Vidović, su Hrvati koji potječu iz Busovače u Bosni i Hercegovini. Glumom se počela baviti već sa sedam godina kroz kazališne produkcije, nakon čega je uspješno prešla na televiziju i film. U svojoj karijeri ostvarila je niz zapaženih televizijskih uloga, uključujući serije The 100, Supergirl, iZombie i Veronica Mars, a širu je publiku osvojila i ulogom Olive „Via“ Pullman u hit filmu Wonder. Vidović je poznata po svojoj profesionalnosti, emocionalnoj zrelosti i sposobnosti da uvjerljivo tumači kompleksne likove, što je čini jednim od najperspektivnijih mladih talenata u Hollywoodu. Izabela govori, čita i piše na engleskom i hrvatskom jeziku. Nastavlja graditi karijeru u filmskim i televizijskim projektima te je prepoznata kao glumica koja donosi kvalitetu i autentičnost svakom liku kojeg tumači.

Kat Dominis – glumica, Australija

Kat Dominis je australsko-hrvatsko-slovenska glumica, spisateljica i producentica sa sjedištem u Sydneyju. Nakon studija psihologije i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu u Sydneyju, usmjerila se prema glumi i trenirala na prestižnom National Institute of Dramatic Art (NIDA). Dominis je ostvarila zapažene uloge u televizijskim i filmskim projektima, uključujući lik Amy Parker u seriji The Messenger (ABC) i ulogu Lucie u filmu Con Girl (Paramount+), a nastupila je i kao Juliet u predstavi Romeo and Juliet s Australian Shakespeare Company. Kao kreativna producentica, osnovala je produkcijsku kuću Flame Tree Entertainment, kroz koju razvija projekte fokusirane na inkluzivno pripovijedanje i ženska iskustva. Njezin kratki film Unspoken premijerno je prikazan na festivalu Flickerfest, a njezin rad prepoznat je kao snažno usmjeren na autentične priče i emocionalno rezonantne likove. Dominis je aktivna i iza kamere, gdje se posvećuje razvoju scenarija i novih filmskih i televizijskih projekata, nastojeći kroz umjetnost promicati različitost i osnaživanje. Roditelji glumice Kat Dominis potječu iz Hrvatske i Slovenije. Njezin je otac rođen u Salima na Dugom otoku u Hrvatskoj i s roditeljima je emigrirao u Australiju kao dječak.

Alain Blažević – glumac, Njemačka

Alain Blažević trenutno je jedna od najupečatljivijih figura na hrvatskoj televizijskoj sceni, a publiku je osvojio kao Ante Vukas u hit-seriji Divlje pčele (RTL). U ulozi moćnog i beskrupuloznog antagonista, Blažević gradi složen lik koji vlada selom Vrilom, balansirajući između karizme i hladnokrvnosti. Rođen 1970. u njemačkom Wiesbadenu, podrijetlom je Stobrečanin, najranije djetinjstvo provodi u Splitu. Roditelji su mu Petar i Draga Blažević. Otac je imao građevinsku tvrtku, a majka je vodila vlastiti restoran. Blažević je rano pokazao interes za glumu. Nakon početnih studija prava u Münchenu, posvećuje se glumi te se usavršava u New Yorku, gdje pohađa prestižne institucije poput Lee Strasberg Theatre and Film Institute i Neighborhood Playhouse School of Theatre. Tijekom tih godina stječe temelje za svoj izrazito internacionalni i jezično raznovrstan pristup glumi. Karijeru je gradio između Europe i SAD-a, a nakon povratka u Europu nastavlja se razvijati i kao scenarist. Njegov scenarij Nachtrevue osvojio je nagradu FFA Screenwriter’s Award. U Hrvatskoj je postao prepoznatljiv nizom televizijskih uloga, među kojima se ističu serije poput Ponos Ratkajevih, Zabranjena ljubav i Sve će biti dobro. U međunarodnim produkcijama pojavljuje se u serijama i filmovima poput Tatort, SOKO München, Max Schmeling te europskih hitova poput Tribes of Europe. Blažević je poznat kao svestran glumac koji radi na više jezika, a njegovu karizmu i profesionalnost često ističu i međunarodni producenti. Njegova sposobnost da izgradi kompleksne likove, bilo kao protagonist ili antagonist, čini ga jednim od najtraženijih glumaca svoje generacije.

