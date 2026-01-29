Naši Portali
Što se zapravo događa u Kupjansku?

Ruski napad se raspada na istoku? 'Zapovjednici lažu, vojnici su ostali bez potpore'

Ukrainian soldiers take part in a military drill on psychological combat training
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Večernji.hr
29.01.2026.
u 23:36

Prema informacijama koje prenosi ukrajinski partizanski pokret Atesh, zapovjedništvo 122. motorizirane streljačke pukovnije prerano je prijavilo zauzimanje dijelova grada i njegove okolice kako bi Moskvi prikazalo brze uspjehe

Rusko vojno zapovjedništvo dovelo je vlastite postrojbe u iznimno opasnu situaciju na području Kupjansk u Harkivska oblast, nakon što je u službenim izvješćima lažno prikazalo teritorij kao već osvojen, iako se ondje i dalje vode žestoke borbe.

Prema informacijama koje prenosi ukrajinski partizanski pokret Atesh, zapovjedništvo 122. motorizirane streljačke pukovnije prerano je prijavilo zauzimanje dijelova grada i njegove okolice kako bi Moskvi prikazalo brze uspjehe. Posljedica toga je da su ta područja na kartama označena kao “pozadina”, zbog čega je ruskom topništvu formalno zabranjeno djelovati na tim koordinatama.

U praksi to znači da su ruske jurišne skupine, prikovane ukrajinskom vatrom u urbanim zonama, ostale bez vatrene potpore. Pozivi za topničku pomoć ostaju bez odgovora jer bi granatiranje bilo protumačeno kao napad na “vlastite položaje”. Dok zapovjednici šalju pozitivna izvješća, pješačke postrojbe trpe teške gubitke bez mogućnosti izvlačenja ili potpore. Izvješće o toj situaciji objavio je Kyiv Post, pozivajući se na izvore unutar ruskih jedinica i partizanskog pokreta.

U međuvremenu, glasnogovornik Državne granične službe Ukrajine Andrij Demčenko izjavio je da ukrajinske snage u Harkivskoj oblasti čiste naselja nakon neuspjelih ruskih napada te zarobljavaju ruske vojnike. Prema njegovim riječima, ruske postrojbe pokušavaju napredovati u malim pješačkim skupinama bez oklopne potpore, što rezultira velikim gubicima.

Ukrajinske vlasti također su oštro odbacile tvrdnje Moskve da je Kupjansk-Vuzlovji “zauzet”. Voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija Andrij Kovalenko optužio je načelnika ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov da predsjedniku Vladimir Putin predstavlja “paralelnu stvarnost” temeljenu na izmišljenim uspjesima. Prema ukrajinskim procjenama, ruske tvrdnje o prodoru služe prvenstveno domaćoj propagandi i pokušajima utjecaja na inozemnu javnost, dok se stanje na terenu bitno razlikuje od onoga što se prikazuje u službenim ruskim izvješćima.

GN
GNKDZ1986
23:42 29.01.2026.

Puno se crnih vreća vratilo u russiju.

