Anušić: Bolje je živjeti u miru, jer ako dođe do sukoba, mi ćemo im slomiti zube

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić gostovao je u emisiji "Novi dan" na N1 televiziji gdje je komentirao nekoliko ključnih tema, među kojima su bili vojni rok, modernizacija Hrvatske vojske, odnosi s NATO-om, prijetnje Donalda Trumpa Grenlandu, rat u Ukrajini i suradnja s predsjednikom Republike.

Anušić je, među ostalim, komentirao početak vojnog roka, pozive ročnicima i organizaciju liječničkih pregleda. "Liječnički pregledi su započeli, 1200 poziva je otišlo, a vrlo brzo će uslijediti nastavak pozivanja. Godišnji potencijal mladih kandidata za vojnu obuku je oko 20 tisuća. Odaziv je izvanredno dobar, u nekim centrima za liječničke preglede odaziv je čak 100 posto, a prosjek je 95 posto", istaknuo je Anušić. Dodao je kako odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti, te da su svi pozvani obavezni javiti se na pregled. Oni koji se nisu odazvali bit će naknadno provjereni, a razjasnit će se je li bilo sprječavajućih okolnosti.

Upitan kada će prvi ročnici započeti obuku, Anušić je rekao: "Mislim da će 9. ožujka prvi ročnici, koji su prošli kompletan liječnički i regrutacijski pregled, ući u vojarnu."

Ministar se osvrnuo i na zdravstveno stanje pozvanih kandidata, rekavši da određeni broj mladića ne zadovoljava kriterije za vojnu obuku. "To ne odstupa od prosjeka. Otprilike pet do deset posto kandidata neće proći zbog zdravstvenih razloga, što je uobičajeno", objasnio je Anušić, dodajući kako su mladi ljudi u naponu snage i većinom nisu problematični u zdravstvenom smislu.

Jedan od čestih problema koji je istaknuo je pretilost među mladim kandidatima. "Liječnički pregledi imaju i edukativnu ulogu jer mladim ljudima pomažu da shvate važnost zdravih životnih navika. Temeljna vojna obuka, koja uključuje fizičke aktivnosti, bit će prilika za promjenu tih navika", rekao je Anušić, dodajući kako mnogi mladi ljudi otkriju ljubav prema sportu tijekom obuke.

Ministar je također govorio o samoj obuci, koja će trajati dva mjeseca. "Mladi će naučiti temeljne vještine vojnika, rukovanje oružjem, preživljavanje u prirodi, pomaganje drugima u opasnim situacijama, upravljanje dronovima i vođenje vojničkog života", rekao je, ističući da će obuka biti korak prema jačanju njihovih vještina i discipline.

Na pitanje o modernizaciji Hrvatske vojske, Anušić je rekao da su Oružane snage Hrvatske u puno boljoj situaciji nego prije, te da će do 2030. godine biti u potpunosti opremljene novim tehnologijama i naoružanjem. "Vlada je odlučila modernizirati vojsku jer okolnosti to zahtijevaju. Drago mi je da javnost podržava ovu modernizaciju", rekao je ministar.

Osim toga, dotaknuo se i svojih osobnih vojnih iskustava. "Prvi put sam u vojsku otišao sa 17 godina. Nismo imali vojnu obuku i odmah smo otišli na bojište 1991. godine. Siguran sam da bi obuka tada spasila živote mnogim mojim suborcima", prisjetio se Anušić, dodajući da je brza obuka, iako teža, pomogla u opstanku.

Govorio je i o odnosima s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, naglašavajući da komunikacija između njih traje redovito, ali se uglavnom odnosi na odobravanje određenih dokumenata. "Obilazak Rafalea je najavio, ali to je protokol koji zahtijeva da predsjednik vidi što vojska radi. On je vrhovni zapovjednik", rekao je Anušić.

Na pitanje o situaciji u NATO-u, Anušić je istaknuo važnost Amerike kao ključnog saveznika unutar saveza. "SAD je najjača vojna sila, a NATO bez njih ne bi bio isti. Iako Trump očekuje da članice više izdvajaju, mi ćemo ostati aktivni član NATO-a", izjavio je ministar. Također, komentirao je izazove koje donose geopolitičke promjene, poput prijetnji u vezi s Grenlandom, naglasivši da će NATO i dalje ostati ključna organizacija, te da će Europa morati ozbiljnije shvatiti okolnosti i početi jačati vlastitu obranu.

Osvrnuo se i na situaciju u Ukrajini, rekavši da je Ukrajina u današnjem ratu ključna u zaštiti Europe. "Ukrajina igra ulogu Vukovara iz 1991. godine u Hrvatskoj. Drži Ruse podalje od Europe i daje nam vremena da se pripremimo", rekao je ministar, dodajući da je, da Ukrajina nije izdržala, rat u Europi već bio puno bliže.

Na kraju, ministar je zaključio: "Da bi se izbjegao sukob, moramo biti dovoljno jaki. Bolje je živjeti u miru, jer ako dođe do sukoba, mi ćemo im slomiti zube, kao što smo to činili u povijesti."