Kristie Jandrić – glumica, Australija

Kristie Jandrić je australska glumica i model hrvatskog podrijetla, kojoj otac potječe iz mjesta Tisno kod Šibenika. Prepoznatljiva je po raznolikom portfelju u televizijskim serijama i filmovima. Rođena i odrasla u Melbourneu, Kristie je već u ranoj fazi karijere pokazala interes za scenu i medije, a njen profesionalni put obilježen je uspjesima u modeling industriji i televizijskim projektima. Karijeru je započela kao finalistkinja izbora Miss Hrvatske 1996., gdje je predstavljala hrvatsku zajednicu u Australiji te je ušla u sedam najljepših natjecateljica. Uslijedila je serija angažmana u medijima i na televiziji, a njezina energija i prisutnost na ekranu brzo su privukli pažnju publike i kritike. Najpoznatija je po ulozi Rosie u australskoj dramskoj seriji „Satisfaction“ (2007–2009), koja prati živote i izazove žena u svijetu profesionalne zabave za odrasle. Serija je osvojila gledatelje i postala jedna od prepoznatljivih produkcija australske televizije, a Kristie je kroz ovu ulogu dodatno potvrdila svoj talent i profesionalizam. Pored toga, Kristie se pojavila u kultnoj sapunici „Neighbours“, gdje je ostvarila nekoliko uloga, te u romantičnoj komediji „Big Mamas Boy“ (2011). Njezin bogati opus obuhvaća i pojavljivanja u različitim televizijskim formatima, uključujući i dokumentarne emisije.

Aaron Altaras – glumac, Njemačka

Aaron Altaras (rođen 1995. u Berlinu) je njemački glumac i glazbenik koji je svojom karizmom i autentičnošću brzo postao jedno od najzanimljivijih lica njemačke i međunarodne scene. Glumačku karijeru započeo je još kao dijete, a prvu veću prepoznatljivost stekao je ulogom mladog Michaela Degena u filmu Nicht alle waren Mörder (2006), gdje je dojmljivo portretirao židovskog dječaka koji preživljava nacistički režim. Od tada je gradnju svoje karijere nastavio nizom značajnih televizijskih i filmskih uloga, među kojima se posebno ističe rad u filmu Die Unsichtbaren – Wir wollen leben (2017) te švicarskom filmu Mario (2018). Međunarodnu prepoznatljivost donijela mu je Netflixova serija Unorthodox (2020), u kojoj je ostvario jednu od ključnih uloga, a koja mu je otvorila vrata prema široj publici i filmskoj industriji izvan Njemačke. Uslijedile su brojne uloge u televizijskim i filmskim projektima, uključujući Wild Republic, Legal Affairs i Die Zweiflers, za koji je nagrađen prestižnim njemačkim televizijskim priznanjima. Aaron je sin glumice i redateljice Adriane Altaras koja je rođena u Zagrebu i skladatelja Wolfganga Böhmera, a uz glumu aktivno se bavi i glazbom. Zajedno sa svojim bratom Leonom nastupa pod imenom Alcatraz.

