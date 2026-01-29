Nasilna djeca kao gospodari obitelji: Istraživanja pokazuju da je trećina roditelja izložena različitim oblicima nasilja od vlastite djece

Riječ odgoj nikada nije bila tek jednostavna, obična riječ. Iza tih pet slova posloženo baš tim redom, oduvijek su velike priče, čitavi životi, nadanja, plakanja, smijeh, razočaranja, ponavljanja, svađe, mirenja, gubici, uspjesi, padovi, strepljenja, radosti, zagrljaji, čekanja, brige, veselje, strpljenje... i tako u krug, isprepleteno stalnim propitkivanjem radim li dobro, gdje griješim, kako biti bolji, kako odgojiti povjereno dijete u što bolju osobu, ne savršenu, već u osobu koja će imati pravi omjer empatije, ali i odlučnosti da se zauzme za sebe, da bude snalažljiva, da zna dati odgovor u situacijama koje će joj život donijeti. Nikada to nije bio posve lak i bezazlen posao, a posebno danas kada su djeca sve više otuđena od stvarnosti koja ih okružuje i koju doživljavaju kroz društvene mreže. Ne čudi stoga da danas sve češće čitamo o tome da je 33-godišnjak fizički napao 65-godišnju majku, a onda je ozlijedio i tupim predmetima, pa je žena završila u bolnici. Razlozi su svakojaki; jer mu nije htjela dati svoju mirovinu tog mjeseca, jer mu je predbacivala da s 35 godina ne može ne tražiti posao i živjeti samo od njezine mirovine, da se mora osamostaliti... Niz je primjera da djeca u 40-ima ne obilaze stare roditelje, ne brinu se o njima, navrate tek ponekad, samo kako bi im ispraznili hladnjake ili novčanike, pa im više pomažu susjedi nego djeca. Šokantno je bilo i svjedočenje novinarke koja se nekoliko dana zatekla na liječenju u jednoj bolnici i koja je javno ispričala situaciju iz svoje bolničke sobe. Stariju ženu, profesoricu u mirovini, danima nitko nije posjećivao ni pitao za nju, da bi na blagdane k njoj došao odrastao sin za kojeg ona ima pripremljen poklon koji je očito donijela u bolnicu kada je dolazila; poklon je bio parfem. Sin joj je jasno poručio da je očekivao skupocjeni sat, na što se starica gotovo pa ispričala, nakon čega je otišao i više je nije posjećivao.