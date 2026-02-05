Policija u Italija dobila nove ovlasti, oporba viče: 'Ovo je represija'

Talijanska policija moći će privremeno pritvarati osumnjičenike prije uličnih skupova kako bi ih spriječila u širenju nereda, prema novoj uredbi o održavanju reda i mira koju je u četvrtak usvojila desničarska vlada premijerke Giorgie Meloni. Uredba je donesena nakon skupa ekstremne ljevice u Torinu tijekom vikenda na kojem je ozlijeđeno više od stotinu policajaca i uhićeno gotovo 30 prosvjednika, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova.

Donesena je uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara koje traju do 22. veljače. "Ovim mjerama jačamo alate za sprječavanje i borbu protiv raširenog kriminala", objavila je Meloni na platformi X. Prema uredbi, koja će stupiti na snagu u nadolazećim danima, policija će moći držati osumnjičenike u pritvoru do 12 sati kako bi bili podalje od prosvjeda.

Prijedlog također uključuje mjere protiv džepara, maloljetničkih bandi, zabranu prodaje noževa maloljetnicima i veće ovlasti za samoobranu policajaca i građana koji reagiraju na napade. Vođa oporbenog Zelenog ljevičarskog saveza Angelo Bonelli rekao je da je uredba represivana i da bi bilo učinkovitije da se policiji da više novca za borbu protiv kriminala. Preventivna uhićenja nazvao je "ozbiljnim kršenjem ustavnog prava na prosvjede".