Stipe Erceg – glumac, Njemačka

Stipe Erceg (rođen 1974. u Splitu, Hrvatska) je njemačko-hrvatski glumac, poznat po snažnim i emotivno slojevitim ulogama na filmu i u kazalištu. S roditeljima se 1978. preselio u njemački Tübingen gdje je odrastao. Glumu je studirao od 1996. do 2000. na Europäisches Theaterinstitut u Berlinu, a dodatno se usavršavao u Grotowski centru u Pontederi (Italija). Tijekom studija debitirao je na pozornici Berliner Studiobühne Hanns Eisler, a nakon toga ostvario je zapažene kazališne nastupe u njemačkim produkcijama prije nego što se posvetio filmskom radu. Međunarodni proboj ostvario je 2003. naslovnom ulogom u filmu „Yugotrip“, za koji je nagrađen Max Ophüls Preisom kao najbolji mladi glumac. Širu publicitet i priznanje donio mu je film „Die fetten Jahre sind vorbei“ (The Edukators, 2004), u kojem glumi uz Daniela Brühla i Juliju Jentsch. U daljnjoj karijeri istaknuo se u niz značajnih europskih i međunarodnih filmova, uključujući „Der Baader Meinhof Komplex“ te niz uspješnih televizijskih serija. Stipe Erceg je 2024. dobio Večernjakovu domovnicu, na 18. dodjeli nagrade koja je održana u ožujku 2024. u Bad Homburgu, u kategoriji gluma po odluci čitatelja. Danas živi i radi u Berlinu. Prošle je godine ostvario ulogu u TV seriji „Hohenfelden“ (ZDF) te u novim epizodama „Helen Dorn“ i filmu „Parallel“. Uz to, nastavlja rad na projektima poput serija „Testo“ i „Asbest“, koji se i dalje prikazuju na njemačkoj televiziji.

Carlo Ljubek – glumac, Njemačka

Carlo Ljubek (rođen 1976. u Bocholtu) njemački je glumac hrvatskog podrijetla. Njegovi roditelji potječu iz Hrvatske i došli su u Njemačku bez da su govorili ijednu riječ njemačkog. Iz njihove priče naučio je da se u životu treba boriti. Carlo je od malih nogu bio povezan s umjetnošću i sportom; nakon završene industrijsko-komercijalne škole igrao je nogomet u juniorskom timu TSV 1860 München, a kasnije se posvetio studiju njemačkog jezika i povijesti u Kölnu. Glumačku naobrazbu stekao je na prestižnoj Otto-Falckenberg školi u Münchenu (1999.–2002.), nakon čega postaje dio glumačke scene Münchner Kammerspiele. Njegov kazališni put vodi ga kroz najznačajnije njemačke pozornice: od Staatstheater Wiesbaden, preko Deutsches Schauspielhaus Hamburg, do Kölner Schauspiel, gdje je ostvario brojne uloge u klasičnim i suvremenim predstavama. U filmskoj i televizijskoj karijeri ističe se širokim spektrom likova, od dramskih uloga do napetih kriminalističkih priča. Hrvatska mu i danas znači jer je u njeoj provodio djetinjstvo. Često govori o ljetovanjima kod bake u Zagrebu. U studenom 2024. dobio je ulogu glavnog inspektora Nikole Buvaka u Münchenskom “Tatortu”, jednoj od najpoznatijih kriminalističkih serija u Njemačkoj.

Mirjam Novak – glumica, Njemačka

Mirjam Novak (rođena 1981. u Nürnbergu) je njemačko-hrvatska glumica i scenaristkinja koja djeluje na međunarodnoj filmskoj i televizijskoj sceni. Odrasla je u Njemačkoj u obitelji hrvatskog podrijetla: otac joj je iz Kaštel-Lukšića, a majka iz Vukovara. Nakon školovanja u rodnom gradu, 2001. godine preselila se u Los Angeles, gdje je završila studij glume na prestižnom Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Godine 2009. diplomirala je povijest i engleski jezik na Humboldt University u Berlinu. Karijeru je započela u Njemačkoj, a ubrzo se etablirala i na međunarodnom tržištu. Publici je postala prepoznatljiva po ulogama u velikim produkcijama poput akcijske komedije „The Spy Who Dumped Me“ (2018) i biografskog filma „Radioactive“ (2019). Na televiziji je ostvarila zapažene uloge u serijama „Strike Back“ i „Halo“, dok je u Njemačkoj igrala u popularnim serijama kao što su „Herzogpark“ i „112 – Sie retten dein Leben“. Mirjam je također poznata po angažmanu na međunarodnim projektima i festivalima, a 2009. bila je među 16 finalista za globalnu kampanju „The Best Job In The World“. Njezina karijera obilježena je kontinuiranim radom na različitim žanrovima.

