Poslušaj
FELJTON: BUDDY HOLLY

Smrt na turneji iz pakla: 'Krivim sebe, da sam otišla Buddy nikada ne bi ušao u taj avion'

Autor
Ivica Beti
05.02.2026.
u 22:00

U snježnoj oluji u Minnesoti 3. veljače 1959. srušio se zrakoplov u kojem su poginuli Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. Richardson, nadolazeće zvijezde rock and rolla

Bio je 3. veljače kad je "umrla glazba". U zrakoplovnoj nesreći toga dana 1959. poginuli su Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. Richardson, poznat kao The Big Bopper, te pilot Roger Peterson. Avion se srušio u blizini Clear Lakea u Iowi. U to su vrijeme Holly i njegov bend, koji su činili Waylon Jennings, Tommy Allsup i Carl Bunch, bili na turneji "Winter Dance Party" po američkom Srednjem zapadu. Pridružili su im se i "glazbenici u usponu" Valens, Richardson i vokalna grupa Dion and the Belmonts. Ljutit zbog neudobnosti autobusa kojim su putovali od grada do grada, Holly je odlučio unajmiti avion do Moorheada u Minnesoti, gdje su trebali održati idući koncert. Ubrzo nakon polijetanja, u noćnim satima, po lošim zimskim vremenskim uvjetima, pilot je izgubio kontrolu nad lakim zrakoplovom koji se srušio u kukuruzište.

