Trumpov čovjek šokirao Ukrajince, mogao bi im stvoriti ogroman problem? 'Već je napravio nekoliko velikih pogrešaka'

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovno ulaze u aktivnu diplomatsku fazu, pod obnovljenim pritiskom predsjednika Donalda Trumpa da se okonča rat koji traje već gotovo četiri godine. No, iz Ukrajine su se pojavile ozbiljne kritike vezane uz jednog američkog izaslanika koji je uključen u te napore. Kako doznaje Kyiv Independent, visoki američki dužnosnik pokazao je nedostatak osnovnog razumijevanja ukrajinskog političkog sustava i samog rata tijekom zatvorenog razgovora s malom grupom novinara. Primjerice, ističe se kako je netočno tvrdio da Kyrylo Budanov, nedavno imenovani šef Ureda predsjednika i bivši šef vojne obavještajne službe, sada obnaša dužnost potpredsjednika Ukrajine.

"General Budanov je sada njihov potpredsjednik", rekao je dužnosnik, no Ukrajina nema potpredsjednika. Prema ustavu, predsjednik je šef države, a ako on ne može obnašati dužnost, ovlasti privremeno prelaze na predsjednika parlamenta. Šef Ureda predsjednika djeluje kao glavni pomoćnik i šef kabineta predsjednika, nadzirući svakodnevne operacije, koordinirajući politiku između vladinih agencija te upravljajući odnosima s parlamentom, sigurnosnim institucijama i stranim partnerima. Iako je riječ o utjecajnoj ulozi, ona ne nosi ustavne izvršne ovlasti.

Osim toga, navodi se kako američki dužnosnik nije znao ključne činjenice o vremenskom tijeku rata. Kada su ga upitali je li Trumpov mirovni pritisak usmjeren na okončanje rata do četvrte obljetnice 24. veljače, dužnosnik je sugerirao da ne zna kada je počela invazija. "Nisam bio svjestan koji je taj datum obljetnice. Ne mislim da osjećamo pritisak zbog toga jer imamo četvrtu obljetnicu.“ Također, netočno je tvrdio da rat traje duže od Drugog svjetskog rata. "Mislim da je to sada najduži rat. Trajao je duže od Drugog svjetskog rata. U ovom trenutku traje.“ Rat u Ukrajini, naime, traje dulje od njemačko-sovjetskog rata, no nije dulji od Drugog svjetskog rata u cijelosti.

Njegove su izjave doprinijele zabrinutosti u Kijevu oko sastava i spremnosti američke pregovaračke ekipe. Pritom, Trumpovi izaslanici nemaju tradicionalnu diplomatsku pozadinu, što predstavlja odstupanje od dosadašnje američke prakse. Oleksandr Merežko, predsjednik odbora za vanjske poslove ukrajinskog parlamenta, opisao je situaciju kao duboko zabrinjavajuću: "Ovo je ozbiljan problem. (Izaslanik) je već napravio nekoliko velikih pogrešaka - i tehničkih i, u suštini, ozbiljnih diplomatskih. Na primjer, (oni) gledaju na teritorijalna pitanja kao na nekretnine. To je potpuno pogrešno. Ne poznaju osnove - temelje politike, povijesti, međunarodnog prava.“

Alexandra Filippenko, stručnjakinja za odnose SAD-a i Rusije, opisala je dužnosnika kao "nekoga kome Trump vjeruje“, a ne iskusnog diplomata, što objašnjava zašto mu je povjeren tako osjetljiv portfelj. Christian Caryl, kolumnist Foreign Policyja, rekao je da slučaj odgovara dugogodišnjem obrascu u američkoj diplomaciji gdje se osobe s malo iskustva imenuju na veleposlaničke položaje kao nagrada za doprinose kampanji ili lojalnost predsjedniku. "Ne mislim da smo ikada vidjeli ovako ekstreman slučaj. Jasno je da ova neinformiranost predstavlja ozbiljan rizik za Ukrajinu", naveo je.