Luka Dimić – glumac, Njemačka

Luka Dimić (rođen 1986. u Sarajevu) je njemačko-hrvatski glumac čija karijera spaja kazalište, film i televiziju. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, kao dijete izbjeglica preselio se u južnu Njemačku, gdje je odrastao i otkrio svoju ljubav prema glumi. Studij je završio na prestižnoj Filmskoj akademiji Konrad Wolf (Filmuniverzitet Babelsberg) u Potsdamu, gdje je diplomirao 2013. godine. U ranim godinama karijere nastupao je u kazališnim produkcijama diljem Njemačke, a potom je postao dio ansambla nekoliko uglednih kazališta. Njegova glumačka snaga i prisutnost na sceni donijeli su mu priznanje Nestroy nagradom za najboljeg mladog glumca, čime je potvrdio svoj status jednog od najperspektivnijih glumaca njemačkog govornog područja. Od 2017. do 2021. bio je stalni član ansambla Bern Theatre u Švicarskoj, gdje je ostvario zapažene uloge i dobio pozitivne kritike za svoj rad. Dimić je široj publici postao poznat i kroz televizijske serije te filmove u njemačkom i austrijskom produkcijskom prostoru, a posebno je zapažen njegov naslovni nastup u austrijskom filmu Eismayer (2022.), koji je donio značajan međunarodni odjek. Glumio je i u popularnim serijama kao što su SOKO Wismar i Die Toten vom Bodensee.

Vedran Lovrić – glumac, Njemačka

Vedran Lovrić je njemačko-hrvatski glumac rođen 1989. godine, aktivan u filmu, televiziji i kazalištu. Nakon završetka školovanja za glumu u Münchenu, dodatno se usavršavao kroz radionice iz sinkronizacije, Alexander-tehnike, glume za film i trening glasa. Profesionalno djeluje od 2012. godine, a njegova karijera obuhvaća širok raspon izvedbi na sceni i pred kamerom. Lovrić je surađivao s uglednim redateljima i institucijama, uključujući Bayerische Staatsoper i Residenztheater, gdje je nastupao u predstavama kao što su Aida, Peter Grimes, Singin’ in the Rain, König Ödipus i Faust. Njemački mediji pišu kako je rad glumca Vedrana Lovrića prepoznat po izrazitoj scenskoj energiji i sposobnosti da se prilagodi različitim žanrovima i stilovima izvedbe. Govori više jezika, uključujući njemački i hrvatski (materinji), makedonski, slovenski i engleski, što mu omogućuje rad u internacionalnim produkcijama i različitim jezičnim kontekstima. Osim glume, bavi se i pjevanjem, plesom te svira instrumente, a njegovo iskustvo obuhvaća i rad u različitim akcentima i glasovnim modulacijama.

