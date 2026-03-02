Naši Portali
SKUPO IH STAJALA NEISTINA

Jedan tvrdio da su ga napala četvorica i uzeli mu 500 eura, a drugi da mu se prijeti smrću. Obojica su optužena jer su lagali

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.03.2026.
u 07:40

ODO Varaždin podigao je optužnice protiv 26-godišnjaka koji je lažno prijavio razbojstvo i 44-godišnjaka koji je lažno prijavio prijetnju smrću te dao lažan iskaz, iako su obojica bili upozoreni da je to kazneno djelo.

Za lažno prijavljivanje kaznenog djela optužen je 26-godišnjak, a optužnicu protiv njega je podigao ODO Varaždin. Tereti ga se da je 16. lipnja 2025. u jednom mjestu na području Varaždinske županije, došao u nadležnu policijsku postaju. Iako je bio upozoren da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svejedno je kazneno prijavio četiri osobe za razbojstvo. Policiji je kazao da su ga četiri muškaraca napala, ozlijedila ga staklenom bocom te ga prisili da im preda 500 eura. No na koncu se ispostavio da je lagao, pa je kazneno prijavljen i sada optužen.

I 44-godišnjak je također optužen za lažno prijavljivanje kaznenog djela, ali i za davanje lažnog iskaza. ODO Varaždin je podigao optužnicu i protiv njega a tereti ga se da je 11. prosinca 2023., u mjestu na području Varaždinske županije, u prostorijama nadležne policijske postaje, podnio kaznenu prijavu zbog prijetnje. Bio je upozoren da je lažno prijavljivanje kazneno djelo, no usprkos tome, iako je znao da to nije istina, policiji je prijavio da mu je jedna osoba prijetila smrću. Tereti ga se i da je 5. travnja 2024., u mjestu na području Međimurske županije, kada je davao iskaz, ponovio da mu je jedna osoba prijetila smrću, iako je znao da to nije istina te iako je bio upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.
Komentara 1

Avatar patkovic
patkovic
07:54 02.03.2026.

obojicu je okocko neki treći pa složili priče zbog žena

