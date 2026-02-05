Trump nahvalio Orbana, pogledajte što je sve poručio: 'Doista je snažan i moćan...'

Izbori u Mađarskoj sve su bliže, a premijer Viktor Orbán suočava se s najvećim izazovom do sada. Prema posljednjim anketama, stranka Tisza vodi ispred vladajuće stranke Fidesz, uoči izbora 12. travnja. No, ishod je i dalje vrlo neizvjestan s obzirom na to da je, prema anketama, mnogo birača još neodlučno. Inače, stranku Tisza vodi Péter Magyar koji je rekao da će njegova stranka suzbiti korupciju, otključati milijarde eura zamrznutih sredstava Europske unije za poticanje gospodarstva te čvrsto povezati Mađarsku s Europskom unijom i NATO-om.

Iako mu podrška Mađara još nije osigurana, Orbán je dobio potporu od američkog čelnika Donalda Trumpa. Naime, Trump je danas na platformi Truth Social nahvalio mađarskog premijera te ga, između ostaloga, nazvao snažnim i moćnim vođom koji ostvaruje fenomenalne rezultate.

"Visoko cijenjeni premijer Mađarske, Viktor Orbán, doista je snažan i moćan vođa s dokazanim uspjesima u ostvarivanju fenomenalnih rezultata. On se neumorno bori za svoju Veliku Zemlju i Narod, i voli ih, baš kao što ja za Sjedinjene Američke Države. Viktor naporno radi na zaštiti Mađarske, rastu gospodarstva, stvaranju radnih mjesta, promicanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i osiguranju ZAKONA I REDA! Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dosegli su nove visine suradnje i spektakularnih postignuća tijekom moje administracije, uglavnom zahvaljujući premijeru Orbánu. Radujem se nastavku bliske suradnje s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno unaprijediti ovaj izvanredan put do USPJEHA i suradnje. Ponosan sam što sam ga PODRŽAO za ponovni izbor 2022., i čast mi je to učiniti ponovno. Viktor Orbán je pravi prijatelj, borac i POBJEDNIK, te ima moju Potpunu Podršku za ponovni izbor za premijera Mađarske — NIKADA NEĆE IZNEVJERITI VELIKI NAROD MAĐARSKE!", naveo je Trump.

Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika razgovarala su o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.