Boris Vuksa – glumac, Švicarska

Boris Vuksa (rođen 1982. u Schaffhausenu, Švicarska) švicarsko-hrvatski je glumac i model, poznat po radu u kazalištu i filmu na njemačkom i hrvatskom govornom području. Roditelji su mu iz Dalmacije. Nakon završetka glumačke škole Schauspielschule Vera Forster u Zürichu (2014–2017), Boris je dodatno usavršavao svoj talent kroz brojne radionice i intenzivne tečajeve, uključujući Meisner metodu, rad s renomiranim trenerima te međunarodne glumačke programe u Beču i Münchenu. Karijera mu se razvijala kroz raznolike uloge u kratkim i dugometražnim projektima. Istaknuo se u filmovima poput kratkog filma #phoenix (2020), gdje je ostvario upečatljivu ulogu, te dugometražnom filmu Runaway (2019), u kojem je tumačio lik “Kämpfer”. Njegova prisutnost na sceni i pred kamerom prepoznata je po autentičnosti, energiji i snažnom emocionalnom pristupu likovima. Boris govori nekoliko jezika, uključujući hrvatski, njemački (švicarski dijalekt), engleski, što mu omogućuje rad u internacionalnim produkcijama. Trenutno je aktivan u Zürichu, ali je, kako piše u njegovoj službenoj biografijik, otvoren za suradnje i u drugim europskim gradovima poput Beča, Münchena i Berlina.

Melita Jurišić – glumica, Austrija

Melita Jurišić je hrvatsko-austrijaska i australska glumica i umjetnica čija karijera obuhvaća film, televiziju i kazalište na međunarodnoj razini. Rođena u Hrvatskoj, u Australiju se preselila u djetinjstvu, gdje je i započela svoj profesionalni put. Danas živi u Beču, odakle djeluje na europskoj i svjetskoj sceni. Njezina glumačka svestranost i intenzitet donijeli su joj priznanje kritike i publike, a njezine uloge prepoznate su po autentičnosti. Na filmskom platnu istaknula se naslovnom ulogom u kultnom filmu The Tale of Ruby Rose (1987), a njezina karijera nastavila je rasti kroz niz značajnih ostvarenja, uključujući The Sound of One Hand Clapping i Transatlantic. S međunarodnom vidljivošću dodatno se afirmirala u spektakularnoj produkciji Mad Max: Fury Road (2015), gdje je bila dio zapaženog ansambla. U televizijskim serijama ostvarila je brojne uloge u Australiji i šire, potvrđujući se kao jedna od najtraženijih glumica svoje generacije. Melita je istaknuta i u kazališnom svijetu, gdje surađuje s vodećim kazalištima i redateljima, a njezine izvedbe obuhvaćaju klasične i suvremene tekstove. Paralelno s glumom, aktivna je i u glazbi te je članica bečkog benda Metalycée.

Andreja Štaka – redateljica, Švicarska

Andrea Štaka (rođ. 1973., Luzern, Švicarska) je švicarska filmska redateljica, scenaristica i producentica, prepoznata po snažnim, emotivno nabijenim filmovima koji istražuju identitet, migraciju i ženska iskustva. Majka joj je iz Sarajeva, a otac iz Konavala kod Dubrovnika. Obitelj se preselila u Švicarsku, gdje je Andrea odrasla u dvojezičnom i dvokulturnom okruženju, što je snažno oblikovalo njezin umjetnički pogled i tematiku njezinih filmova. Studirala je film na Zürich University of the Arts (ZHdK), gdje je diplomirala 1998. godine. Nakon rada kao fotografkinja, okrenula se filmskoj režiji, a njezini rani kratki i dokumentarni filmovi već su privukli međunarodnu pozornost. Njezin diplomski film „Hotel Belgrad“ (1998) prikazan je na brojnim festivalima. Prvi dugometražni igrani film „Das Fräulein“ (2006) donio joj je najveće priznanje — Zlatnog leoparda na Filmskom festivalu u Locarnu, te je osvojio i nagradu Heart of Sarajevo. Film je postavio temelje njezinoj reputaciji kao jedne od najznačajnijih suvremenih švicarskih redateljica. Njezini sljedeći dugometražni projekti, „Cure – The Life of Another“ (2014) i „Mare“ (2020), nastavili su tematizirati emocionalne i društvene slojeve života žena u migracijskim i transnacionalnim kontekstima. Od 2007. godine Andrea Štaka je suosnivačica producentske kuće Okofilm Productions u Zürichu, a aktivna je i u međunarodnim filmskim institucijama, uključujući Europsku filmsku akademiju.