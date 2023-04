Nadbiskup Uzinić: Crkva je kroz zanemarivanje žrtava zanemarila Isusa

Riječki nadbiskup Mate Uzinić uputio je u subotu uskrsnu poruku u kojoj ističe da čovjek treba ljubiti druge kao što Bog ljubi njega, a uvijek u središtu treba biti žrtva, jer je i Isus bio žrtva, što Crkvi još ne polazi za rukom. Isus stavlja u središte žrtvu, a ne religijsku zajednicu i Crkva treba slijediti Isusa Krista jer je i on bio žrtva, kazao je Uzinić gostujući na Hrvatskom radiju. Ako budemo stavljali u fokus Crkvu, a ne žrtvu i one koje su u Crkvi marginalizirani, pretvorit ćemo Uskrs u lijepu retoriku, a ne u ono što Crkva mora biti, naglasio je predsjednik Povjerenstva HBK-a za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Uzinić je rekao kako mu je teško komentirati poteze njegova kolege nadbiskupa Đure Hranića, koji je prvo izjavio da je postupio ispravno u slučaju svećeničkog zlostavljanja maloljetnika u Sotinu, a potom se javno ispričao žrtvi. No, kazao je, bilo je pogrešaka, a bilo bi bolje da je Hranić odmah izrekao drugu izjavu. Ocijenio je kako je Crkva zbog nesnalaženja zanemarila žrtve, misleći da radi u korist institucije, a problem u Sotinu mogao se riješiti na drugi način.

Podsjećajući da je Isusu na prvom mjestu bila žrtva, Uzinić je poručio kako je Crkva kroz zanemarivanje žrtava zanemarila Isusa Krista i pozvao na izgradnju nove Crkve. Sudionici Crkve, naročito svećenici i biskupi, poput članova obitelji čuvaju ono što se događa unutra Crkve od javnosti, što dovodi u pitanje vjerodostojnost Crkve jer traži od drugih kako da žive, a sama to nije u stanju.

Kazna treba pomoći obraćenju počinitelja i omogućiti žrtvi da prebrodi stradanja

Biskup se mora suočiti s problemima zlostavljanja koji su počinili članovi Crkve, kojima je otac i sudac u jednoj osobi, rekao je Uzinić i istaknuo potrebu da se taj postupak protiv zlostavljanja odvoji od osobe biskupa. Kao olakšavajuće okolnosti naveo je promjene građanskih zakona u kojima je zlostavljanje postalo kazneno djelo, što obavezuje i Crkvu na djelovanje.

"Ne možemo promijeniti prošlost, gradimo novu Crkvu i dopustimo Bogu da nas pročisti, a kazna počiniteljima nema smisao u tome da se nekoga muči, nego da pomogne obraćenju počinitelja i omogući žrtvi da prebrodi stradanja". Sažimajući svoju uskrsnu poruku, Uzinić je naglasio da Bog voli sve ljude i pozvao vjernike da se otvore Božjoj ljubavi i omoguće poslanje da "ono što Bog radi njima, oni rade drugima".

Da bi to Crkva mogla, ona mora slušati sve, ne samo unutar sebe nego i izvan Crkve, kazao je i istaknuo da je to ideja sinodalne crkve. U svojoj nadbiskupiji pokušavamo biti sinodalna crkva, da se učimo slušati i da to radimo s ljubavlju i željom za istinom, rekao je nadbiskup Uzinić.

