Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Je li moralna čistoća Mosta i Marije Selak Raspudić zavaravanje birača?

02.03.2026. u 07:17

Postoji jasna razlika između onoga tko promijeni stranu za osobnu korist i stranke koja pregovara o koaliciji kako bi provela svoj program

Prelaskom u vladajući tabor nezavisna zastupnica Boška Ban svrstana je, sasvim predvidljivo, u "žetončiće" i pribijena na stup srama. U vremenu crno-bijelih interpretacija, u kojemu nema nijansi, nitko se ne usudi njezin postupak tumačiti kao racionalan. Kako i bi kad je žetonizacija postala političko strašilo. U zdravim demokracijama koalicija je dogovor o programu, a u Hrvatskoj, zahvaljujući žetonizaciji, postala je sinonim za trgovinu foteljama. Posljedica je duboka erozija povjerenja – svaki prelazak tumači se kao izdaja, a svaka suradnja kao potencijalna korupcija. U takvom ambijentu nastaje fenomen "vječne oporbe", što najbolje ilustriraju Most ili buduća stranka koju najavljuje Marija Selak Raspudić. "Nećemo s HDZ-om" postalo je njihova mantra. To zvuči moralno čisto, no politički je vrlo problematično. Naime, takvo stajalište birače stavlja u pat-poziciju. U parlamentarnom sustavu vlast se formira koalicijama. Ako unaprijed isključite oba velika bloka – i HDZ i SDP (plus Možemo) – tada vam vlast nije opcija. Glas za vas zapravo je glas za oporbu. Legitimna je to strategija, ali onda trebate jasno reći da se ne natječete za vlast, nego za utjecaj.

LA
laptopxp1
08:37 02.03.2026.

Moralna čistoća Marije Selak Raspudić? Vi ste dosta toga prespavali.

KL
Klarahrv
08:28 02.03.2026.

Raspudići su malo lijevo malo desno naročito štede drugara s Pantovčaka.

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
07:54 02.03.2026.

Kad je u pitanju politika, ne treba igrati na ikakav stranački i osobni moral. Jer to je ustvari nemoral. Država treba biti na prvom mjestu. Kome je stranka na prvom mjestu, nije trebao ići u politiku.

