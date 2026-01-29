Jesu li hrvatske jabuke pune pesticida? Evo što kaže čelnik Hrvatske voćarske zajednice

Generalizirane tvrdnje da su je 'većina hrvatskih jabuka' opasna, ne štete samo proizvođačima jabuka nego i povjerenju građana u domaću hranu i domaću jabuku. Hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najrigoroznije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane uopće, što zasigurno razlikuje i jabuku koja dolazi na hrvatsko tržište iz trećih zemalja koja nije prošla "europske" kontrole. Svaka aktivna tvar u sredstvima za zaštitu bilja ima jasno propisane maksimalno dopuštene razine (MRL), a službeni nadzori redovito potvrđuju da su rezidue u domaćim jabukama unutar zakonom dopuštenih i sigurnih granica – odgovara čelnik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota na jutros predstavljene rezultate istraživanja PAN Europe i 13 europskih organizacija, među kojima su i hrvatske Zemljane staze, kako su jabuke u europskim trgovinama "prepune su pesticida, a Hrvatska je među najgorima u EU, s neurotoksičnim tvarima u svim uzorcima". Podsjetimo, iz PAN Europe ustvrdili su kako je od 59 uzoraka jabuka na ostatke pesticida koji su analizirani u 13 europskih zemalja (Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Švicarskoj) čak 85% kontaminirano koktelima pesticida.

Riječ je, kažu, o konvencionalno proizvedenim jabukama, a iako zakon to predviđa, EU još uvijek ne procjenjuje toksičnost izloženosti koktelima pesticida. Dvije trećine (64%) jabuka sadržavale su barem jedan PFAS pesticid, dok je jedna trećina (36%) sadržavala neurotoksične pesticide. U Hrvatskoj su uzeta tri uzorka, sve kod istog trgovca, za koje se pokazalo da su svi sadržavali neurotoksične pesticide, a dva od tri uzorka PFAS pesticide, uključujući fludioksonil - endokrini disruptor koji je trebao biti zabranjen u EU, ustvrdila je u priopćenju Natalija Svrtan iz udruge Zemljane staze. Markota pak naglašava kako pojam "koktel pesticida" nije regulatorni niti znanstveni termin, već opisni izraz koji može stvoriti dojam opasnosti i ondje gdje ona nije potvrđena analizama.

– Prisutnost više tvari u tragovima ne znači automatski i zdravstveni rizik – upravo zato EU sustav procjene rizika uzima u obzir doze, način djelovanja i kumulativni učinak, a ne samo broj detektiranih spojeva. Za voće, uključujući jabuke, EU stalno provodi monitoring i znanstveno prikupljanje podataka, upravo kako bi se odluke temeljile na dokazima, a ne na pretpostavkama. Hrvatski voćari u tome aktivno sudjeluju i podržavaju transparentnost mjerenja – ističe Markota te ističe kako jabuke, prema dostupnim podacima europskih agencija, nisu značajan izvor PFAS-a u prehrani, osobito u usporedbi s nekim drugim skupinama hrane. – Smatramo da ovakve ne kompleksne analize moraju biti odgovorne, utemeljene na znanosti i bez neopravdanog zastrašivanja potrošača. Hrvatski voćari su uvijek otvoreni za suradnju sa stručnom i civilnom javnošću, uključujući i organizacije poput Zelene akcije, ali uz zajednički cilj: točno informirati javnost, a ne stvarati strah, iznositi podatke bez generalizacija koje mogu nepotrebno uznemiriti građane i nanijeti štetu domaćoj proizvodnji – tvrdi Markota te dodaje kako su hrvatski voćari svjesni su svoje dvostruke odgovornosti očuvanja domaće proizvodnje voća, a isto tako i zdravlja potrošača jer se jedino tako može opstati i zadržati povjerenje potrošača.

– U tom smislu u Hrvatskoj je uveden i sustav kvalitete pod oznakom "Dokazana kvaliteta" koji je u određenom smislu nadstandard kvalitete i zdravstvene ispravnosti a kojeg se u svojoj proizvodnji pridržava većina tržišno orijentiranih proizvođača jabuka u Hrvatskoj – napominje. Iz HVZ-a kažu kako se sredstva i postupci koji se koriste u proizvodnji jabuka u Hrvatskoj provode isključivo u okviru važećih europskih propisa, uz stalno smanjivanje rizika, precizniju primjenu i zamjenu starijih aktivnih tvari sigurnijim rješenjima . – Kada se u javnosti govori o "koktelu pesticida" ili "neurotoksinima" važno je razlikovati emocionalne poruke od znanstveno utemeljenih procjena rizika. Europski sustav sigurnosti hrane koji provode i hrvatski voćari ne temelji se na dojmu, nego na mjerenjima, dozama i procjeni kumulativnog učinka, uz vrlo stroge granice koje su postavljene s velikom sigurnosnom rezervom – objašnjava Markota te naglašava kako je očuvanje domaće proizvodnje ujedno i interes potrošača. Lokalna jabuka koja je izuzetno kontrolirana u proizvodnji znači kraći lanac opskrbe, veću sljedivost, stroži nadzor i manju ovisnost o uvozu iz sustava nad kojima nemamo isti stupanj kontrole, poručuje, kao i da je konačni cilj svima zajednički – sigurna hrana, zaštićen potrošač i održiva hrvatska proizvodnja jabuka.