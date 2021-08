'Nakon pandemije najavili su veliki rat, a mi nemamo nijedno sklonište ni maske'

Bivši zagrebački pročelnik Pavle Kalinić gostovao je danas u studiju Večernjeg lista gdje je, između ostaloga, komentirao i situaciju u Afganistanu.

Složio se sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem da izbjeglice iz Afganistana treba prihvatiti.

– Ja sam uvijek za to. Za to sam bio i prije. Nitko nije otišao odande zato što mu je dobro. NATO savez ne mogu shvatiti ozbiljno. I dalje sam za obavezni vojni rok od četiri mjeseca za muškarce i žene, smatram da su promašaj ovi vojni avioni koji su kupljeni jer je to četvrta generacija, trebali smo kupiti petu generaciju – četiri do šest aviona. Kako da NATO shvatim ozbiljno kad je jedna od ozbiljnih kandidatkinja za glavnu tajnicu bivša hrvatska predsjednica? Smatram da je taj NATO relikt prošlosti, sad se pokazalo, nakon 20 godina u Afganistanu, da nije imao nikakav rezultat. Prije 20 godina izašao sam iz emisije "Otvoreno", rekao sam da tko god tamo dođe nikad nije pobijedio, tko god dođe izvući će se podvijenog repa. Mudžahedini su izbacili Sovjete, 94. su formirani talibani, talibani su sad izbacili SAD i NATO. Ima sad raznoraznih teza da su se talibani i Amerikanci dogovorili da rijeka izbjeglica krene prema Europi. Međutim, to je malo ishitreno.

Što stoji iza toga?

– Nastojanje da se mijenja struktura i da se rade neredi u Europi jer kad taj islamski element dođe u kršćansku Europu, srušit će Europu. Europa treba biti tolerantna. Svaka religija prihvatljiva je ako ne postane zadrta. Ne vidim razloga zašto se te ljude ne bi primilo. Neodgovorno je ostaviti one ljude u Afganistanu koji su surađivali s našom misijom i NATO misijama. Ja sam igrom slučaja bio u Saboru kad se donosila ta odluka, bio sam protiv, ali su me pokojni Račan i Mato Arlović nagovarali i glasao sam za to, mislim da sam prije toga bio donio krivu odluku. Dogovor je bio 48 vojnika, ne znam kako je to naraslo na 350. Mnogi naši dečki su išli jer je bila dobra plaća pa su mogli nešto uštedjeti. Međutim, ne vidim koji smo mi interes ostvarili dolje. Tvrdili su da se Hrvatska brani u Afganistanu, nisam to tako shvatio. Hrvatska bi se branila na bolji način da je izgradila neku bolnicu jer od osamostaljenja nije izgradila ni jednu bolnicu, barem ja ne znam za nju. Volio bih da je Hrvatska definirala svoje granice s BiH, Slovenijom, Vojvodinom, Crnom Gorom... Na taj način se bori za Hrvatsku. I da se plaća porez i da se ne pljačka, ali to baš u Hrvatskoj ne prolazi.

Komentirao je i kako to da su talibani uspjeli tako brzo preuzeti vlast.

– Amerikanci i NATO bili su tamo 20 godina, no kad bi pao snijeg, oni nisu kontrolirali ništa. Kad bi išla kolona iz Kabula prema Kandaharu, iznad nje bi bili avioni, niže helikopteri da se to kontrolira. Tamo su planine, krš, sirotinja. Kad ste vojnik, trebate puno toga, a oni tamo nemaju ništa, uzmu od onoga koga uhvate. Kad procjenjuju 300 tisuća vojnika, vi ne znate koliko je njih došlo tamo da se najede, primi neku plaću, uzme opremu i proda je poslije na prvoj tržnici. Ili koliko je pripadnika talibanskog pokreta bilo infiltrirano u tu vojsku. Neki dan je jedan taliban izjavio da je bio osam godina u Guantanamu. Koja je njegova svrha? – pita se i ističe kako u međunarodnim odnosima prevladava sila jačeg.

– Tko je jači, taj može. Mali moraju raditi ono što moraju, a veliki ono što mogu. Tko će njih sankcionirati? Imali ste intervencije – Sirija, Libija, Afganistan, Irak – svuda je napravljen nered – kaže i dodaje kako je ondje glavni interes nafta.

– Uvijek je ista priča. Mi smo tako pametan narod da smo prodali Inu, kako smo je prodali – nije važno. Conoco je bio pred propašću, to je bila deveta kompanija u SAD-u, bio je raspisan natječaj i javili su se Kinezi, nisu prodali jer je to bio njihov nacionalni interes. Amerikancima je deveta naftna kompanija nacionalni interes, a nama prva nije. Koja bi to država prodala HT, telekomunikacije. To je kao privatizacija, a vlasnik T-coma 60 posto je njemačka država. Znači, Nijemci su glupi što su kupili, a mi smo pametni što smo prodali. Mi smo rasprodali naciju. A sad se zalažu za euro. Imat ćemo još manji postotak suverenosti ako je uopće kao republika imamo.

Je li situacija u Afganistanu trajna i može li se promijeniti?

– Intervenciju mogu provesti SAD koji se već opekao tamo, Rusija koja se također opekla. Ona snage za takav posao nema. Sad će se svi petljati, Kinezi, Iran je jako zainteresiran... Oni su šiiti, ovo su radikalni suniti, tu ljubavi neće biti, ali morat će nekakav dogovor biti napravljen. Iran želi mir na toj granici jer ima dovoljno problema sa SAD-om i Izraelom koji nuklearni program vidi kao prijetnju svojoj nacionalnoj sigurnosti. Ja ne vidim kako bi itko mogao bilo kome zabraniti da posjeduje nuklearno oružje. Imate devet država koje danas imaju nuklearno oružje. Indija je izašla iz velikog sporazuma na istoku jer vidi opasnost u trzavicama s Kinom i sve više se približava SAD-u – kaže i dodaje:

– Ovo je veliki udarac za SAD, da su ovako izašli iz Afganistana. Neki se čak pitaju je li to kraj njihove globalne premoći. Kad jedna sila tona, druga raste i onda uvijek imate iskre na kraju. Načelnik stožera Velike Britanije izjavio je da nakon pandemije najvjerojatnije slijedi veliki rat. A mi smo naravno spremni za to, mi proizvodimo pištolje, puške. Da se zna, Hrvatska nema nijedno sklonište u koje se može skloniti, ima Ured za upravljanje u hitnim situacijama, nadam se da ga neće razvaliti jer nema filtara, nemate ni firmu koja proizvodi te filtre. Nemate maski, kad ljudi trebaju staviti masku, tih maski jednostavno nema. I ove maske, kad je krenula pandemija, išle su preko Ureda i to ne zato što sam ja bio pametan nego jer su me nazvali ljudi iz jedne zemlje i rekli: "Kupuj!" Prve maske koje su došle bile su maske onog šeika, to je bila kineska roba, a Kinezi su muljali s informacijama da iz cijelog svijeta uspiju pokupovati najkvalitetniju opremu prije nego što to plane.