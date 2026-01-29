Zabrinjavajući rezultati istraživanja: 85 posto jabuka u Europi sadrži koktel pesticida, Hrvatska među najgorima

Od 59 uzoraka jabuka na ostatke pesticida koji su analizirani u 13 europskih zemalja čak 85% kontaminirano je koktelima pesticida, priopćili su danas iz udruge Zemljane staze koja je s PAN Europom i još 12 partnerskih organizacija sudjelovala u istraživanju. Riječ je o konvencionalno proizvedenim jabukama, ističu, a iako zakon to predviđa, EU još uvijek ne procjenjuje toksičnost izloženosti koktelima pesticida. Rezultati istraživanja pokazuju tako kako samo 7% testiranih konvencionalnih jabuka nije sadržavalo ostatke. Dvije trećine (64%) jabuka sadržavale su barem jedan PFAS pesticid, dok je jedna trećina (36%) sadržavala neurotoksične pesticide. – Kad bi se jabuke prodavale kao prerađena dječja hrana, ne bi zadovoljile uvjete za prodaju – ističe se u među zaključcima istraživanja koje je obuhvatilo 12 zemalja EU, među kojima i Hrvatsku, te Švicarsku. Dok Europska komisija predlaže Omnibus zakon kojim bi se smanjila razina zaštite zdravlja građana i okoliša, istraživanje, tvrdi se, otkriva gotovo sustavnu kontaminaciju europskih konvencionalno proizvedenih jabuka pesticidima.

– Rezultati testiranja jabuka u Hrvatskoj izuzetno su zabrinjavajući, 100% analiziranih uzoraka (3 od 3) bilo je kontaminirano pesticidima, s prosječno 4,33 ostatka po uzorku. Sve hrvatske jabuke sadržavale su neurotoksične pesticide, a dva od tri uzorka PFAS pesticide, uključujući fludioksonil - endokrini disruptor koji je trebao biti zabranjen u EU. Nijedan uzorak nije zadovoljio kriterije sigurnosti za dojenčad, jer su svi sadržavali ostatke pesticida iznad granice kvantifikacije. Ovi rezultati jasno pokazuju da postojeća regulativa ne štiti dovoljno zdravlje građana, osobito djece, te da je potrebna stroža, a ne slabija kontrola pesticida – rekla je Natalija Svrtan, predsjednica udruge Zemljane staze, koja je sudjelovala u ovom istraživanju. Sva tri uzorka uzeta su, doznajemo, u istom trgovačkom lancu pa je on u izvješću, za razliku od nekih drugih zemalja u kojima su oni uzeti iz više izvora, ostao neimenovan. Gergely Simon, aktivist u organizaciji PAN Europe, istaknuo je kako je Europska agencija za sigurnost hrane dobila je zadatak prije 20 godina da razvije metodologiju za regulaciju učinaka koktela pesticida, ali oni još uvijek ne ispunjavaju tu zakonsku obvezu.

– Sve je više znanstvenih dokaza da je izloženost pesticidima putem hrane povezana s neplodnošću, a moguće i s rakom. Stalna izloženost građana mješavinama otrovnih tvari putem hrane, zraka ili prašine ne uzima se u obzir; regulatorna tijela moraju se pozabaviti ovim važnim pitanjem – napominje Simon. Sedamdeset i jedan posto (71%) uzoraka jabuka sadržavalo je barem jedan ostatak iz kategorije najtoksičnijih pesticida EU (tzv. kandidati za zamjenu), dok je 64% njih sadržavalo barem jedan ostatak pesticida PFAS, a 36% neurotoksični pesticid. Konkretno, fludioksonil se nalazi u gotovo 40% uzoraka: to je pesticid iz skupine PFAS spojeva i klasificiran je kao endokrini disruptor u EU 2024. godine. Stoga je trebao biti zabranjen, ali države članice EU to blokiraju već godinu dana. Toksičan je za jetru i bubrege ljudi te desetkuje ribe i vodozemce u vodenim okolišima, tvrde iz Zemljanih staza. – Da su regulatorna tijela EU-a i nacionalne vlade pravilno provodila zakon, niz pesticida otkrivenih na jabukama bio bi odavno zabranjen, poput acetamiprida, koji je toksičan za mozak fetusa, ili difenokonazola, endokrinog disruptora i neurotoksičnog pesticida. Umjesto toga, EU predlaže slabljenje zdravstvene zaštite svojim Omnibus prijedlogom o hrani i hrani za životinje. Ovo izvješće ističe da je potrebna temeljitija regulacija, a ne manje iste – ističe se u objavljenoj analizi.

– Za djecu mlađu od tri godine, uredba EU ima preventivni pristup i postavlja stroga ograničenja za ostatke pesticida u prerađenoj hrani kako bi se zaštitio njihov razvoj. Mladi roditelji nisu svjesni da hranjenje djece svježim konvencionalno proizvedenim voćem ili povrćem snažno povećava njihovu izloženost pesticidima, ponekad i više od 600 puta. Vlasti i nadležne institucije trebale bi ih informirati i prioritetno promovirati organsku hranu – naglašava Simon. – Ovo istraživanje je otkrilo poražavajuće rezultate: jabuke u trgovinama prepune su pesticida, a Hrvatska je među najgorima u EU, s neurotoksičnim tvarima u svim uzorcima. Ovakva hrana izravna je prijetnja zdravlju djece. Međutim, opasna je zabluda misliti da je dovoljno prijeći na ekološku prehranu tek u trenutku trudnoće, mnogi pesticidi godinama se akumuliraju u organizmu i mogu izazvati nepopravljivu štetu za zdravlje reproduktivnog sustava – zaključila je Tara Glaser, volonterka udruge Zemljane staze, iz koje apeliraju na građane da biraju ekološko voće.

Njihov izbor pri kupnji najsnažnija je poruka sustavu, poručili su iz Zemljanih staza. Istraživanje je provedeno u Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Najzastupljenije sorte su bile Gala (12 uzoraka), Golden Delicious (6), Elstar (6) i Jonagold (3). Uzorci su, kaže se u izvješću, odmah poslani u akreditirani laboratorij u Njemačkoj koji je analizu ostataka pesticida proveo u skladu s međunarodnim standardima certifikacije.