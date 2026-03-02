Počinju nacionalni ispiti u osnovnim školama, hrvatski prvi

Nacionalni ispiti za osnovnoškolce počinju danas, 2. ožujka, kada će 35.599 učenika četvrtih razreda pisati ispit iz hrvatskog jezika, a prvi ispit za 37.518 osmaša bit će u ponedjeljak, 9. ožujka, također iz hrvatskog jezika. Ove godine nema nikakvih novosti u vezi pisanja nacionalnih ispita, sva pravila pisanja i kriteriji vrednovanja ostaju isti kao i prethodne godine, kazao je Hini ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović.

Prema podacima Centra, nacionalnim ispitima trebali bi pristupiti učenici četvrtih razreda u 877 matičnih i 894 područne škole te učenici osmih razreda u 883 matične i 113 područnih škola. Učenici četvrtih razreda nakon hrvatskog jezika pisat će matematiku 4. ožujka, a 6. ožujka na redu je priroda i društvo. Učenici osmih razreda također će polagati nacionalne ispite iz ukupno osam predmeta. Nakon hrvatskog, pisat će ispit iz prvog stranog jezika, koji će se održati 11. ožujka, a potom i ispit iz matematike 13. ožujka. Nakon matematike slijedi biologija 16. ožujka, fizika 18. te kemija 20. ožujka. Geografiju će pisati 24. ožujka, a nacionalni ispiti će završiti s povijesti koja će se pisati 26. ožujka.

Također, učenici četvrtog razreda koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, imat će ispit 3. ožujka, dok će ga osmi razredi imati 10. ožujka. Jezici nacionalne manjine koji će se pisati su češki, mađarski, srpski te talijanski jezik. Pisanje svih ispita počinje u 9 sati.

Nacionalni ispiti najprije su se provodili eksperimentalno u određenim školama za osme razrede u školskoj godini 2021./2022., nakon toga su ih počeli pisati svi učenici osmih razreda u svim školama, a od školske godine 2023./2024. ih pišu i svi četvrtaši. – Teško je očekivati da će svi učenici pisati nacionalne ispite jer kao što je to uobičajeno, dio učenika bit će spriječen zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga kao što je to bilo i prethodnih godina – zaključio je Filipović. Nacionalni ispiti ne ocjenjuju se niti na bilo koji način utječu na ocjene učenika. Rezultati ispita upisuju se u e-Dnevnik i iskazuju brojem bodova i odgovarajućim postotkom.