Nije to ni po čemu obična farma. Njezini stanari redom su prošli teške životne priče, gubili zdravlje i vjeru u ljude. Spasila ih je ekipa entuzijasta kojima oni nisu "samo psi" ili "samo krava, svinja, kokoš". Njima su oni živa bića koja zaslužuju sretan i brižan dom. A upravo to su im, u granicama mogućnosti koje uvijek iznova pomiču, ponudili na Farmici u Našicama. Adresa je to trenutno za 158 napuštenih pasa i 70 domaćih životinja.

Udruga Farmica potekla je iz građanske inicijative koju su predvodili volonteri u Našicama, a službeno djeluje od 2018. godine. Sklonište za životinje, pak, proslavilo je upravo treći rođendan. Više od 700 napuštenih pasa prošlo je kroz njega u tri godine, a dok psima uspijevaju naći novi dom, domaće životinje uglavnom ostaju s njima do konca života.

Terry je pas na kotačima, a za sebe će reći kako je "rodom s Farmice i udomljeni Zagrepčanec". Ni puknuta leđna moždina nije ga spriječila da juri parkovima, pa makar i u kolicima. Udomila ga je Zagrepčanka Nataša Batić, koja ističe da je Terry bio pseća verzija nje same – unatoč fizičkim problemima, imao je golemu volju za životom. Kako je i sama osoba s invaliditetom, znala je da mu život nije lak bez obzira na to što su se u skloništu svi jako dobro brinuli za njega. I upravo će Terryja i Natašu spomenuti na Farmici kada ih upitamo koje im je najdraže udomljenje u protekle tri godine.

– Najsretniji smo kada se udomi pas s posebnim potrebama. Nadamo se da će svoj novi dom naći i Kika, koja nema obje noge, a ne želi ni kolica pa hoda samo na dvije prednje i prilično ih je, mora se priznati, ojačala. Mali Alex je štene i potpuno gluh, no zaista je prekrasan pa bismo bili sretni da nađe put do srca dobrih ljudi – započinje Ivana Varkonji iz Farmice. Nije lako gledati pse bez noge ili oka, trajno "oštećene", no njih sedmero, koliko ih radi u ovom skloništu, ne prepušta se očaju – uvijek iznova stisnu zube i pobrinu se da njihovim štićenicima ništa ne nedostaje. A to nije jednostavno.

– Vreća hrane od deset kilograma lani je stajala 55, a sada je 88 kuna, odnosno blizu 12 eura. Potrebno nam je 1500 kilograma suhe hrane i 240 konzervi mjesečno pa je lako izračunati koliki je to trošak – prikazuje Ivana. Poznati poduzetnik Mate Rimac kupio im je zemljište od 44.000 metara četvornih, na njemu uzgajaju kukuruz i lucernu, čime hrane domaće životinje, pa su u tom pogledu samoodrživi. Rimac im i dalje pomaže, a upravo pokreće veliku kampanju za pomoć Farmici. Grad Našice za njih izdvaja 3000 eura mjesečno, no potrebe su velike.

– Izrađujemo vlastite majice, torbe, šalice, kupili smo vlastiti stroj pa time nastojimo dopuniti budžet za troškove hrane i veterinara – dodaje. Usprkos stalnoj borbi s novcem, uspjeli su ove godine odraditi puno posla i poboljšati uvjete u skloništu.

– Napokon smo uredili staze oko dvorišta pa više nisu blatne, a dovoljno su široke da njima mogu proći i invalidska kolica. Zahvaljujući Nexe grupi, promijenili smo krov na kući u kojoj nam je i skladište za hranu. Napravili smo nove karantene – navodi naša sugovornica. Velika im je pomoć i platforma Workaway putem koje su kroz našičko sklonište prošli Francuzi, Britanci, Švicarci. Funkcionira po principu da im se osigura smještaj i hrana za mjesec dana, a oni zauzvrat pomažu na Farmici, i zaista su od velike koristi. Inače, sedmero zaposlenih brine se o gotovo 230 životinja, što je minimum na toliko stanara jer se radi u dvije smjene, i radnim i neradnim danima.

Osim pasa, Farmica je dom za 70 domaćih životinja ili, konkretno, dvije krave, dva magarca, jednog ponija, sedam svinja, šest koza, dvadesetak pataka i isto toliko kokoši. Borna je vol, a njegova mama Šarava stigla je iz Petrinje nakon razornog potresa, baš kao i gice Luna, Bela i – Lajka. Gica Ruža je, pak, rodom iz Koprivnice, a po Farmici rokće već šest godina.

– Tjeramo ih da trče i kreću se pa nam svi dugo žive – smješka se Ivana. Teška im je ova godina bila i zbog bojazni od svinjske kuge.

– Dodali smo električnog pastira, pridržavamo se svih propisanih mjera, a nadam se da će tako činiti i ostali jer ako se svinjska kuga pojavi u krugu od tri kilometra, eutanazirat će i naše – ističe Ivana Varkonji, koja se ipak nada da će njihove gice sretne dočekati duboku starost.