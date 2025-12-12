Večeras otvorenje Adventa na Promenadi 2025. – najljepšeg blagdanskog šetališta

Advent na Promenadi i ove godine obuhvaća raznovrsne programe, gastro ponudu, koncerte, radionice, obiteljske sadržaje te programe za djecu i mlade, a na konferenciji za medije koja je održana jučer poslijepodne, predstavljen je ovogodišnji program.

„Proteklih desetak dana, otkad je započeo Advent u Karlovcu, imali smo priliku sudjelovati na radionicama, predstavljanjima knjiga i slikovnica, uživati na koncertima, filmskim projekcijama i predstavama. Grad Karlovac i gradske ustanove svojom zajedničkom organizacijom stvaraju blagdansku priču koja iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, a bogat program nastavlja se tijekom cijelog prosinca. Advent na Promenadi koji počinje danas bit će divan nastavak prethodnih dana i pretvorit će Promenadu u blistavu božićnu kulisu“, rekao je Robert Vodopić, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU Grada Karlovca.

Blagdanska rasvjeta, dekorativne instalacije, tematske kućice i mirisi tradicionalnih blagdanskih delicija stvaraju na Promenadi jedinstvenu atmosferu koja je posljednjih godina postala zaštitni znak prosinca u Karlovcu.

„Zahvalio bih svima koji sudjeluju u organizaciji i realizaciji sad već prepoznatljivog prosinca u Karlovcu. Posebno sam ponosan što su se i ove godine sve gradske ustanove intenzivno uključile sa svojim programima u adventska događanja i upravo je to posebna vrijednost našeg grada. Veliko hvala i svim obrtnicima, Udruženju obrtnika grada Karlovca i Obrtničkoj komori, pozivam vas sve da dođete od danas na Božićni obrtnički sajam i upravo tu nabavite poklone za ovaj Božić, kupujmo karlovačko, kupujmo hrvatsko“, poručio je gradonačelnik grada Karlovca, Damir Mandić.

Glazbeni program

Ove godine glazbeni program posebno je bogat i raznovrstan. Svečano otvorenje Adventa na Promenadi kao i Božićnog obrtničkog sajma bit će danas, 12. prosinca u 19 sati nakon čega slijedi Balerina LED show, atraktivni plesni performans, a zatim na pozornicu stiže grupa Magazin. Do kraja prosinca očekuju nas i nastupi brojnih istaknutih izvođača – Matije Cveka, Mladena Grdovića, Tajči, Luke Nižetića, Natali Dizdar, Zdenke Kovačiček, Mije Dimšić, grupe Cambi i Dino Dvornik tribute band. Od lokalnih glazbenih sastava nastupit će Vanessa Kralj i bend, TS Boemi, Eksperiment trio, The Gigsons, TS Rečički Sokoli, Ženski pjevački zbor "Vila" Duga Resa, Novi Retro, FD Vuga, Nipplesi, TS Merak, Klapa Carolo, Tomislav Jambrošić, Voodoo Ramble Band, Black & White i Bronz acoustic.

Blagdanskom ozračju značajno doprinose i već tradicionalni nastupi Karlovačkih mažoretkinja, Puhačkog orkestra grada Karlovca, Glazbene škole Karlovac, Prvog hrvatskog pjevačkog društva „Zora“, Zbora umirovljenika "Vid Rukavina" kao i nastupi vrtića i učenika karlovačkih osnovnih škola.

„S današnjim otvorenjem Adventa na Promenadi službeno je 12 lokacija u gradu na kojima se odvija Advent u Karlovcu. Koncerti, predstave, filmovi, kvizovi – sve su to omogućili naši partneri na tih 12 lokacija, a naši ugostitelji su se pobrinuli da imamo i prikladnu adventsku gastro ponudu. Sve to utječe na jačanje našeg lokalnog identiteta i doprinosi vidljivosti grada kao cjelogodišnje turističke destinacije“, izjavila je Marina Burić, direktorica Turističke zajednice grada Karlovca.

Adventska utrka & Nogometni turnir

Tradicionalna, 6. po redu, Adventska utrka Karlovac na rasporedu je sutra, 13. prosinca. Utrka duga 3 km kreće iz Ulice Stjepana Radića, a cilj je na Promenadi kod Glazbenog paviljona. Sportskom adventskom duhu svakako će doprinijeti i najstariji malonogometni turnir u Hrvatskoj, 53. po redu izdanje turnira "Karlovac 2025-2026" u organizaciji Nogometnog saveza Karlovačke županije te suorganizaciji Ustanove Sportski objekti Karlovac. Turnir će se odvijati u seniorskoj i veteranskoj konkurenciji, a kotizacija za ekipe u obje konkurencije iznosi 150 eura. Cijena ulaznica bit će i ove godine simbolična jedan euro. Prijave momčadi traju do 17. prosinca, a turnir počinje u petak, 19. prosinca.

Obrtničke i gastro kućice

Spoj tradicionalnih adventskih jela i modernih kreativnih varijanti ove će godine posebno razveseliti posjetitelje. Uz dobro poznate okuse poput kobasica, bunceka i zelja, burgera, germ knedli, fritula i palačinki, očekuju ih i suvremene street-food kombinacije te bogata ponuda toplih napitaka – od klasičnog kuhanog vina i punčeva do maštovitih toplih koktela.

„Želim zahvaliti gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji što su omogućili 5. Božićni Obrtnički sajam na kojem će se predstaviti 9 obrtnika i 5 OPG-ova. Ponuda je raznolika – od ukrasa, prigodnog nakita, poklona, prehrambenih proizvoda… Idealna prilika da podržite lokalno gospodarstvo i kupite Božićne poklone“, rekao je Mladen Puškarić, Predsjednik Obrtničke komore Karlovačke županije.

Humanitarnu notu Adventu na Promenadi dat će i kućica Udruge „Jak kao Jakov“, gdje će posjetitelji kupnjom njihovih proizvoda moći podržati rad udruge.

Dječji program i obiteljske aktivnosti

Za najmlađe pripremljen je posebno bogat sadržaj: kreativne radionice izrade ukrasa, dječje predstave i lutkarske izvedbe, foto-točke za stvaranje nezaboravnih uspomena. Djeca će svakodnevno imati priliku sudjelovati u interaktivnim aktivnostima koje potiču maštu, kreativnost i blagdansko raspoloženje.

Besplatno klizanje – hit svake godine

Jedan od najomiljenijih sadržaja Adventa u Karlovcu i ove je godine besplatno klizanje na gradskom klizalištu kod Sokolskog doma. Klizalište će raditi u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, uz raznovrstan program koji uključuje disko na ledu, DJ nastupe te prigodnu ugostiteljsku ponudu.

Vrhunac prosinačkih događanja je doček Nove godine uz glazbu i tradicionalni vatromet u ponoć. Na Staru godinu pripremljen je cjelodnevni program za sve generacije: od 10 sati počinje klizanje, a u podne je na rasporedu dječji doček Nove godine na klizalištu, gdje najmlađe očekuju animatori, DJ, dječji šampanjac i slatko iznenađenje. Navečer zabavu nastavlja Strings bend. U Novu godinu uvest će nas Maja Šuput i impresivan vatromet koji će obasjati nebo.